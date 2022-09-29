Первый фиджитал-центр открыли в Кузбассе

В Кемерово открылся первый фиджитал-центр, в его открытии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Открытие проходило в рамках Х международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», сообщается на сайте правительства России.

В церемонии открытия также приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и министр спорта Олег Матыцин.

Чернышенко отметил, что открытие первой площадки именно в Кемерове является символичным. Именно в Кузбассе находится один из крупнейших и динамично развивающихся спортивных кластеров страны.

«Фиджитал-центр – это синергия не только спортивных активностей, но и цифровых, когда на одной площадке закладывается совершенно новая, ранее не использованная модель гармоничного развития личности. Это, напомню, одна из национальных целей, которую поставил президент. Такие центры ломают стереотипы о том, что за компьютерами сидят люди физически не подготовленные. С их появлением ребятам не нужно будет стоять перед выбором: либо быть айтишником и сидеть в темной комнате, или заниматься спортом. Это можно будет гармонично сочетать. И мы видим, что у подрастающего поколения есть потребность развиваться во всех форматах», – отметил вице-премьер.

По его словам, сегодня в России более 250 тыс. человек занимаются киберспортом, причем 40 тыс. из них – девушки. Реальный охват российской киберспортивной аудитории, по оценкам экспертов, составляет около 15 млн человек.

Цивилев также поучаствовал в открытии парка Олимпийской славы, сообщается на сайте правительства Кемеровской области.

«Парк Олимпийской славы – это уникальная площадка, на которой сосредоточены самые современные спортивные объекты. На одной территории находятся два многофункциональных спортивных комплекса – ледовый дворец «КуZбасс» и «КуZбасс-Арена», где можно заниматься почти всеми олимпийскими видами спорта, Московская площадь – самая большая в нашем регионе, вместимостью до 100 тысяч человек и новая набережная Томи. Уверен, новый парк станет одним из лучших мест прогулок жителей», – сказал Цивилев.

Матыцин в режиме видеоконференцсвязи на форуме «Россия - спортивная держава» принял участие в открытии 11 спортивных объектов, девять из которых построены по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», передает ТАСС.

«Открытие спортивных комплексов в нашей стране уже стало традицией, я хочу выразить признательность главам субъектов, строителям, проектировщикам, всем тем, благодаря кому объекты уже, я вижу, наполнены детьми, а это значит, что будет все больше людей, заинтересованных в развитии спорта. Здоровая нация – то, к чему мы стремимся, это та задача, которую ставит перед нами стратегия развития спорта», – сказал Матыцин.