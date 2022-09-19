Канаде заявлен протест из-за нападения на российское посольство

Шеслер прокомментировала данные о бегстве главы Николаевщины в Одессу

«Обстановка в Николаеве тяжелая как в гуманитарном, так и в военном плане. Идут репрессии. Однако напряженность еще не достигла того градуса, чтобы власти бежали оттуда. Не стоит выдавать желаемое за действительное», ­– сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее подпольщики заявили о якобы бегстве главы Николаевской обладминистрации Виталия Кима в Одессу на фоне растущего масштаба репрессий в городе.

«На мой взгляд, информация о том, что Ким убежал из Николаева, не совсем корректна. Да, он может находиться сейчас в Одессе, но не нужно выдавать желаемое за действительное. Пока военная ситуация в Николаевской области не настолько плохая для ВСУ, чтобы он, а также мэр Николаева Александр Сенкевич, удирали из города», ­– рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«При этом город находится в тяжелом положении. Огромные проблемы с водой, совершенно непонятно, как будет проходить отопительный сезон. Совсем недавно Ким призвал уезжать из Николаева мирных жителей, кроме тех, кто помогает военным или имеет работу. Подавляющее большинство горожан, то есть порядка 80%, потеряли работу. Это огромная проблема. Кроме того, в городе большие проблемы с подвозом питьевой воды и гуманитарной помощью. Люди действительно голодают», – отметила правозащитница.

«Из-за того, что в городе сосредоточено большое количество военных объектов, стянуты различные воинские соединения, дислоцируются HIMARS, Николаев подвергается регулярным ракетным ударам. Поэтому для мирного населения оставаться в городе становится все опаснее», – добавила она.

«Вместе с тем непонятно куда уезжать. Николаевцев нигде не ждут, ни в других областях Украины, ни в Европе, а в Россию они выехать не могут. Помощь беженцам сейчас везде сокращают и люди находятся просто в безвыходном положении», – подчеркнула собеседница.

«В то же время Николаев уже несколько месяцев считается одним из крупнейших центров репрессий против пророссийского населения. Это русский город, там многие люди поддерживают Россию, ждут прихода России, но они вынуждены скрывать свои взгляды. Настроения горожан вызывают озлобленность у украинских спецслужб, руководства города и области, а также у военных, которые там размещаются», – полагает Шеслер.

«Акции по устрашению населения и подавлению инакомыслия рекламировали и местные власти, включая Кима. Действительно, обычных людей останавливают на улицах, просматривают телефоны, многие из них попадают в застенки», – рассказала эксперт.

«Я лично знаю двух пожилых женщин, которым больше 70 лет, и которые находятся под уголовным преследованием за свои взгляды, которые они высказывали 10 лет назад. Против них возбуждены уголовные дела, хотя совершенно понятно, что эти женщины никакой угрозы для существующего режима не представляют», – добавила она.

Ранее николаевские подпольщики заявили, что глава областной администрации Виталий Ким сбежал в Одессу, видимо, из-за российских ударов по позициям украинских войск в регионе.

Активисты сообщили, что «Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу». «Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», – заявили они. Подпольщики подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»), которые собираются «развешивать по всему городу». Свое последнее видеообращение из Николаева Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.

Активист подполья рассказал, что украинские власти устроили в Николаеве фильтрационные мероприятия, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Он призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку «любые фильтрационные без поимок не обойдутся», передает РИА «Новости».

Напомним, по данным Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 180 целей ВСУ, в том числе пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области. Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее в Николаеве для жителей ввели карточки на получение бесплатного хлеба. Об этом сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.

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