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Эрдоган рассказал о своих чувствах по поводу возможной отмены встречи с Байденом
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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что не будет сожалеть, если не проведет двустороннюю встречу с американским коллегой Джо Байденом на приеме от имени президента США.
«Буду присутствовать на его приеме», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
На вопрос о том, как он себя чувствует из-за того, что встреча может не состояться, он сказал, что «очень хорошо».
«К чему сожаления? Он Байден, я Эрдоган», – заключил политик.
Ранее президенту Франции Эммануэлю Макрону, запросившему телефонный разговор с Владимиром Путиным, отказали в этом.
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Байден сделал вывод о возможностях России по ситуации на Украине
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Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой».
Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
В Германии резко раскритиковали планы Турции стать членом ШОС
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Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не должно остаться без последствий, заявил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин.
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», – приводит его слова Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на интервью политика газете Die Welt.
Триттин отметил, что исключить из НАТО ни одну страну невозможно, а потому призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».
«НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос», – добавил он.
При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС – лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что «Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию», а также «бурит [нефтяные скважины] в экономической зоне Греции».
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил «зеленый» политик. По его мнению, ответом на все это должна стать «крепкая политика в отношении Турции».
В свою очередь спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с «Зелеными» и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид также раскритиковал намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС. «С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей – тяжкая политическая ошибка для будущего Турции», – считает он.
17 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Белый дом не смог объяснить семьям Грайнер и Уилана требования России
Супруга американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, Шерил заявила, что Белый дом не смог объяснить требования России по обмену заключенными.
В пятницу глава американского государства Джо Байден принял в Белом доме родственников Грайнер, а также Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Комментируя эту встречу, жена американской баскетболистки сказала, что «администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ: Турецкий банк Is bankasi приостановил работу с картами «Мир»
Крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир», сообщил телеканал «Халк ТВ».
По данным канала, решение последовало после заявлений о возможных санкциях министерства финансов США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты «Мир», передает ТАСС.
Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России. Появились сообщения, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
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Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Турция подтвердила решение оплачивать 25% поставок российского газа рублями
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Анкара будет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях, это снизит затраты и зависимость турецкой экономики от доллара, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Донмез сообщил, что «соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.
На днях президент России Владимир Путин сообщил, что Турция согласилась оплачивать четверть поставок российского газа рублями.
Кроме того, Донмез сообщил, что Турция планирует ускорить работы по строительству АЭС «Аккую», чтобы запустить первый энергоблок в 2023 году. Также Турция планирует к концу 2022 года завершить строительство трубопровода, который соединит месторождения природного газа в Черном море с производственными площадками, расположенными на суше.
В свою очередь в генконсульствах России в Анталье и Стамбуле сообщили, что обращений от российских граждан с жалобами на работу карт российской платежной системы «Мир» в Турции в последнее время не поступало.
Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России. Появились сообщения, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС
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Анкара не подотчетна перед Европейским союзом за переговоры в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Турции Тайип Эрдоган каналу PBS.
«Европейский союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: «Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?» Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
По его словам, он встречается с главами государств во всем мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, потому что Турция и все являются частью этого мира.
При этом президент Турции напомнил, что в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал, а также выразил готовность вести с ними диалог в таком же отношении, как и с членами ШОС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Также на саммите ШОС Эрдоган призвал установить справедливый миропорядок.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
США предрекли национальную катастрофу из-за президентства Байдена
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Соединенные Штаты стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики президента Джо Байдена, пишет Шерил Чамли в статье для американского издания The Washington Times.
«Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании… однако его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Автор указывает, что политика Демократической партии подняла инфляцию до десятилетнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива. Кроме того, Чамли отмечает, что демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам.
«Презрение стало только уродливее при нынешнем руководстве Белого дома. То, о чем раньше лишь перешептывались, теперь стали говорить в открытую», – резюмировалось в материале.
Согласно новому пресс-релизу бюро экономического анализа американского Министерства торговли, ВВП страны во втором квартале этого года, по предварительной оценке, неожиданно опустился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд – после падения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале.
Ранее британская газета The Guardian написала, что внутри американского общества крепнет недоверие к демократическим институтам. Более того, многие граждане скупают оружие и признаются, что готовы применить его в отношении своих политических противников. По мнению экспертов, все это свидетельствует о том, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта.
Согласно опросу Morning Consult, гражданскую войну между республиканцами и демократами считают вероятной 40% опрошенных американцев.
Эрдоган заявил о стремлении России скорее закончить конфликт на Украине
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Россия демонстрирует стремление как можно скорее закончить конфликт на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган американской телекомпании PBS.
«В Узбекистане я встретился с президентом [России Владимиром] Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры», – цитирует ТАСС Эрдогана.
По его утверждению, российский лидер «демонстрировал, что стремится завершить конфликт на Украине как можно скорее». Также Эрдоган отметил, что «сейчас дела идут достаточно проблематично».
«Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед», – заявил президент Турции, добавив, что стремится к тому, чтобы эта битва завершилась миром.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине.
До этого президент России Владимир Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
Также Путин отметил, что лидер Турции долгое время предлагает организовать его встречу с Владимиром Зеленским. При этом Путин высоко оценил содействие Эрдогана в решении многих вопросов международной повестки.
Байден объявил об окончании пандемии
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Коронавирусная пандемия окончена, хотя «проблема с COVID» сохраняется, заявил президент США Джо Байден.
«Мы все еще много работаем над этим», – сказал президент США. Однако, по его словам, «никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
Байден пообещал американцам, что его администрация «возьмет инфляцию под контроль». Он заявил, что «то же самое касается и цен на энергоносители – они станут ниже». Президент США сказал, что «испытывает больший оптимизм, нежели когда-либо».
Экономика США не столкнется с такой ситуацией, при которой сначала ухудшится перед тем, как улучшиться, она совершает переход, во время которого не будут потеряны прежние успехи, сказал он. «Мы надеемся, что у нас будет, как говорят, мягкая посадка», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что он намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году, однако окончательное «твердое решение» на этот счет принимать пока рано.
Также Байден заверил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, но выступят на защиту острова в случае начала военного конфликта Тайваня с китайской стороной.
На прошлой неделе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем. По его словам, количество случаев смерти из-за COVID-19 в мире снизилось до минимального уровня с марта 2020 года.
Россиянина заподозрили в убийстве родителей во время отдыха в Анталье
В Турции разыскивают гражданина России, которого подозревают в убийстве родителей во время отдыха в Анталье, по некоторым данным, у него есть расстройство психики, пишет газета Cumhuriyet.
«Россиянин, отдыхающий в пятизвездочном отеле в Анталье, после ссоры задушил своих родителей <…> проволокой. Установлено, что <…> (подозреваемый – прим.ВЗГЛЯД), для поимки которого была сформирована специальная группа, сначала включил в комнате громкую музыку, а затем записал убийства на видео», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Сразу после совершения преступления россиянин скрылся.
«Сотрудники отеля, пришедшие в номер по жалобе других клиентов, проживающих в соседних номерах, увидели ситуацию и сообщили правоохранительным органам. В отель были направлены медицинские бригады и команды жандармерии. В ходе осмотра, проведенного медиками, было установлено, что <…> отец подозреваемого скончался, а тяжело раненную <…> мать госпитализировали, где она умерла», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее американка с российскими корнями убила сына из-за ТВ-сюжетов про Украину.
Слова Байдена о пандемии озадачили сотрудников Белого дома
Заявление президента США Джо Байдена в интервью CBS о том, что пандемия коронавируса подошла к концу, стало неожиданностью для сотрудников Белого дома, отвечающих за вопросы здравоохранения, пишет Politico со ссылкой на источники.
«Утверждение Байдена о том, что пандемия закончена, застигло врасплох нескольких его сотрудников, отвечающих за здравоохранение», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Источники издания добавили, что заявление американского президента о завершении пандемии не было запланировано в рамках интервью телеканалу.
Ранее Байден заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади. По словам хозяина Белого дома, «никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме».
Напомним, в конце июля Байден сдал положительный тест на коронавирус. В середине августа коронавирус выявили у главы Пентагона Ллойда Остина. А позднее в том же месяце COVID-19 заболел исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла, который вакцинировался от коронавируса четыре раза.
Байден застрял в лондонских пробках по дороге на похороны Елизаветы II
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Президент США Джо Байден поехал на похороны королевы Британии Елизаветы II в Лондоне на машине вопреки рекомендациям британского правительства не использовать автомобили и застрял в пробках, сообщает Daily Mail.
«Бронированный лимузин президента Джо Байдена сегодня застрял (в пробке) возле кофейни Pret в центре Лондона, пока мировой лидер пытался добраться до похорон королевы Елизаветы в Вестминстерском аббатстве», – передает РИА «Новости» сообщение Daily Mail.
На видео, опубликованном изданием, видно, как кортеж Байдена медленно продвигается по улицам Лондона, прежде чем остановиться у кофейни Pret, в то время как собравшиеся вокруг люди машут руками и фотографируют президента.
Ранее газета The Sun сообщила, что президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом.
Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Турция договорилась с США об отправке своего первого астронавта в космос
Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос первого турецкого астронавта, сообщил министр промышленности и технологии республики Мустафа Варанк.
«Мы подписали историческое соглашение о первом пилотируемом космическом полете, который будет осуществлен к 100-летию нашей страны. Мы будем сотрудничать с Axiom Space с целью подготовки и обслуживания полета турецкого астронавта, процесс отбора которого продолжается», – передает ТАСС сообщение Варанка.
Напомним, в сентябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Москва предложила Анкаре наладить сотрудничество в сфере запуска ракет в космос.
До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил, что Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал он.
Греция обвинила ВВС Турции в 88 вторжениях в воздушное пространство за день
Турецкая военная авиация в понедельник 88 раз вторглась в воздушное пространство Греции, сообщило греческое министерство национальной обороны.
«ВВС Турции 88 раз вторглись сегодня в национальное воздушное пространство. В нарушениях воздушной границы над северо-восточными и юго-восточными районами Эгейского моря приняли участие 11 самолетов. В частности, четыре истребителя F-16 влетали в наше национальное воздушное пространство и совершили семь нарушений района полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR). В сегодняшних нарушениях также участвовали четыре БПЛА, два самолета ATR-72 и вертолет. Из 88 нарушений шесть были пролетами над греческой территорией турецких беспилотников», – приводит ТАСС сообщение Минобороны Греции, которое опубликовал сайт Onalert.gr.
«Во всех случаях турецкие самолеты были опознаны и перехвачены греческими истребителями в соответствии с международными правилами», – подчеркнуло ведомство.
В прошлый понедельник президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Греции поддержку Франции в Восточном Средиземноморье.
Напомним, 10 сентября Анкара обвинила Грецию в обстреле судна у турецкого острова. Береговая охрана Греции заявила, что открыла огонь по «подозрительному» судну, которое находилось в греческих территориальных водах, но ушло от погони в турецкие воды.
Двумя днями ранее глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией. Аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генсеку ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа Генеральной ассамблеи ООН.
6 сентября президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. В тот же день глава МИД Франции Катрин Колонна пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией.
Напомним, 5 сентября Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. В августе телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщал, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.