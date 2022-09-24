В Польше начались митинги против «украинизации»

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24 сентября, суббота | Последнее обновление — 16:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал закон о наказании за дезертирство и неявку на службу по призыву
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Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса.
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Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется.
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Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо.
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Польше начались митинги против «украинизации»
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В центре Варшавы проходит акция против «украинизации Польши», мероприятие проходит под лозунгом «Остановить украинизацию Польши», его организовала партия националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна.
Сейчас на площади Парадов у Дворца культуры и науки собрались более 100 человек с польскими национальными флагами и плакатами «Stop ukrainization» – «Stop depolonization», «Украинцы – только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды», «Хватит воровства под видом помощи Украине», передает РИА «Новости».
После митинга планируется марш по центру Варшавы, протестующие планируют пройти до администрации президента и передать ему свои требования.
Акция проходит, несмотря на обращение левых партий к мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому с просьбой запретит ее. По их мнению, «Конфедерация» занимается «разжиганием ненависти и действует в пользу России».
Несколько человек пришли на площадь Парадов с украинским флагом и плакатом «Прочь с фашизмом и ксенофобией». Сейчас на территории Польши проживают около трех млн граждан Украины.
Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»
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Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до 20 февраля 2024 года, следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок.
Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе», передает РИА «Новости».
Инспекционной группе будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий.
Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.
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Названы подлежащие мобилизации категории военнообязанных
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Призыву в период частичной мобилизации подлежат военнообязанные с тремя категориями годности.
Категории обозначают: «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»).
«Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями «А», «Б», «В», – говорится в официальном разъяснении на портале «Объясняем.рф».
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский пояснял, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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В Германии обрушились на Бербок за срыв переговоров с Лавровым
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Читатели немецкого издания Die Welt осудили срыв переговоров министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок.
«Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для нее. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо», – цитирует одного из читателей РИА «Новости».
Другой комментатор предположил, что немецкий политик обрадовалась срыву переговоров, поскольку в ином случае это «была бы катастрофа для нее».
«Бербок – это ребенок на посту министра иностранных дел. Эту должность должен занимать компетентный дипломат», – добавил еще один.
«Кто серьезно относится к Бербок? Так зачем Лаврову ввести с ней переговоры?», – указал читатель.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министры иностранных дел Франции и Германии Катрин Колонна и Анналена Бербок запрашивали встречу с Лавровым на ГА ООН, но после получения предложений по времени встреч «пропали с радаров».
До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что, по мнению Еврокомиссии, представителям стран Евросоюза в настоящее время «нет смысла встречаться» с властями России.
Россия применила самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия объектов ВСУ
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Вооруженные силы России опробовали самолет-разведчик Ту-214Р после ремонта для вскрытия украинских военных объектов, сообщил информированный источник.
«Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта. Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», – приводит слова источника РИА «Новости».
Согласно открытым данным, на вооружении российской армии находятся два самолета-разведчика Ту-214Р.
Военная машина создана на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214, головной разработчик разведывательного оборудования – входящий в «Росэлектронику» концерн «Вега».
Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Как минимум один из Ту-214Р принимал участие в специальной операции в Сирии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США сделали российской разведке невольный подарок, когда решили списать самолеты Ту-214ОН, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
В Сети появилось фото сына Илона Маска после смены пола
Соцсети опубликовали фотографии сына Илона Маска Ксавье, который сменил пол и стал называться Вивиан Дженна Уилсон.
«Одни из первых фото сына Илона Маска после смены пола и отказа от фамилии отца. Так выглядит Вивиан Дженна Уилсон, некогда бывшая Ксавье Маском», – передает RT, публикуя фотографии.
Ранее суд округа Лос-Анджелес принял заявление 18-летнего сына бизнесмена Илона Маска Ксавье о смене пола и имени.
Напомним, трансгендерный подросток заявил, что не живет с отцом и не желает «быть связанным с ним каким-либо образом, в какой-либо форме».
Маск был женат на матери Ксавье, канадской писательнице Джастин Уилсон, с 2000 по 2008 год. Их первый сын, Невада, родился в 2002 году и умер от синдрома внезапной детской смерти (СВДС) в возрасте 10 недель. У пары родились сыновья-близнецы – Ксавье и Гриффин, и мальчики-тройняшки: Дамиан, Кай и Саксон, которым сейчас 16 лет.
Напомним, всего у Илона Маска семь детей. 4 мая 2020 года певица Граймс родила ему сына, которого назвали X Æ A-Xii. Пара рассталась спустя три года совместной жизни, однако в декабре 2021 года у Маска и Граймс при помощи суррогатной матери родилась дочь.
Зеленский шокирован отказом Израиля поставлять Киеву системы ПВО
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Украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован тем, что израильская сторона не поставляет оружие, которое просил Киев.
«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Ситуация в самом Израиле непростая, но Киев призывал Иерусалим поставить системы ПВО, добавил он.
«Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», – указал президент Украины.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что не видит смысла в прямых поставках боевых танков из Германии на Украину. По ее словам, Украина «очень быстро получит танки, а именно 40 танков из Греции, 28 из Словении, а затем Германия поможет закрыть эти пробелы в двух странах».
В воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
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Стало известно о проблемах Украины с переданными Западом танками
Страны Запада истощили свои запасы танков Т-72, им приходится передавать Киеву боевые машины Т-55, к которым у украинских военных нет боеприпасов, сообщают СМИ.
Киев вскоре получит М-55 из Словении, они построены на базе советских Т-55, у них модернизированы двигатели и броня, и установлена пушка 105 мм стандарта НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Watch Magazine.
«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», – указал автор публикации.
Напомним, Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
При этом Словения заявила о планах направить на Украину 28 танков модели М-55S.
США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Военный эксперт рассказал о применении иранских дронов против ВСУ
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о применении иранских дронов против Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Рожина, прошедший «день (пятница, 23 сентября, – прим. ВЗГЛЯД) стал днем наиболее массированного использования иранских БПЛА сразу на нескольких участках [фронта на Украине]. Это стало крайне неприятным сюрпризом для противника, который и раньше уже нес ощутимые потери от точечных ударов БПЛА-камикадзе», – написал Рожин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что «несмотря на парочку сбитых дронов, несколько [из них всё же] дошли до цели, уничтожив в том числе один из локальных центров принятия решений в Одессе». «Объектовая ПВО, судя по всему, полностью провалилась в данном случае», – заключил эксперт.
Накануне МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации и существенно сократил численность дипломатического персонала посольства в Киеве.
Напомним, в понедельник американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что в ходе конфликта на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
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Прорвавшихся в Запорожской области диверсантов нейтрализовали
Организовавшие прорыв через линию соприкосновения в Запорожской области украинские диверсанты найдены и нейтрализованы, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вчера еще была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог (Пологи) и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры», – заявил Рогов в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщал, что украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась в районе города Пологи.
После этого в Алешковском районе Херсонской области была поймана диверсионно-разведывательная группа, ее задержали полицейские и Росгвардия.
Стало известно о стратегии нападения Пентагона для ВСУ в Запорожской области
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Американские военные создали для вооруженных сил Украины стратегию действий в Запорожской области, предполагающей форсирование Днепра, сообщают СМИ.
Стратегия предполагает форсирование Днепра, высадку десанта и наведение понтонных мостов, сообщил собеседник «Украина.ру», передает ФАН.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что подобное обернется тысячами смертей для ВСУ. «Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство. Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти», – сказал он.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Умер польский актер Печка, сыгравший в сериале «Четыре танкиста и собака»
В пятницу стало известно о смерти польского актера Франчишека Печки, сыгравшего роль Густава Еленя по прозвищу Густлик в телесериале «Четыре танкиста и собака», сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.
«До нас дошла грустная новость – ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году», – передает ТАСС со ссылкой на польское ведомство.
Актер умер в возрасте 94 лет. Он снимался в таких картинах, как «Освобождение», в советско-польском фильме «Легенда», «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса, «Жемчужина в короне», «Бусинки одних четок» Казимежа Куца, «Будапештские рассказы» Иштвана Сабо, «Мама Круль и ее сыновья» Януша Заорского.
О завершении творческой карьеры Печка объявил в 2022 году.
ВС России уничтожили 300 иностранных наемников в Николаевской области
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Российские Вооруженные силы ракетным ударом по пункту временной дислокации наемников у Калиновки в Николаевской области ликвидировали до 300 боевиков, сообщили в Минобороны.
«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ударами ВКС России по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады ВСУ у Николаева, А также 61-й егерской бригады у Терновки в Николаевской области ликвидировано более 200 националистов, три танка и 16 бронемашин.
ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в направлении населенного пункта Берестовое в ДНР, было ликвидировано 48 военнослужащих ВСУ, включая семь офицеров, и четыре единицы бронетехники.
У Купянска в Харьковской области, Николаевки в ДНР, Кирово в Запорожской области, Костромки в Херсонской области и Березнеговатого в Николаевской области ликвидировано пять пунктов управления ВСУ и 62 артиллерийских подразделения.
У населенных пунктов Анновка в ДНР, Сладкое и Успеновка в Запорожской области ликвидировано три склада боеприпасов и артиллерийского вооружения. Уничтожена РЛС зенитно-ракетного комплекса С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР. У поселка Михайло-Заводское Днепропетровской области уничтожена норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Артур».
Российские ПВО сбили семь беспилотников над населенными пунктами Старомлыновка, Валерьяновка, Кирилловка ДНР, Решетиловское и Любимовка в Запорожской области, Чкалово и Кирово в Херсонской области.
Уничтожено 42 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» три противорадиолокационные ракеты HARM у Новой Каховки. Над населенными пунктами Матросовка и Корсунка Херсонской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
В четверг Минобороны сообщало о ликвидации свыше 220 военнослужащих ВСУ в районе Краматорска в ДНР.
Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов
Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.
Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
«Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.
Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.
В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.
«Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.
К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».
К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».
«При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Крупнейший производитель соли предупредил о возможных перебоях с поставками
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В Казахстане планируется ввести временный запрет на использование своей ж/д инфраструктуры, что может сказаться на поставках соли крупнейшего производителя «Руссоль», который также выполняет и оборонные заказы.
Сообщается, что железнодорожная администрация Казахстана, в ведении которой находится ближайшая расположенная рядом с месторождением крупнейшего российского производителя соли «Руссоль» станция, в конце сентября введет временный запрет на подачу порожних полувагонов, передает РБК.
Конвенционный запрет (полный запрет или частичное ограничение на погрузку грузов на какой-либо станции полностью или в адрес конкретного получателя в частности) на подачу порожних полувагонов вводится с 24 по 30 сентября 2022 года. Информацию подтвердили в РЖД.
Запрет вводится из-за скопления порожних собственных и арендованных полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ». Когда ситуация нормализуется, ограничения будут сняты.
Из-за запрета существует риск остановки производства и поставок с месторождения «Руссоли», крупнейшего российского производителя соли, которое поставляет около 42% всей пищевой соли в Россию и около 40% технической, поясняет зампред правления ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Еще около 20% пищевой соли в Россию поставляет Белоруссия, а 15% – сам Казахстан.
Между тем директор компании Сергей Черный уже попросил вмешаться в ситуацию президента Владимира Путина. Если решения проблемы не последует, то это может привести «к полной остановке поставок соли, в том числе предприятиям, выполняющим оборонные заказы, обслуживающих критически важную социальную и военную инфраструктуру, в частности, ТЭЦ и дорожные службы», следует из письма.
Представители «Руссоли» подтвердили, что риск полной остановки производства «очень высок, уже сейчас из-за действий железных дорог производство практически не работает». По данным компании, запасы соли у поставщиков «на данный момент минимальны», ситуацию усугубляет сезонный пик потребления, связанный с периодом массовой засолки, отмечает Леонов из «Руспродсоюза».
По его словам, ситуация критична: «Запрет введен на неделю, а это примерно 20 тыс. тонн неотгруженной продукции, что составляет около 17% месячного объема рынка».
В свою очередь представитель РЖД заявил РБК, что у компании «нормальное рабочее взаимодействие» оператором железнодорожной сети Казахстана – компанией «Казахстан Темир Жолы».
Источник издания в РЖД напомнил, что «Казахстан Темир Жолы» в 2022 году уже вводила запреты на движение грузовых вагонов по железной дороге Казахстана, такие меры предпринимаются в том числе из-за модернизации и ремонта инфраструктуры.
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