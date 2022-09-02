Белый дом поймали на цензуре соцсетей

Администрация президента США Джо Байдена регулярно цензурировала соцсети, консультируясь при этом с руководством платформ, следует из материалов переписки и совместного заявления генпрокуроров Луизианы и Миссури Джеффа Лэндри и Эрика Шмитта.

В заявлении говорится об «обширном «предприятии по цензуре» между множеством федеральных агентств». Так, установлены 45 федеральных чиновников, которые «общались с платформами социальных медиа о «неверной информации» и цензуре», передает РИА «Новости».

Белый дом, ФБР, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и соцслужб, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, центры по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, а также избирком, минфин и другие ведомства регулярно консультировались с крупнейшими соцсетями, включая Meta* и Twitter.

Минюст США отказался «предоставить данные о взаимодействии государственных служащих высшего уровня с социальными медиа», хотя «передал коммуникации между рядом федеральных чиновников и социальными сетями». В документах от 2021 года представитель Facebook* прямо сообщает о встрече с чиновниками Белого дома для обсуждения вопросов борьбы с «неверной информацией» и того, чего «ожидает» от соцсети Белый дом. В других сообщениях приводятся коммуникации, касающиеся распространения информации о коронавирусе.

Напомним, штаты Миссури и Луизиана подали иск против главы американского государства Джо Байдена, обвинив его в сговоре с соцсетями для цензуры. По мнению стороны обвинения, Белый дом добивался цензуры по вопросам дела против сына Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте.