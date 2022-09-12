Кадыров сообщил о возвращении элитных чеченских подразделений во главе с Делимхановым на передовую

Элитные бойцы во главе с Героем России, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов с новыми силами вернулись на передовую, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также пообещал плачевный результат для бандеровцев и предложил им приготовить белую ткань.

В свою очередь Адам Делимханов на видео пообещал освободить занятые города Харьковской области и заявил, что для нацистов приготовлено множество неприятных сюрпризов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на Харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.

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