В Госдуме призвали приравнять добровольцев гуманитарных миссий к участникам боевых действий

Статус «участника боевых действий» и положенные им государственные гарантии правильно распространить и на добровольцев, участвующих в гуманитарных миссиях. Соответствующий законопроект направлен в координационный совет партии «Единая Россия», сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Шесть месяцев с момента выхода указа президента вместе с «Единой Россией» и партнерами мы организуем на Донбассе и освобожденных территориях работу психологов, педагогов, врачей, строителей и других специалистов, которые так же с риском для жизни едут восстанавливать мирную жизнь. Больше тысячи добровольцев уже приняли участие в миссиях, многие находятся там все это время. Обсудил предложение с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Вместе с Игорем Кастюкевичем подготовили соответствующие изменения в федеральный закон», – написал в своем Telegram-канале Метелев.

Он также указал, что помощь на территориях уже оказали 832 волонтера, они отработали в общей сложности 104 748 часов волонтерской помощи и добрых дел. Волонтеры оказывают медицинскую помощь, занимаются восстановлением памятников и городской инфраструктуры, распределяют и доставляют гуманитарные грузы, проводят мероприятия для детей, проводят психологические консультации для жителей.

Депутат также отметил, что на следующей неделе в Госдуме будут рассмотрены законопроекты, которые распространят льготы и выплаты, предусмотренные для участников СВО, на мобилизованных граждан.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» выступили с инициативой ввести мораторий на начисление пеней за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для участников специальной военной операции (СВО).

До этого президент Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.