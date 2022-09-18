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Алжир оказался не в состоянии предоставить Италии обещанные объемы газа
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Скорее всего, Алжиру не удастся поставить в Италию заказанные дополнительные объемы газа, Италия получит «20% от обещанного 1 млрд кубометров».
Repubblica со ссылкой на алжирский сайт расследований Algerie Part пишет, что в ноябре для Италии будет доступно «20% от обещанного 1 млрд кубометров дополнительного объема, то есть около 200 млн кубометров», передает ТАСС.
Средний объем поставок составлял от 20 млрд до 22 млрд кубометров в год, но в 2022 году стороны договорились о дополнительных 9 млрд в год, такой уровень планируют достичь постепенно в течение 2023–2024 годов.
Algerie Part сообщает, что у алжирской госкомпании Sonatrach возникли проблемы с введением в строй производственных мощностей, в результате из 9 млрд она может предоставить лишь 3,5 млрд. Однако итальянская энергокомпания Eni заявила, что ей «неизвестно о каких-либо трудностях с алжирской стороны в отношении нынешней и будущей доступности согласованных дополнительных объемов газа, которые уже поступают в Италию».
Напомним, итальянская Eni, как сообщил ее гендиректор Клаудио Дескальци, заключила «новые газовые контракты» в Алжире, Конго и Египте в начале 2022 года. Итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани заявил, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно, Европа сейчас получает гораздо меньше топлива, чем до спецоперации на Украине.
Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».
Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.
«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.
«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
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Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщили источники Bloomberg.
«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», – приводит сообщение американского агентства РИА «Новости».
По данным Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Ранее власти ФРГ решили взять Gazprom Germania GmbH под долгосрочное управление, переименовав немецкое подразделение Газпрома в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).
Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
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«Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы «Роснефти». Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее немецкое правительство передало под управление своего регулятора «дочку» «Роснефти».
«Немцы заявляют, что взяли в доверительное управление «дочку» «Роснефти». Но это, конечно, бред, поскольку наша компания согласия на это не давала. По сути, у России снова отнимают заграничные активы, позабыв про всякие приличия и права собственности», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Стоит напомнить, что Европа все время громогласно заявляла: государство не должно вмешиваться в экономику, а контроль отдан «невидимой руке рынка». Сейчас же мы видим повсеместную национализацию, ручное управление в разных отраслях и тотальное вмешательство государства в экономику», – сказал собеседник.
«Германия объясняет свое решение опасениями за то, что после введения запрета на импорт российской нефти, «Роснефть» просто откажется закупать альтернативное сырье и остановит НПЗ. Это, в свою очередь, усугубит топливный кризис в Европе и повысит цены», – пояснил эксперт.
По словам Юшкова, сейчас Берлин попытается найти неких альтернативных поставщиков. «Это большая проблема – чем загрузить украденные НПЗ. Германия, вероятно, поищет какие-то похожие на российский сорта нефти. Не исключаю, что встанет вопрос о необходимости смешивать различные сорта, чтобы получить среднесернистую тяжелую нефть Urals», – рассуждает он.
«Конечно, для «Роснефти» это потери, поскольку они покупали эти активы по рыночным ценам. В Германии сейчас идет речь о том, что нашу компанию пока не лишают права собственности. Но фактически это национализация, потому что забрали самое главное – оперативный контроль над собственным предприятием. По всей видимости, они вскоре запретят выплачивать и дивиденды», – предположил собеседник.
«Немцы также утверждают, что через полгода закончится период временного доверительного управления, после этого поменяется право собственности, а «Роснефти» выплатят компенсацию. Но лично я сомневаюсь, что мы получим какую-то вменяемую сумму. Скорее всего, скажут, что деньги ушли на помощь Украине или что-то в этом роде», – заключил Юшков.
Ранее минэкономики ФРГ сообщили, что правительство передало под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH
В министерстве добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
По данным источников Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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Новак: Газопровод «Сила Сибири – 2» заменит России «Северный поток – 2»
Газопровод «Сила Сибири – 2» может стать фактической заменой для России газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Ну фактически – да», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири – 2» стать заменой «Северного потока – 2», передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан
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«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан.
«Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
«Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник.
При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник.
В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России.
Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.
Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак.
Власти Германии передали в госуправление «дочку» Роснефти
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Правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, сообщило минэкономики.
«Правительство ФРГ на основе закона о безопасности энергоснабжения передало Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального сетевого агентства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В минэкономики ФРГ добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Турция согласилась оплачивать четверть поставок газа из РФ рублями
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Турция скоро начнет получать российский газ, оплачивая 25% поставок в рублях, Россия готова наращивать поставки по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях», – передает ТАСС слова Путина, сказанные во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу на полях саммита ШОС.
Президент России заявил, что Турция является одним из самых надежных маршрутов для поставок российского газа и других энергоносителей.
«Торговый оборот между Россией и Турцией растет. Растет уверенно. Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок наших энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран Евросоюза», – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане.
Напомним, в ходе саммита ШОС было подписано около 40 документов, том числе план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Путин допустил поставки газа из России в Пакистан
Россия допускает возможность поставок газа в Пакистан, часть инфраструктуры уже готова, однако возникает вопрос стабильности в Афганистане, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«Речь идет о поставках трубного газа из России в Пакистан – и это тоже возможно, имея в виду, что часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передает его слова РИА «Новости».
«Конечно, существуют проблемы, связанные с политической стабильностью, но имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил Путин.
Он также отметил, что Пакистан является одним из приоритетных партнеров в Азии. «Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады», – сказал глава российского государства.
Напомним, в мае 2021 Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Газопровод «Пакистанский поток», первоначально носивший название «Север – Юг», должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тыс. километров.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как «Пакистанский поток» расширит влияние России в Азии.
Изъятие в ЕС сверхприбыли у энергокомпаний не повлияет на цены на газ из России
Планы Евросоюза по изъятию части сверхприбыли у энергетических компаний не скажутся на формировании цен на российский газ, который поставляется в Европу в основном по долгосрочным контрактам, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Он подчеркнул, что формула цены на российский трубопроводный газ прописана в условиях долгосрочных контрактов. «Поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, они не будут иметь никакого отношения к формированию цены на газ», – передает ТАСС слова Новака.
Что касается цен на спотовом рынке, то они, по словам Новака, будут формироваться «рыночным способом исходя из баланса спроса и предложения».
Отвечая на вопрос о возможности изменения позиции Европы в преддверии зимы, вице-премьер сказал: «Мы всегда ожидаем разумной позиции. Все-таки политики, которые сейчас находятся во власти в Евросоюзе, должны в первую очередь думать о тех людях, которые живут в Европе, а не о том, как вмешиваться в рыночные процессы».
Ранее Еврокомиссия предложила снизить потребление электроэнергии в Евросоюзе на 10% до 31 марта 2023 года и изымать треть сверхприбылей европейских энергетических и топливных компаний, направив вырученные таким образом 257 млрд евро на стабилизацию цен. ЕК не представила никаких мер, направленных на введение потолка цен на российский или иной газ. Комиссия предлагает использовать жесткие меры нерыночного регулирования энергетики в ЕС.
Эти предложения должны быть утверждены всеми государствами сообщества в Совете ЕС, прежде чем вступят в силу.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
СМИ: Власти Германии намерены приобрести долю в газовой компании VNG
Правительство Германии может выкупить доли в германском импортере газа – газораспределительной компании Verbundnetz Gas на фоне экономического кризиса, сообщают СМИ.
По данным источника агентства Bloomberg, пакет мер по спасению VNG может включать вливание капитала, которое даст правительству миноритарный пакет акций компании.
Модель спасения аналогична модели для энергетического концерна Uniper. Разница лишь в том, что материнская компания VNG энергоконцерн EnBW должна будет внести свой вклад в потенциальный пакет, передает ТАСС.
На минувшей неделе компания уже подала заявку на получение государственной помощи, но решение пока еще не принято, уточнили в Минэкономики страны.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров.
В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2»
Немецкое руководство не изменило свою позицию по газопроводу «Северный поток – 2», заявили в правительстве Германии.
«Наша позиция неизменна», – заявил представитель правительства ФРГ в беседе с ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин на заседании саммита ШОС в расширенном формате призвал страны Запада отказаться от политики протекционизма, экономического эгоизма и незаконных санкций. Он также посоветовал Европе снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило, если все так тяжело».
В Газпроме заявили о повышенном интересе Китая к поставкам российского газа
Страны Азии увеличили импорт трубопроводного газа на фоне роста цены СПГ, Газпром фиксирует повышенный интерес Китая к увеличению поставок российского газа, заявил замглавы Газпром Олег Аксютин на Петербургском международном газовом форуме.
«В условиях роста стоимости СПГ азиатские рынки увеличивают импорт именно трубопроводного газа. ПАО «Газпром» фиксирует повышение [числа] заявок от китайской стороны на поставку по газопроводу «Сила Сибири». Это говорит о высокой востребованности трубопроводного газа в стране на китайском рынке», – передает ТАСС его слова.
Аксютин добавил, что, согласно прогнозам, потребление природного газ к концу десятилетия в КНР достигнет уровня потребления всех стран Европы.
Также он добавил, что политика ЕС по отказу от российского газа обрекает Европу на снижение конкурентоспособности экономики, ее роста строился на поставках газа из России.
«Благополучие стран Европы строилось на недорогом энергосырье из России. Так, экспорт российского природного газа в Европу с 1967 года хорошо коррелируется с ростом экономики ЕС», – добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что все основные параметры сделки с Китаем относительно поставок газа по магистрали «Сила Сибири – 2» согласованы.
Экоактивисты в Финляндии устроили пикет против швартовки судна с российским газом
Активисты финского подразделения Greenpeace на байдарках устроили пикет, пытаясь не допустить швартовки корабля Coral Energice, а альпинисты заняли портовые краны для выгрузки газа в финском северном порту Торни, судно перевозит российский СПГ, следует из релиза Greenpeace.
Финская государственная компания Gasum продолжает импорт российского СПГ, покупая его у Газпрома и Новатэка, поставляя его из российского Высоцка в Финляндию и Швецию, передает РИА «Новости».
Финские СМИ сообщали, что ранее СПГ поступал напрямую из России, но в последнее время поступает через более сложную схему – газ сначала перегружают на другие суда в море.
По словам представителя Greenpeace Олли Тиайнена, «совершенно неприемлемо», что российский газ все еще поступает в Финляндию.
«Правительство Финляндии и премьер-министр Санна Марин должны немедленно запретить импорт всего российского ископаемого топлива», – приводится в сообщении слова Тиайнена.
Ранее сообщалось, что кабмин Финляндии скоро объявит об экстренном финансировании энергокомпаний.
Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе
Обвинения России в энергетическом кризисе со стороны Евросоюза стали попыткой переложить вину, политики таким образом пытаются защититься от возмущения своих граждан, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита ШОС.
«Это очередная попытка переложить проблему или головную боль с больной на здоровую. Вот что это такое. У нас в народе так и говорят. Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции, а гораздо раньше», – передает ТАСС его слова.
Глава государства отметил, что подобные заявления делаются, «чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран». Среди причин наступления энергетического кризиса в Европе Путин назвал неаккуратный подход ЕС к «зеленой повестке».
«Зеленая повестка» нужна, конечно, нужно заботиться о климате и не допустить прохождение точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить это будет уже невозможно», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о митингах в странах Европы на фоне роста цен на электроэнергию и газ.
Вучич предупредил Европу о самой тяжелой с 1945 года зиме
Сербский президент Александр Вучич на специальном заседании парламента заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны. Он также напомнил, что власти Сербии прямо или косвенно не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.
«Никоим образом прямо или косвенно не признаем независимость Косово, и это не какая-то особенная храбрость. Но вы нам и про это говорили, что будет, поэтому полезно, если люди услышат. Важно также знать, что все, что здесь говорили, фонтан желаний, это настолько далеко от реальности, от того, что думают и желают албанцы, и еще дальше от того, чего хотят наши европейские и западные партнеры», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава сербского государства два дня участвовал в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте около 11 часов, в среду – почти 14 часов.
«Хочу, чтобы люди знали, что следующие шесть с половиной месяцев – до 31 марта – будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор», – подчеркнул сербский лидер.
Он уточнил, что в рамках подготовки к зиме в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии к настоящему моменту зарезервировано 663 млн кубических метров газа, «чего должно хватить на два месяца» Сербии.
В завершение заседания большинство депутатов Скупщины проголосовали за обсуждавшийся два дня доклад о ходе переговоров Белграда и Приштины и ситуации в Косово в период с 15 июня 2021 года до 1 сентября 2022 года. За проголосовали 148 человек, против – 57, двое не голосовали из 207 присутствовавших от общего числа в 250 парламентариев.
Кроме того, Вучич заявил в ходе заседания, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.
На прошлой неделе Вучич заявлял, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
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