Зеленский опубликовал фото поездки в Изюм ВСУ начали обстрел всех крупных дорог в Ясиноватую 14 сентября 2022, 15:37 Текст: Елизавета Булкина

Украинские войска обстреливают все крупные дороги, ведущие в Ясиноватую в Донецкой народной республике (ДНР), в том числе те, по которым поставляется продовольствие, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в эфире Первого канала. «Обстреливаются все дороги, которые соединяют Ясиноватую с большим городом, обстреливаются пути, по которым доставляется продукция. Но тем не менее у нас город продолжает жить», – передает его слова ТАСС. По словам мэра, в Ясиноватой остаются не менее 12 тыс. человек. «Город продолжает жить. В городе функционируют абсолютно все социальные объекты, работают магазины, работают аптеки, работает вся инфраструктура. <...> В городе остаются не менее 12 тысяч человек», – сказал Шевченко. Он добавил, что в Ясиноватой есть электричество, вода и газ. 9 сентября украинские войска обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 км к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. Новости СМИ2

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС 14 сентября 2022, 09:15

Фото: Минобороны РФ

Текст: Антон Никитин

Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС. «Выполняя плановый боевой вылет, группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие силы противника в районе Запорожской атомной электростанции», – передает ТАСС сообщение военного ведомства. Для поражения цели, уточнили в Минобороны России, были использованы управляемые ракеты «Вихрь». «Точечными ударами управляемых ракет «Вихрь» надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект», – добавили там. На прошлой неделе Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Ликвидация базы наемников ВСУ под Харьковом попала на видео 13 сентября 2022, 16:54

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области сняли на видео, в числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в силовых структурах. В жилом секторе села в Харьковской области обнаружили расположение наемников, в домах мирных жителей они оборудовали склады и казармы, сказал собеседник РИА «Новости». Российские беспилотники установили точное местонахождение базы, а по этим координатам был нанесен удар минометами. На видео запечатлено уничтожение складов с ГСМ, штаба и расположения наемников. В числе боевиков был один с темным цветом кожи. После удара наемники понесли потери убитыми и ранеными. Эвакуацию раненых проводили на квадроциклах. «У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые «Нивы». Наличие квадроциклов и багги – это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», – заключил источник. Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что число польских наемников в рядах украинских войск под Святогорском превышает количество самих украинцев. Новости СМИ2 Командир «Ахмата» заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи 13 сентября 2022, 19:23

Фото: t.me/vzglyad_ru

Текст: Алексей Дегтярев

Союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление, заявил секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «России 24». «Фронт уже стабилизировался. На моей линии (направление Соледар-Артемовск – прим. ВЗГЛЯД) столько бойцов не было никогда, даже мне прислали очень большое подкрепление. То есть, у нас высвободились огромные силы, которые уже начали делать свою работу», – цитирует Алаудинова ТАСС. По его словам, потерянные в ходе перегруппировки территории в районах Балаклеи и Купянска в скором времени должны быть возвращены. «Это [Купянск, Балаклея] – обычные города и населенные пункты на линии соприкосновения с противником. Вопрос, что мы их заберем обратно, это вопрос ближайшего времени», – добавил он. Алаудинов отметил, что на линии соприкосновения сгруппированы большие силы ВСУ, порядка 30-40 тыс. человек. «Потому что они по всем направлениям, когда начинают проводить мероприятия, тут [возникает] ситуация, [когда нужно] максимально растянуть эти силы, сделать так, чтобы с нашей стороны не было больших потерь», – сказал командир подразделения. США признали «уйму военных возможностей» у России 13 сентября 2022, 22:19 Текст: Антон Антонов

Россия сохраняет «уйму военных возможностей», которые может задействовать не только на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби. Кирби заявил, что российская сторона «вне всяких сомнений» столкнулась «со множеством ею же созданных проблем на Украине», но «это все еще очень крупная и очень мощная военная сила». Как сказал Кирби, у главы российского государства Владимира Путина «остается уйма военных возможностей, которые могут быть задействованы не только на Украине, но потенциально в других местах», передает РИА «Новости». Он также сообщил, что США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, но отметил, что не хочет «забегать вперед». Кирби рассказал, что Вашингтон проводит ежедневные обсуждения с Киевом о необходимых мерах поддержки. В Белом доме указали, что в стратегии национальной обороны США Россия объявлена «острой угрозой». «Очевидно, что у них все еще есть армия, способная нанести большой ущерб», – приводит его слова ТАСС. Напомним, секретарь совбеза Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что союзные войска в направлении Соледара получили большое подкрепление. Он заявил о скором возвращении Купянска и Балаклеи. В воскресенье точные российские удары по ключевым ТЭС обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась с внезапной нагрузкой, что вызвало аварийные отключения на других электростанциях. Сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. Новости СМИ2 Медведев назвал инициативы Киева прологом к третьей мировой войне 13 сентября 2022, 18:24

Фото: Ekaterina Shtukina/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В случае продолжения «накачивания» Киева оружием военная кампания на Украине может перейти на «другой уровень», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», – написал он в своем Telegram-канале. В таком случае западные страны уже не смогут «отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками». «Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18).», – подчеркнул зампред Совбеза. Он напомнил, что киевское руководство «родило проект «гарантий безопасности», которые «являются прологом к третьей мировой войне», но Киеву никто не даст никаких гарантий. Это воззвание обращено к различным западным лидерам, и оно прямо касается гибридной войны НАТО с Россией, отметил Медведев. Напомним, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Также в проекте отмечается, что гарантии безопасности должны включать меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан. Ранее в августе Медведев уже прибегал к цитатам из Библии. Он заявлял, что риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил». Украинские войска стянули HIMARS к линии столкновения в Запорожской области 14 сентября 2022, 00:55

Фото: EyePress News/Reuters

Текст: Антон Антонов

Вооруженные силы Украины стянули к линии боевого соприкосновения в Запорожской области РСЗО HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы «Буковель», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сказал, что «стянуто уже минимум три штуки РЭБ», HIMARS также «замечены». ВСУ «сформировали штурмовые группы для проведения разведок боем» по «опорным пунктам, проверяя, что где расположено, надежна ли линия обороны» России, сказал Рогов. Он заверил, что «все попытки получают жесткий отпор». ВСУ активно применяют беспилотники. В Запорожской области, на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, усилили линию обороны, передает РИА «Новости». Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления. Новости СМИ2 Захарова раскрыла данные о странах – получателях зерна с Украины 14 сентября 2022, 09:32

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала данные о том, в какие страны осуществляются поставки сельскохозяйственной продукции с Украины. «Европейские политики продолжают настаивать на том, что поставки c/х продукции в рамках так называемого зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны». Делается это в расчете на то, что подобные заявления никто не проверять не будет, а ручные западные СМИ традиционно не утруждают себя такими «мелочами», как факты», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале. «Между тем подробная статистика имеется в открытом доступе: вот данные Совместного координационного центра черноморской зерновой инициативы по каждому кораблю с сайта ООН по состоянию на 12 сентября. Обратите внимание на столбец «Страна назначения», – написала Захарова, опубликовав соответствующие данные. «Вывод о том, какие страны теперь наиболее нуждающиеся и самые бедные, можете сделать сами. А если это не так, то отрицатели действительности должны так же просто и доступно опубликовать схему вторичного перераспределения грузов. Ждем», – заключила Захарова. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны. Ранее Захарова заявляла, что Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну. На прошлой неделе президент Владимир Путин назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также заявил, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Запорожские власти заявили о небывалой концентрации украинских войск у линии фронта 14 сентября 2022, 10:03

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Концентрация украинских войск и техники на границе Запорожской области большая, такого количества войск ранее не наблюдалось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много... здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», – передает РИА «Новости» слова Рогова в эфире «Соловьев-Live». Он отметил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках. Напомним, Рогов сообщил, что концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления. Новости СМИ2 В ЧВК «Вагнер» заявили, что «скоро Бахмут будет под нами» 13 сентября 2022, 23:24 Текст: Антон Антонов

Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал, что силы «вагнеровцев» закрепились в промзоне Артемовска (Бахмута) и в частном секторе. По словам бойца, силы «Вагнера» «продвигаются дальше». «Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами», – приводит его слова РИА «Новости». В августе корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают. Москва оценила план Киева по «гарантиям безопасности» 14 сентября 2022, 08:46

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала представленный украинскими властями проект о «гарантиях безопасности» со стороны Запада. Она отметила, что многие его пункты, в том числе помощь оружием и финансами, реализуются уже сейчас. «Вообще странно это все слышать и слушать, потому что все, что там перечислено, по большому счету, по крайней мере большее из этого, уже реализуется, только на многое в более раскидистом масштабе: поставки вооружения на Украину идут не прекращаясь со стороны западных стран, финансовая помощь, которую сейчас получает Украина, во всех своих проявлениях, будь то переводы денежные, будь то их материальная сторона, будь то кредиты и т.д., я думаю, настолько неслыханное, что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории», – сказала она в эфире радио Sputnik. Накануне офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Предусматривается созыв консультаций гарантов в кратчайшие сроки при угрозе Украине. В Киеве предлагают включить туда «превентивные меры» военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера, «меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины», «полноценный санкционный пакет» и соглашения о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО. Проект также предполагает региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников. Газета ВЗГЛЯД писала, почему проект, создание которого датируют весной, всплыл именно сейчас, и каковы шансы, что страны Запада его подпишут. Новости СМИ2 В Грузии отказали Украине в открытии «второго фронта» 13 сентября 2022, 21:56

Фото: David Mdzinarishvili/REUTERS

Текст: Ольга Иванова

Власти Грузии выступают против открытия в стране второго фронта против России, но Тбилиси готов провести по этому вопросу референдум, заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. «Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет... Люди должны принять решение, согласны ли они с высокопоставленными лицами украинского правительства или они согласны с нашей позицией относительно неоткрытия второго фронта», – приводит слова Кобахидзе грузинский «Первый канал», сообщает РБК.



По словам председателя «Грузинской мечты», ряд высокопоставленных лиц Украины прямо заявляли, насколько желательно открытие второго фронта в Грузии.



«Это их позиция, и я повторю еще раз: мы должны спросить людей, хотят они второй фронт в Грузии или нет. Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения», – отметил Кобахидзе. Ранее с заявлениями относительно Грузии на фоне российской спецоперации выступили ряд украинских политиков. Накануне депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что у грузинского народа есть уникальная возможность заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», поскольку Россия сейчас полностью сосредоточена на Украине. Москалькова сообщила о 65 российских заложниках на Украине 14 сентября 2022, 04:22 Текст: Антон Антонов

Россия работает над освобождением своих граждан, но Киев продолжает удерживать на территории Украины 65 человек, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Москалькова на расширенном заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе сообщила, что «удалось решить вопрос об освобождении и возвращении всех дальнобойщиков с территории Украины». Данный вопрос «решался непосредственно в диалоге» с украинским кабмином. По словам Москальковой, «с нашим Министерством обороны и Министерством иностранных дел удалось вернуть этих людей». Как сообщила уполномоченный, «удалось вернуть гражданских служащих, которые оказались заложниками, работников Росатома, удалось вернуть всех женщин с гражданских кораблей, которые сегодня в Измаиле». Однако «65 человек еще продолжают удерживаться», передает ТАСС. Москалькова рассказала, что большинство переселенцев с территорий Украины и республик Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения Хабаровского края, планируют остаться в регионе. Она отметила, что за последние семь месяцев сформировались два новых направления правозащиты – это защита прав эвакуированных с территории Украины и защита прав граждан в связи с проведением специальной военной операции. Она добавила, что в настоящий момент появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей военнослужащих. Москалькова сообщила, что «более 3 млн граждан находятся на нашей территории, прибывшие из ДНР, ЛНР, Украины». «И наши герои, наши ребята выполняют свой служебный долг, а мы работаем с гражданскими правами, связанными с семьями, мы работаем с социальной сферой в этом направлении», – сказала она. Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения. «Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получал от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Но мы шли через это и продолжали делать свое дело», – заявила Москалькова. Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Новости СМИ2 В США назвали Украину хронически несостоятельным государством 14 сентября 2022, 08:16 Текст: Антон Никитин

Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, пишет американский журнал Foreign Affairs. Таким образом американское издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. США, по его мнению, следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы «ходить на цыпочках» вокруг России, как говорится в заголовке его статьи, Белому дому необходимо было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с Москвой. Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы – период расцвета двусторонних отношений – Вашингтон активно добивался расширения НАТО, несмотря на резкие возражения Москвы, передает РИА «Новости». «Если у Запада и были какие-то колебания по приему Украины в НАТО, то они были результатом ее хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву», – говорится в публикации. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики «открытых дверей», и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации. Массированными огневыми ударами за сутки уничтожено до 620 украинских военных 14 сентября 2022, 13:12

Фото: vk.com/mil

На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожены восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России. «В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполья Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники. В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники», – отметил Конашенков. «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования «Кракен» в районах населенных пунктов Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка ДНР, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в ДНР, городов Харькова и Изюма Харьковской области. В районе населенного пункта Красный Лиман ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», – отчитались в Минобороны. «В районах Лепетихи и Лозового Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», – сообщил Конашенков. «Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Максима Горького, Украинка Херсонской области и Светлое Запорожской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области. Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь снарядов РСЗО «Ольха» в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецка, а также 26 снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Музыковка, Новая Каховка, Весёлое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка ДНР» – перечислили в Минобороны. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве. Накануне в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за сутки превысили 800 человек. Новости СМИ2 ФСБ задержала во Владивостоке работавшего на разведку Украины россиянина 14 сентября 2022, 09:59

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

ФСБ задержала во Владивостоке россиянина, собиравшего информацию для украинской военной разведки. В отношении него возбуждено дело о госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», – передает ТАСС сообщение ФСБ. По данным спецслужбы, житель Владивостока, «действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации». Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, во вторник ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.