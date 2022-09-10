Определилась дата похорон Елизаветы II

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10 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Крепость Калининград. Что строят в особом регионе России

Калининградскую область в последние месяцы принято называть осажденной крепостью Виталий Невар/ТАСС
Трудности с транзитом, напряженная обстановка вокруг границ – первое, что можно увидеть в новостях, когда речь заходит о Калининградской области. За тем, как в действительности живет регион, наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США толкают КНДР на применение ядерного оружия

Северокорейский лидер публично объявил о новой ядерной эре KCNA/REUTERS
В мире появилась страна, официально заявившая о готовности первой применить ядерное оружие. Соответствующий закон подписан лидером КНДР, по словам которого, закон прочерчивает линию невозврата. О чем именно идет речь, в каких случаях Северная Корея применит ядерное оружие – и причем тут Соединенные Штаты Америки? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Антипсихиатрия взломала сумасшедший дом

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодня антипсихиатрия – почти пройденный этап истории психиатрии, сделавшийся, однако важным фактором ее гуманизации. Психиатрия стала более открытой и менее категоричной. Подробности...

Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
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ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...
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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Смерть последнего настоящего монарха Европы коснется многих

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    Как сорвать накачивание Украины оружием

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    Почему Запад не смог обрушить экономику России

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    Определилась дата похорон Елизаветы II

    10 сентября 2022, 19:42

    Текст: Вера Басилая

    Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, говорится в заявлении Букингемского дворца.

    «Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.

    Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. 

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    Умерла королева Великобритании Елизавета II
    		   8 сентября 2022, 20:36
    Фото: Jane Barlow/REUTERS
    Текст: Елизавета Булкина

    В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.

    О смерти королевы сообщает РИА «Новости».

    8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.

    Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.

    Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.

    Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.

    20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

    Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

    Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.

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    Коментарии (108)
    Стали известны подробности смерти Елизаветы II
    		    9 сентября 2022, 14:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.

    «Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.

    Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.

    Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.

    Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.

    «После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».

    Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.

    Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.

    Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II
    		    9 сентября 2022, 12:52
    Фото: REUTERS/Pool/Nicolas Asfouri
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Такой вариант не рассматривается», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    По словам Пескова, ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, нет.

    «Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (30)
    Принц Чарльз стал королем после смерти Елизаветы II
    		    8 сентября 2022, 21:10
    Фото: Jane Barlow/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

    Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

    «После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

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    Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.

    Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.

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    Коментарии (21)
    Букингемский дворец заявил об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II
    		    8 сентября 2022, 15:14
    Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, говорится в распространенном в четверг заявлении Букингемского дворца.

    «После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – приводит ТАСС сообщение дворца.

    В свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что «мысли народа Великобритании с Елизаветой II».

    Между тем сын королевы принц Чарльз с супругой и внук принц Уильям едут в Шотландию, где находится британская королева, после сообщений об ухудшении ее здоровья, передает РИА «Новости».

    Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Кэрри, продлилась около 40 минут.

    Елизавета II также провела аудиенцию с преемником Джонсона Лиз Трасс, на которой утвердила ее в должности главы британского правительства.

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    Трасс: Новый британский монарх взял имя Карл III
    		    8 сентября 2022, 21:34
    Фото: REUTERS/Peter Nicholls
    Текст: Ольга Иванова

    С кончиной королевы Елизаветы II Британия вступает в новую эру, народу необходимо объединиться для помощи королю, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

    Она также сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III, сегодня ему переходит корона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

    Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.

    Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (30)
    На последнем снимке у Елизаветы II заметили большой синяк
    		    9 сентября 2022, 08:31
    Фото: Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На последних прижизненных снимках королевы Великобритании Елизаветы II во время аудиенции премьер-министра страны Лиз Трасс виден синяк на руке монарха, заметил Newsweek.

    «На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», – пишет издание, передает РИА «Новости».

    Речь идет о фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы с новым премьер-министром страны Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за пару дней до смерти королевы.

     

    Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (26)
    США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР

    9 сентября 2022, 07:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.

    «Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».

    Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.

    В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.

    Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.

    До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.

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    Коментарии (37)
    Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

    9 сентября 2022, 05:59

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

    В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Коментарии (33)
    Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь
    		    9 сентября 2022, 20:44
    Фото: Yui Mok/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Король Карл III в своем обращении к подданным дал обещание поддерживать конституционные принципы в сердце Британии и править по примеру матери, служа стране, до самой смерти.

    «Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны», – заявил он в первом телеобращении к нации, передает РИА «Новости».

    Также Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.

    После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

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    Коментарии (32)
    Представитель дома Романовых: Елизавета II вносила позитивный вклад в отношения наших стран
    		    9 сентября 2022, 19:00
    Фото: i-images/Zuma/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало», – заявил газете ВЗГЛЯД историк, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, комментируя смерть британской королевы Елизаветы II.

    «Королева Елизавета II очень мудрый, достойный человек, несомненно выдающийся деятель мировой истории. Она навсегда останется в истории человечества как яркий представитель своего народа и своей династии, а также как лидер мирового масштаба. Она на протяжении 70 лет возглавляла свое государство, а это даже дольше, чем существовал Советский Союз, что о многом говорит», – делится Закатов.

    Независимо от отношения к монархии, республике, коммунизму, демократии, продолжает собеседник, сама по себе личность королевы была символом стабильности. Однако это не только ее личная заслуга, поскольку в монархии главным является не достоинство самой личности, а укорененность и преемственность в истории.

    «Монархия – это не просто власть одного лица, а система учреждений, взглядов, традиций, идеалов, принципов. Но в лице королевы Елизаветы II все это гармонично сочеталось», – считает историк. 

    По его словам, она всегда исходила из интересов своего народа. В то же время королева всегда относилась с пониманием и к интересам других стран. В случае, если она была с чем-то не согласна, признавала, что эти страны, в том числе и Россия, имеют право на свою позицию, отстаивание своих интересов. Именно поэтому во взаимоотношения наших стран королева вносила позитивный вклад.

    «Монархия в Британии достаточно крепкая и пользуется поддержкой своих подданных, поэтому пока каких-то оснований для пессимизма и мыслей о том, что в стране может быть установлена республика, нет. После королевы на престол вступит ее сын, законный наследник – король Карл III. Он тоже человек с хорошим образованием и высокой культуры», – говорит Закатов.

    Когда Карл III был еще наследником – принцем Уэльским, он иногда позволял себе некоторые высказывания, которые вызывали критику, удивление тех или иных кругов, в том числе и в самой Великобритании, вспоминает эксперт. Однако после вступления на престол он будет продолжать политику своей матери с той же мудростью, ответственностью и деликатностью, полагает собеседник. 

     

    «И несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало, умиротворяющий дух. И так, надо надеяться, будет и впредь, ведь монархия служит именно тому, чтобы внутри страны обеспечивалась преемственность в истории, связь с предыдущими поколениями. А во внешних отношениях, благодаря родственным, культурным связям, смягчалось и исправлялось то, что происходит вследствие деятельности партий и политиков, которые живут от выборов до выборов», – заключил представитель дома Романовых.

    В четверг, 8 сентября, в Шотландии в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет. После смерти Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России к королеве Елизавете II, «как и во всем мире, относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», однако он не думает, что она занимала место в сердцах россиян. Также он отметил, что присутствие Владимира Путина на похоронах британского монарха не рассматривается.

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    В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе

    8 сентября 2022, 14:35

    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.

    «Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.

    Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.

    Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.

    «Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.

    В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.

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    Стало известно место погребения Елизаветы II

    9 сентября 2022, 06:57

    Текст: Антон Никитин

    Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

    Мемориальная часовня на территории Виндзорского замка была построена в 1969 году в память об отце Елизаветы II – короле Георге VI, и является частью часовни Святого Георга. Король умер в 1952 году и изначально был похоронен в королевской усыпальнице, однако после возведения мемориальной часовни его останки были перенесены туда, передает РИА «Новости».

    Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.

    Королева тоже будет похоронена в мемориальной часовне, позднее туда же перенесут останки ее мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

    Государственные похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве через десять дней после ее смерти. После этого в полдень в Британии будут объявлены две минуты молчания. За несколько дней до этого британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где будет располагаться гроб королевы, чтобы проститься с ней.

    Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.

    Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

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    Трасс анонсировала возобновление Британией добычи газа методом фрекинга из-за кризиса

    8 сентября 2022, 14:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Великобритания будет добывать сланцевый газ с помощью фрекинга (методом гидроразрыва геологического пласта) в тех районах, где это одобрит местное население, заявила новый премьер Лиз Трасс.

    «Мы отменим мораторий на добычу наших огромных резервов сланцевого газа (методом фрекинга), что позволит получить газ уже через шесть месяцев», – передает ее слова РИА «Новости».

    Запрет на добычу газа методом фрекинга был введен в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг – метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.

    Кроме того, заявила Трасс, на следующей неделе власти выдадут новые лицензии на добычу нефти и газа в Северном море в рамках правительственного плана по борьбе с энергетическим кризисом.

    «Мы активизируем [использование] всех собственных источников энергии, включая добычу нефти и газа в Северном море. Мы проведем новый раунд распределения лицензий [на разработку месторождений]. Мы ожидаем, что всего будет выдано более 100 лицензий», – сказала премьер.

    Кроме того, правительство заморозит тарифы на электричество на два года. «Правительство в незамедлительном порядке презентует гарантии относительно цен на электроэнергию, которые дадут людям определенность по вопросу размера счетов за электричество, сдержат инфляцию и способствуют росту [экономики]. Эти гарантии, которые включают в себя временный отказ от зеленых сборов, означают, что с 1 октября обычные домохозяйства будут платить не более 2,5 тыс. фунтов (2,9 тыс. долларов) в год в течение ближайших двух лет», – заявила Трасс.

    Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.

    Ассоциации британского бизнеса потребовали от премьер-министра Великобритании Лиз Трасс безотлагательно представить план по поддержке предпринимателей, страдающих из-за рекордно высоких цен на электроэнергию.

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    BBC поменял эфирную сетку на фоне сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II

    8 сентября 2022, 15:44

    Текст: Вера Басилая

    Британская вещательная корпорация BBC в четверг поменяла эфирную сетку после сообщений об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II, заменив запланированное вещание новостями.

    Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой рассказал о состоянии здоровья королевы, после заявления Букингемского дворца о том, что врачи озабочены самочувствием Елизаветы II, передает ТАСС.

    Телеканал также сообщил, что принц Чарльз сейчас находится с королевой после того, как она была помещена под медицинское наблюдение.

    Ранее в Букингемском дворце заявили, что состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, она помещена под наблюдение.

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