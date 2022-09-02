|
|
Белый дом поймали на цензуре соцсетей
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Администрация президента США Джо Байдена регулярно цензурировала соцсети, консультируясь при этом с руководством платформ, следует из материалов переписки и совместного заявления генпрокуроров Луизианы и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта.
В заявлении говорится об «обширном «предприятии по цензуре» между множеством федеральных агентств». Так, установлены 45 федеральных чиновников, которые «общались с платформами социальных медиа о «неверной информации» и цензуре», передает РИА «Новости».
Белый дом, ФБР, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и соцслужб, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, центры по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, а также избирком, минфин и другие ведомства регулярно консультировались с крупнейшими соцсетями, включая Meta* и Twitter.
Минюст США отказался «предоставить данные о взаимодействии государственных служащих высшего уровня с социальными медиа», хотя «передал коммуникации между рядом федеральных чиновников и социальными сетями». В документах от 2021 года представитель Facebook* прямо сообщает о встрече с чиновниками Белого дома для обсуждения вопросов борьбы с «неверной информацией» и того, чего «ожидает» от соцсети Белый дом. В других сообщениях приводятся коммуникации, касающиеся распространения информации о коронавирусе.
Напомним, штаты Миссури и Луизиана подали иск против главы американского государства Джо Байдена, обвинив его в сговоре с соцсетями для цензуры. По мнению стороны обвинения, Белый дом добивался цензуры по вопросам дела против сына Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте.
В США допустили ядерный конфликт с Россией из-за ранения солдата НАТО на Украине
|
|
Гибель или ранение военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники якобы пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, передает РИА «Новости».
«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины – это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это впоследствии спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», – говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. «Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS», – подчеркнули Альперович и Радченко.
Ранее стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Финляндии заявили о провале украинского проекта
|
|
Крушение планов Запада и НАТО на Украине означает провал украинского проекта, заявил финский политолог Йохан Бекман.
«Главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», – передает РИА «Новости» слова Бекмана в беседе с «Украиной.ру».
При этом безрезультатность действий киевских военных уже повлияла на поддержку со стороны их союзников, указал специалист.
«Западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов», – отметил политолог.
Кроме того, Бекман добавил, что Запад сам становится военным преступником, когда Киев бомбит полученным от НАТО оружием мирные города в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: В районе ЗАЭС потоплены две самоходные баржи с десантом ВСУ
|
|
Российские военные пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, в результате огневого поражения баржи потоплены.
«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что 1 сентября киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на ЗАЭС посредством обстрела территории и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. «Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», – говорится в сообщении.
Кроме того, в 6.20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках. Диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану ЗАЭС, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских военных.
Помимо прочего, вчера, 31 августа, вооруженными силами Украины нанесен удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Москве погиб глава совета директоров «Лукойла»
Председатель совета директоров компании «Лукойл» 64-летний Равиль Маганов скончался в результате падения из окна Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве.
Отмечается, что Маганов проходил лечение в отделении на шестом этаже. В данный момент на месте происшествия работают правоохранители, причина произошедшего уточняется, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные соцсетей.
Представитель ЦКБ, в свою очередь, подтвердил факт гибели Маганова. «Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Напомним, в 2018 году в больнице № 40 Москвы за одну ночь сначала из окна четвертого этажа выпал 61-летний мужчина, затем со второго этажа выпала 91-летняя женщина, причем лечил обоих один врач.
Ветеран спецназа объяснил замысел попытки захвата АЭС украинским десантом
|
|
«Не стоит недооценивать противника. Я думаю, что ВСУ собирались провести профессионально организованную операцию по захвату Запорожской АЭС, но наша разведка сработала четче и профессиональнее, поэтому украинцам не удалось совершить задуманное», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа Сергей Козлов, комментируя попытку украинского десанта высадиться на территории ЗАЭС.
«Поступающая информация о попытке захвата Запорожской АЭС – весьма противоречивая. Но вполне очевидно, что украинская сторона надеялась, что плацдарм будет захвачен. Обычно так и делается: идет штурмовой отряд, который захватывает плацдарм, а затем наращиваются силы», – рассказал ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов.
«Вполне очевидно, с какой целью они это делают. Они хотели под шумок приезда миссии МАГАТЭ взять под контроль Запорожскую АЭС, чтобы все зафиксировали, что она находится под контролем украинских вооруженных сил. Тогда бы мы уже не смогли ничего предпринять, чтобы выбить оттуда ВСУ, поскольку это влечет высокие риски для безопасности станции. Кроме того, при попытке вернуть ее под наш контроль, на нас бы посыпались обвинения западных стран», – полагает собеседник.
«Вместе с тем была информация, что в составе украинского десанта были даже несколько британских офицеров. В целом это даже уже не секрет, что западные спецслужбы помогают украинскому командованию, – рассказал эксперт. – У британцев есть служба SAS – «Особая воздушная служба». Она считается элитной структурой, это раскрученный бренд, ее бойцы отличаются высоким уровнем подготовки». Правда, добавил Козлов, по словам самих сотрудников службы, за последние годы в Британии в целом довольно серьезно снизился уровень военной подготовки. «Лет двадцать назад представители этой службы мне рассказывали, что с большим уважением относятся к нашему спецназу. Но я не знаю, готовили ли они сейчас украинцев для этой операции», – отметил ветеран спецназа.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. «Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Вместе с тем в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил Рогов.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные перестали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС сразу после въезда основной колонны миссии МАГАТЭ.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Представители Росатома рассказали делегации МАГАТЭ и гендиректору организации Рафаэлю Гросси о последствиях украинских обстрелов.
Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию
|
|
Министерство обороны России рассказало о подробностях утренней высадки украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.
Запорожские власти: Большая часть украинского десанта у ЗАЭС уже уничтожена
|
|
«Зеленский и ВСУ хотели получить контроль над ЗАЭС к моменту визита миссии МАГАТЭ. Сейчас по противнику ведется плотный огонь. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Минобороны сообщило, что диверсионная группа численностью до 60 человек высадилась на берегу Каховского водохранилища и попыталась захватить АЭС.
«Массированные обстрелы начались в 5.30, а уже спустя полчаса в трех километрах от ЗАЭС на берегу Каховского водохранилища высадился украинский десант. Наши ребята быстро их вычислили, сейчас противник находится под плотным огнем, им не дают возможности даже поднять голову. Большая часть боевиков уже уничтожена», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сил для борьбы с противником хватает. Активно работает авиация, вертолеты, плюс минометные подразделения, спецназ. Наше преимущество безоговорочно. Это касается не только техники, но и людей, которые занимаются охраной объекта», – перечислил собеседник.
«Также было зафиксировано три прилета в 400 метрах от первого блока станции. Это очень близко. По предварительной информации, речь идет о 155-мм калибре западного образца. Удары уже традиционно наносились со стороны Марганца или Никополя», – отметил Рогов.
Собеседник также выразил уверенность в том, что это была умышленная провокация, связанная с приездом миссии МАГАТЭ. «Была попытка захватить станцию. Зеленскому и ВСУ было важно сделать это к приезду миссии МАГАТЭ. Они хотели показать, что ЗАЭС якобы находится под украинским контролем. Но это были самоубийственные действия. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – рассуждает он.
«Сейчас в Энергодаре напряженная обстановка. Массированные обстрелы ведутся уже несколько часов. Зафиксированы прямые попадания по жилым домам, разрушены два детских сада, магазины. Люди, очевидно, немного напуганы, испытывают тревогу. Что касается Запорожской АЭС, то она находится в рабочем состоянии, уровень радиации в пределах естественного фона», – заключил Рогов.
В четверг Министерство обороны России рассказало об утренней высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился 5-й энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британии предсказали полный финансовый крах
|
|
Обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), сообщает The Daily Telegraph.
По оценке издания, вследствие недальновидной политики властей Британии в области энергетики в королевстве может резко повыситься уровень бедности населения, что приведет к массовым протестам и победе оппозиционной Лейбористской партии на парламентских выборах, которые пройдут ориентировочно в конце 2023 года. Кроме того, непростая экономическая ситуация грозит вызвать всплеск сепаратистских настроений в различных частях страны. Другим риском издание называет повышение налогообложения и якобы последующий за этим полный финансовый крах. При этом автор статьи считает, что в странах Евросоюза последствия могут быть еще хуже, передает ТАСС.
Издание сравнивает нынешнюю обстановку в Великобритании с Великой депрессией (с 1929 по 1939 год). По мнению автора статьи, уровень жизни в королевстве продолжит стремительно падать до тех пор, пока не стабилизуется положение на энергетическом рынке в Европе. Издание рекомендует властям воздерживаться от социалистических лозунгов и подготовить меры, направленные на снижение налогового бремени и оказание целевой помощи наиболее уязвимым слоям населения.
В понедельник британские СМИ сообщили, что около 23% жителей Соединенного Королевства зимой откажутся от отопления из-за стремительного роста цен на электроэнергию. Кроме того, из-за нехватки газа в Британии могут отключить электричество.
В минувшее воскресенье уходящий в отставку премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей Британии, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
При уничтожении украинского десанта на ЗАЭС захвачено трое пленных
|
|
В Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В плен взято три человека (из украинского десанта), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», – заявил Рогов в эфире «Соловьев-Live», передает РИА «Новости».
По его словам, еще 12 человек из числа диверсантов все еще ведут боевые действия.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена.
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал цели спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что миссия России – остановить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить саму Россию, сказал он на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«После государственного переворота [на Украине] в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну и восемь лет ее вели. Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин назвал жителей Донбасса частью общего культурного пространства с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МИД Британии: Стратегически важно победить Путина на Украине
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, призвала продолжать вводить антироссийские санкции. Она также считает, что Украине нужно больше РСЗО и тяжелых вооружений, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», Трасс накануне приняла участие в предвыборных дебатах в Лондоне. Один из зрителей спросил ее, какие меры поддержки Украины она сможет обеспечить в должности премьера. «Украине нужно больше (РСЗО)... Нужно больше тяжелых вооружений, чтобы эффективно бороться с Россией», – ответила она.
По ее мнению, «стратегически важно победить Путина на Украине». Она также пообещала, что в случае победы на выборах первому позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и постарается посетить Киев как можно скорее.
Ранее Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и военными на Украине
|
|
Между Владимиром Зеленским и украинскими военными зреет конфликт, скоро наступит развязка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытом онлайн-уроке для всех школ и вузов страны.
«Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться, или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, сейчас слово в конфликте между Украиной и Россией должны сказать сами украинцы, все зависит на Украине уже не от президента, зависит от военных, которые «погибают там, они видят, что это бесперспективно».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил упрекающим его в агрессии гражданам Украины, что Киев еще до начала военной операции фактически вел против Минска экономическую войну.
До этого Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В районе Энергодара высадился украинский десант
|
|
В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение, сообщил глава администрации города Александр Волга.
«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», – передает РИА «Новости» его слова.
Информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT.
«Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу. Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства», – передает его слова ТАСС.
Между тем сообщается, что миссия МАГАТЭ выехала в Энергодар.
За прошедшие сутки Энергодар, где находится Запорожская АЭС и куда ждут миссию МАГАТЭ, подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
Напомним, в среду миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), прибыла в город Запорожье.
МИД Германии ответил на требования Польши о репарациях
|
|
Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них «закрыт», заявил представитель МИД ФРГ.
«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», – сказал представитель министерства РИА «Новости».
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
Напомним, польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики. Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа
Тринадцать государств-членов Евросоюза в настоящее время полностью или частично отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европарламента по энергетике.
«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», – передает РИА «Новости» слова Версдорфер.
По ее словам, риск перебоев в поставках «очень сильный и даже становится сильнее».
Ранее Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД