Эксперты обсудили основные риски для подрастающего поколения в Интернете

Число рисков для детей в Интернете особенно возрасло за последние два года, связано это с массовой диджитализацией общества во время пандемии COVID-19, заявил в ходе второго дня Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2022) руководитель аналитического направления Центра глобальной ИТ-кооперации Андрей Игнатьев.

Он отметил, что риски для детей в сети были всегда, при этом статистика исследований показывает, что за время пандемии, которая случилась, многие ушли в онлайн, в том числе и дети. Соответственно, количество инцидентов в сети, в которые были вовлечены дети, как младшего возраста, так и более старшего, как подростки, количество этих инцидентов возросло, приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе дискуссии эксперты затронули и проблему проверки возраста пользователей. В качестве примера Игнатьев привел результаты исследования ирландской организации CyberSafeKids, согласно которым более 80% детей от 8 до 12 лет зарегистрированы в социальных сетях и активно пользуются приложениями для обмена сообщениями. Он уточнил, что существует правило, когда официально запрещают детям младше 13 лет пользоваться такими сервисами.

Подобное халатное отношение корпораций к пользователям приводит к появлению большей степени свободы у мошенников и тех, кто наживается на невнимательности и обещаниях «со звездочкой» и пояснениями мелким шрифтом. Это позволяет не просто существовать сомнительным схемам заработка, но и способствовать их распространению. Так, замглавы Роскачества Антон Куканов, поделился мошенническим кейсом так называемых «коробок с сюрпризом» и «игровых ботов».

По его словам, эта информация таргетировалась на молодежь, в том числе на школьников, что является плохой практикой, скажем так. Что касается самих механик, то те деньги, которые школьники могли заработать или могли выиграть с помощью «коробок с сюрпризом», разумеется, никто не получал, но было необходимо вносить донаты, платить за доступ к этому сервису за возможность выиграть какую-то коробку. При этом в политике конфиденциальности черным по белому было написано, что все ваши взносы являются добровольными пожертвованиями и за них ничего вам не положено по определению. Разумеется, дети и взрослые, чего греха таить, не читают политику конфиденциальности.

Подобные ресурсы и приложения могут быть «заточены» специально под детскую психику, в свою очередь подчеркнул Игнатьев. Злоумышленники способны не только встраиваться в различные сервисы, но и создавать специальные «сайты-капканы» для детей.

В ходе дискуссии эксперты обсудили и другие актуальные угрозы для детей в сети. Например, те, которые потенциально способны нанести реальный вред психике и здоровью ребенка: кибербуллинг, секстинг и прочее. Андрей Игнатьев подчеркнул особую опасность этих явлений, которые потенциально могут переместиться из «онлайна» в реальную жизнь.

Его мнение поддержал и координатор проекта «Заступник» Александр Петрухин. Эксперт подчеркнул также важность диалога с родителями, обучения старшего поколения цифровой грамотности.

Зарубежным опытом и практикой с участниками поделилась руководитель проектов по защите детей в интернете в Международном союзе электросвязи (МСЭ) Фанни Ротино. По ее словам, самая большая трудность для молодых людей состоит в том, что «их окружение не всегда понимает, с какими трудностями они сталкиваются, в чем состоят их желания». По этой причине необходимо «навести мосты» между детьми и родителями, а также преподавателями.

Спикер также подчеркнула, что безопасность детей в интернете – глобальный вызов, для которого нужна международная координация и гармонизация.

Помимо этого, в рамках сессии эксперты обсудили российские решения и разработки по защите детей в сети. Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала о действии цифровой хартии «Этика детства», ключевыми принципами которой стали: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности, инклюзивность. Важно, что хартия основана на диалоге с детьми и умение слышать, учитывать особенности ребенка.

Помимо этого, молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев рассказал о новом проекте, как раз направленном на повышение цифровой грамотности и безопасности молодых пользователей. Это будет первая Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности. Организаторами ее выступают, соответственно, институт молодежи цифрового омбудсмена, Московский государственный юридический институт имени Кутафина и Альянс по защите детей в цифровой среде. Эта школа будет проводиться в октябре, она будет для студентов.