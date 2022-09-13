Пушилин рассказал о большом числе польских наемников в рядах ВС Украины

Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России

«Тем, кто не может уехать, нужно прятаться – по деревням, по подвалам, где только можно. Нужно удалить из смартфона номера всех россиян – военных или волонтеров, неважно», – сказала газете ВЗГЛЯД общественный деятель Лариса Шеслер. Ранее стало известно о зачистках, которые каратели проводят в занятом ВСУ Купянске.

«По опыту Николаева и Одессы можно сказать – людей силовики задерживали, в том числе на улицах: проверяли контактную базу в телефонах, Telegram-каналы, на которые подписан человек. При малейшем подозрении задерживали. Надо избавляться от SIM-карт или удалять все контакты российских военных, сотрудников волонтерских организаций и так далее», – сказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

Собеседница отметила, что в группу риска на контролируемых ВСУ территориях могут попасть не только сотрудники администраций или активные волонтеры. По мнению Шеслер, в школах и паспортных столах могут оставаться списки тех, кто, соответственно, записывал детей на программы обучения по российскому стандарту или подавал заявления на получение российского гражданства – они также могут привлечь внимание карателей.

«Оптимальный вариант поведения для местных жителей – уехать. В другой регион, в Европу, по возможности – в Россию, получить статус беженца, – отмечает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. – Тем же, кто не может уехать, нужно прятаться – по деревням, по подвалам, где только можно. Другого выхода нет».

Схожего мнения придерживается и политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «Жителям Купянска и Великого Бурлука Харьковской области можно посоветовать только одно – это прятаться, не высовываться и ждать, – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД. – У наемников, которые, как сообщалось, пришли туда, есть четкая задача – подавить очаги сопротивления и запугать местных жителей и жителей соседних регионов, чтобы те не проявляли свою лояльность по отношению к России. И эту задачу они будут выполнять. И тех, кто будет демонстрировать пророссийские настроения, будут сажать или убивать. Ставки максимально высоки. Поэтому буквально подполье, буквально спрятаться в подвал».

«Особенно спрятаться надо тем, кто уже засветился со своей пророссийской позицией. Это те, кто готовились к референдуму, распространяли какую-то литературу, получали помощь от России, российские паспорта и так далее. Им точно нужно скрыться, так как их сдадут сразу же. Стукачество и соседская подлость – это украинские ментальные черты, и они обязательно проявятся», – уверен эксперт.

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В понедельник глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил – в занятых ВСУ населенных пунктах Купянск и Великий Бурлук «наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру». По оценке Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками. Ранее, в воскресенье, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил ТАСС: «В Харьковской области есть случаи, когда украинские спецслужбы устраивают чистки и репрессии в отношении мирного населения».

«Общался с женщиной из Изюма. У нее сестра осталась в городе под ВСУ... После захода ВСУ начался полный беспредел. Тотальные обыски, жуткое мародерство, убийства, – рассказал источник Telegram-канала «Рамзай», принадлежащего военкору Владиславу Шурыгину. – Вошли «западенцы». Открыто говорят, что вы для нас тут все москали и «вата». Пощады вам не будет никакой. Три месяца жили с русскими душа в душу, значит все зрадники (предатели – прим. ВЗГЛЯД) и теперь вы никто... Арестовали кучу народа и увезли».

Как отмечает портал «Украина.ру», в украинских Telegram-каналах массово публикуется личная информация на так называемых предателей и коллаборантов, в число которых включены сотни жителей Харьковской области. Уровень «преступлений»: «продолжал работать при оккупантах учителем или врачом», «говорила, что русские солдаты ее не обижали», «жарил оккупантам шашлык», отмечает портал.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на действия ВСУ в Харьковской области.