СМИ: Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции против России

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25 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 16:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсоне прогремело около 20 взрывов
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Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки.
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Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса.
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Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется.
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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СМИ: Ядерная энергетика вряд ли попадет под санкции против России
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Производство ядерной энергетики «вряд ли» будет включено в новый пакет санкций Европейского союза против России, пишет Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.
«Производство ядерной энергетики «вряд ли» будет частью следующего пакета санкций ЕС против (России – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что ввести санкции в отношении ядерной отрасли не так просто. Их считают проблематичными из-за проблем, которые могут возникнуть при техобслуживании АЭС в Болгарии. Издание указывает на то, что София экспортирует энергию в балканские страны и Грецию. Ядерная энергетика также является ключевым сектором во Франции, отмечает Politico.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Российские блогеры отреагировали на интервью Алена Делона с Владимиром Зеленским
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Блогеры и журналисты заподозрили французского актера Алена Делона в желании заработать из-за интервью с Владимиром Зеленским, а также напомнили легенде кино участие в «захватнических войнах».
«Сюрреализм – украинский еврей приветствует французского актера с помощью клича нацистских пособников.
Делон, будучи ребенком, слышал выстрелы 15 октября 1945 года, когда во дворе тюрьмы, рядом с которой он жил, расстреляли Пьера Лаваля. Это был активный деятель коллаборационного «правительства Виши» и его глава (премьер-министр) с 1942 по 1944 год. Пособник нацистов был похоронен в общей могиле на кладбище Тье. Коллаборационизм – одна из самых неприятных для французов тем, потому что французы быстро подняли лапы вверх при наступлении немцев и с радостью вышли на улицы, когда было объявлено о капитуляции. «Ура, войне конец!». Сам Делон с удовольствием принимал участие в захватнических войнах. В 1953 году он завербовался в армию. Осенью того же года в составе парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты он поехал на войну в Индокитае. Пошел по убеждению и с большим желанием заработать», пишет Telegram-канал «Небожена».
«Престарелому Алену Делону заплатят за интервью с Зеленским. Напомню, ранее он говорил, что хочет покончить с собой. В СМИ даже была информация, что он якобы уже вколол себе смертельную инъекцию в Швейцарии, но позже ее опровергли. Видимо, Делон придумал какой-то более изящный способ уйти из жизни в Киеве», – написала в Telegram-канале Кристина Потупчик.
«То есть дома эвтаназию не разрешили, решил помереть на чужом хуторе», – предположил Антон Красовский. Так он отреагировал на предложение Зеленского Алену Делону приехать в Киев.
Ранее сообщалось, что Ален Делон взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, где французский актер заявил, что полностью на его стороне. Кроме того, он пообещал ему приехать в Киев, когда сможет нормально ходить.
До этого легенда французского кинематографа Ален Делон заявил о желании провести эвтаназию.
В Пекине оценили ситуацию после слухов о госперевороте
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Ситуация в Пекине спокойная, сообщения о возможном госперевороте не подтверждаются, китайцы готовятся к праздничным выходным, пишут СМИ.
Жители Пекина гуляют в парках и по магазинам, усиления мер безопасности не наблюдается: китайцы активно готовятся к «Золотой неделе» – длинным семидневным выходным по случаю 73-й годовщины с момента основания КНР, которую будут отмечать 1 октября, передает РИА «Новости».
На главной площади страны Тяньаньмэнь уже установлена традиционная цветочная композиция «Корзина с цветами и фруктами», ежегодно привлекающая множество туристов со всей страны.
Масштабных праздничных мероприятий, включая парад, не запланировано, 30 сентября состоится ежегодная торжественная церемония поминовения павших героев национальной и революционной борьбы Китая на площади Тяньаньмэнь, традиционно в ней участвует все руководство страны и Компартии Китая.
Выехать из Пекина и въехать в город, можно без проблем. Билеты на самолет и на поезд в любых направлениях можно приобрети как обычно, единственное, перед праздниками они дорожают и быстро раскупаются, так как жители Китая активно путешествуют во весь праздничный период. Телеканалы, информационные агентства, сайты газет работают в нормальном режиме, никаких перебоев в работе социальных сетей не фиксируется.
Также в интернете появлялись сообщения о том, что в аэропорту Пекина отменили 6 тыс. рейсов, однако в субботу в аэропорту «Шоуду», согласно данным приложения «Фэйчанчжун», отменили только 491 рейс, 332 рейса были выполнены, в аэропорту «Дасин» отменили 430 рейсов, 278 рейсов выполнены. Отмены и задержки рейсов в Китае происходят регулярно по разным причинам, включая погодные факторы и эпидемиологическую ситуацию. Сообщений от воздушных гаваней или железнодорожных вокзалов о массовых отменах рейсов или поездов не было.
Ранее в интернете появились никак и никем не подтвержденные сообщения о возможном госперевороте в Китае и переходе власти к военным.
В Минске высказались о референдумах на Украине и в Донбассе
Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», – приводит ТАСС ответ главы МИД Белоруссии на вопрос, заданный в ходе интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня», о том, признает ли Минск Донбасс частью России.
Макей назвал подходом «маргинальных политиков, маргинальных СМИ» утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России. «Мы проводим нашу собственную политику, независимую политику. Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так», – сказал глава белорусского МИД.
Он пояснил, что речь идет о государственных образованиях «на Украине, в некоторых других частях региона». «Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия – наш союзник», – отметил Макей. «У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать», – добавил он.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о готовности Минска к диалогу с Западом.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны Запада закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Лавров напомнил совет Зеленского русским «уходить в Россию»
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Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.
«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в СБ ООН объяснил референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе словами Владимира Зеленского, посоветовавшего всем русским «уходить в Россию».
Напомним также, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил русским жителям Донбасса «во имя своих детей и внуков» «искать себе место в России».
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При обстреле впервые примененной в ДНР ракетой AGM-88 HARM пострадал россиянин
Вооруженные силы Украины впервые использовали при обстреле Донецкой народной республики американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, в результате ранен гражданин России, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По уточненным данным военных экспертов представительства ДНР в СЦКК, при атаке мирного города Енакиево противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате атаки ранение получил сотрудник ГП «Автодор», гражданин Российской Федерации 1969 года рождения», – приводит ТАСС сообщение представительства.
Ранее ВС России сбили переоборудованный для стрельбы ракетами HARM украинский МиГ-29.
AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radiation Missile – высокоскоростная противорадиолокационная ракета) – американская ракета, вставшая на вооружение в 1983 году. Максимальная дальность пуска составляет 150 км, минимальная – 25 км. Длина ракеты – 4,17 м, размах крыла – 1,13 м. Масса боевой части – 66 кг. Применяется для наведения на высокочастотные РЛС, способна поразить объект, даже если РЛС была выключена.
Минобороны указало военкоматам на ошибки при мобилизации
Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
«Сегодня утром Министерство обороны провело общее собрание на Фрунзенской, где отчитало военкоматы за халатность, привлечение всех без разбора и вопреки официальным разъяснениям ведомства», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Издание отметило, что под страхом увольнения допустившим ошибки наказали навести порядок и рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить призыв людей в возрасте, с инвалидностью, и другими недугами.
«Обо всех конкретных случаях неправомерных действий по мобилизации пишите сюда. Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей. Приславших заведомо ложную информацию в целях дестабилизации и паники тоже будем проверять и отправлять куда следует. Закон о фейках никто не отменял», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Эстонцев научили пользоваться туалетом в случае отключения канализации
В Эстонии на местном телевидении эксперт спасательного департамента показал, что нужно делать, если на фоне энергокризиса в стране в доме отключат канализацию.
«Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой», – рассказал на видео эксперт, передает RT.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила население о возможном отключении электроэнергии.
После ее выступления люди начали массово скупать электрогенераторы и сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.
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Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях
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Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.
«Республика Сербия в соответствии c Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты референдумов в украинских регионах. С одной стороны – наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны – это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», – передает РИА «Новости» слова Селаковича.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента США Джо Байдена не вмешиваться в дела региона и прекратить спекуляцию вокруг проводимого референдума.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Новой Каховке на домах начали вешать таблички, как в блокадном Ленинграде
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Власти Новой Каховки в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«У нас появились таблички на домах, как в Ленинграде блокадном «Эта сторона наиболее опасна при обстреле». Это необходимо для обеспечения безопасности людей», – цитирует его ТАСС.
По словам Леонтьева, ВСУ обстрелами Новой Каховки в Херсонской области не смогли сорвать референдум о вхождении в состав России, несмотря на то, что усилили обстрелы в дни голосования.
Он отметил, что «второй день идет, и можно констатировать, что референдум состоялся.
«Это можно посмотреть по количеству бюллетеней, которые будут подсчитаны в последние дни. У нас впереди четыре дня – это значительное количество. Работают выездные группы, ходят по домам. Обращаются жители, которые живут в дачных кооперативах из соображений безопасности, <...> чтобы избирательные комиссии приехали, и они отдали свой голос», – добавил Леонтьев.
Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит итоги референдумов.
В день голосования, 24 сентября, Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли Новую Каховку, над городом прогремело четыре взрыва.
Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык и посетить Донбасс.
На пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал Лаврову вопрос на русском языке, держа микрофон далеко, из-за этого переводчик не смог перевести вопрос. Многие иностранные журналисты начали возмущаться, прося поднять микрофон выше, передает ТАСС.
«Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить», – сказал Лавров журналистам.
Глава МИД России также призвал иностранных журналистов не судить о делах в Донбассе из офиса. «Не пытайтесь судить о делах из вашего офиса или из Нью-Йорка. Отправьтесь в Крым, поговорите с людьми там. Никто этого не делает, кроме немногих смелых политиков, которые не относятся к элите системы. Отправьтесь на восток. Вы ездили в Донбасс за восемь лет войны, когда Минские соглашения нарушались ежедневно? Нет», – сказал он на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров отметил, что именно российское телевидение в прямом эфире доводило ситуацию в Донбассе ежедневно. «Ущерб гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения регулярно сообщались по средствам массовой информации. Мы задаем вопрос, почему же журналисты из западных СМИ этого не делают? Почему они с украинской стороны линии этого конфликта? Поскольку на украинской стороне конфликта ущерб наносился только ответным огнем и это легко заметить», – подчеркнул министр.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Дацик нокаутировал Александра Емельяненко за 13 секунд
Россиянин Вячеслав Дацик в главном боксерском поединке Hardcore Boxing победил Александра Емельяненко в самом начале боя, сообщили СМИ.
Как пишет «Спорт-Экспресс», Дацик нокаутировал Емельяненко на первых секундах боя. Судьи остановили поединок на 13-й секунде.
На счету 41-летнего Емельяненко 2 победы в 3 поединках по правилам бокса. У 42-летнего Дацика – 6 побед и 2 поражения в боксе.
Ранее президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко «капитально пьет».
США и Албания запросили заседание Совбеза ООН из-за референдумов
В Совбез ООН поступил запрос о заседании от США и Албании в связи с проведением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.
«США, Албания и Украина запросили заседание СБ ООН на вторник для обсуждения референдумов», – приводит РИА «Новости» слова источника в Совбезе.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.
Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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В США раскритиковали призывы Киева начать ядерную войну с Россией
Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призывы к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.
Ранее в интервью The Guardian Подоляк заявил, что США должны ответить России, если будет использовано последней ядерное оружие на Украине. По словам Подоляка, удары могут последовать даже в том случае, «если Москва только подумает о такой возможности».
«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», – отметил Такер, передает РИА «Новости».
Помощник президента Украины заявил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.
Ракетный удар по гостинице в центре Херсона признали терактом
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Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
«Ракетный удар по гостинице – это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.
Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела погиб экс-депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Алексей Журавко.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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