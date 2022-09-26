В регионах устроили торжественные проводы мобилизованных

В российских регионах устроили торжественные проводы мобилизованных и добровольцев. В соцсетях публикуют фото и видео, как местные жители скандируют «Ура!», а сами призывники рассказывают, что отправляются с боевым настроем.

Так, российский военкор Александр Коц опубликовал видео из города Светлограда в Ставропольском крае. Там автобус с мобилизованными провожают местные жители, выстроившиеся в две колоны вдоль трассы. Они сигналят в автомобилях, размахивают российскими триколорами. Сами призывники смеются и машут провожающим в окно.

Провожали мобилизованных в понедельник и в башкирском селе Кармаскалы. Мероприятие посетил глава Башкирии Радий Хабиров. «Уважаемые земляки мы сегодня пришли, чтобы сказать вам слова уважения. Непростые времена, непростые решения. Но именно такие непростые времена рождают настоящих мужчин. Вы отправляетесь защищать нашу Родину», – приводит его слова ИА REGNUM.

Несколько месяцев тысячи парней из Башкирии «воюют там и очень нужна ваша поддержка, и они вас очень ждут», сказал Хабиров. «Мы ждем вас с надеждой, что вы достойно выполните свой долг и вернетесь живыми и здоровыми, а мы вас здесь будем встречать. Ваши семьи, это наши семьи и это не пустые слова. Я вам твердо обещаю, что все усилия республики будут направлены на то, чтобы поддержать вас и ваши семьи, чтобы вы были за них спокойны. Работайте, братья!» – заключил он.

Проводы прошли и в городах Свердловской области. На кадрах, опубликованных местными жителями, видно, что автобусы с мобилизованными провожают громкими аплодисментами и криками «Ура!» и желают поскорее вернуться домой с победой.

«Чувства такие же, как и в 18 лет. Родина сказала «надо», страна сказала – «есть», – поделился один из призывников в Сухом Логу, слова которого приводит Ura.ru со ссылкой на телеканал «Слог – ТВ».

«Нормально все будет. Провожаем, верим в лучшее, ждем обратно с победой», – сказали провожающие. Среди них – матери, жены, девушки, друзья призывников. «Надо идти. Горжусь сыном и жду с победой», – рассказала мать одного из призывников.

В Верхней Пышме под мобилизацию попали не только недавние срочники и офицеры, но и рядовые, отслужившие в армии больше 20 лет назад, пишет Е1. «Я – рядовой, стрелок. В 2002-м отслужил, мне 40 лет. Позвали. Надо – значит надо. Если пришла повестка, куда деваться? Лучше мы к ним, чем они к нам», – сказал один из призывников.

Жена другого мобилизованного рассказывает, что ее муж пошел в военкомат самостоятельно. Когда объявили частичную мобилизацию, он решил вставать на учет в Свердловской области, хотя до этого был в Башкирии. «Он сам собрался сразу и пошел. Я, конечно, отговаривала. Решение правильное. Мужчина же», – делится его жена.

В Ставропольском крае мобилизованных провожали под аплодисменты, называя героями.

Торжественные проводы также прошли в Старом Осколе Белгородской области.

В Иволгинском районе Бурятии глава района Николай Емонаков раздал мобилизованным мужчинам обереги из дацана. «Мы передали нашим воинам хадаки и обереги Дугаржама. В них вложены мантры – выдержки из книги Дугар. Всю ночь ламы молились, освещали их, чтобы они защищали и оберегали бойцов», – рассказал он.

Глава Каргапольского округа в Курганской области Евгений Ленков сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что в понедельник проводил мобилизованных земляков. «Они убыли к месту дислокации. Выражаем слова благодарности нашим землякам за их мужество и решительность. Желаем поскорей вернуться домой к своим родным и близким», – написал он.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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