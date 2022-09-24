Пушков: Падение Европы и ее экономики на руку Соединенным Штатам

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала «наказать» Россию за мобилизацию

Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью американской телекомпании CNN в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фон дер Ляйен заявила, что указ российского президента о частичной мобилизации является «новой эскалацией» на Украине, что, по ее мнению, «должно повлечь за собой штрафные меры против России», пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

По ее словам, Россия собирается провести «псевдореферендумы на суверенной земле Украины», что, по ее мнению, «демонстрирует слабость» российских властей.

«Так что я полагаю, что это снова требует санкций с нашей стороны», – подчеркнула глава Еврокомиссии, не уточнив, какие именно штрафные меры ЕС она имеет в виду.

Отвечая на вопрос CNN, насколько действенными она считает уже существующие санкции, Урсула фон дер Ляйен отметила, что российская промышленность якобы «пришла в упадок», а Москва «испытывает значительные трудности в военном секторе», в частности, из-за проблем с поставками полупроводников.

«Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются», – подчеркнула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.

Европейцы не поддадутся на «шантаж ядерным оружием», сказала глава Еврокомиссии, поддержав просьбу Украины продолжать поставки западных вооружений. В последние несколько месяцев украинцы «медленно, но верно получили то, что им требовалось, доказав свою способность успешно обороняться, поэтому следует прислушаться к ним», уверена Урсула фон дер Ляйен.

В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

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