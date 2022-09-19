Путин поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность бюджета

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил при подготовке федерального бюджета на три года держать линию на его устойчивость и сбалансированность.

«Важно и на ближайшую трехлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», – передает его слова ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках», – добавил Путин.

По словам главы государства, российское правительство выполнило большую работу по федеральному бюджету.

«Неделю назад мы с вами обсудили текущую ситуацию в российской экономике, а также макроэкономический прогноз, который лежит в основе проекта федерального бюджета на ближайшие три года, расставили основные акценты и приоритеты в подготовке главного финансового документа страны. И по итогам той встречи правительство провело действительно очень большую работу», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

Он добавил, что сегодня с утра он и многие присутствующие на совещании «дополнительные консультации провели».

«Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе, работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности», – сказал он.

В ходе совещания Путин выразил надежду, что сегодня участникам удастся выйти на конкретное, итоговое решение по проекту бюджета на 2023-2025 годы.

Ранее Путин заявил о необходимости создать условия для структурной перестройки экономики.