США призвали своих военных в Европе поддерживать высокую степень готовности

Американские военные, которые находятся в Европе, обязаны поддерживать высокую степень готовности в связи с ситуацией на Украине, заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Милли призвал не считать его слова свидетельством того, что есть повышенная угроза. Как пояснил председатель КНШ, «в ситуации с войной вы просто не знаете с высокой степенью вероятности, что произойдет дальше», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его мнению, Украине удалось перехватить стратегическую инициативу, но ситуация может измениться «через недели или месяцы». Он заявил, что нужно «очень внимательно следить за тем, какой будет реакция России на это».

Милли находится в Варшаве. Он посетил военную базу в Польше, на которой размещены американские войска. При этом Reuters попросили не указывать название объекта.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.