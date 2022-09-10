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Пескова спросили о совещании Путина с военными
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Совещания президента Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК востребованы, но традиционная сочинская серия состоится позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому эти совещания сдвигаются вправо», передает ТАСС.
Также он уточнил, что подготовка федерального бюджета на ближайшую трехлетку будет обсуждаться на совещании по социально-экономическому развитию, которое проведет на следующей неделе президент России Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин провел закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Американские СМИ предупредили об угрозе уничтожения авиации США «ужасным способом»
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Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» угрожает военно-воздушным силам США, пишет американский журнал The National Interest.
По словам авторов, имеются в виду самолеты разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машин радиоэлектронного подавления. Отмечается, что они могут быть уничтожены «жутким способом», передает ФАН.
Специалисты, анализирующее российское и китайское вооружение, утверждают, что такие средства способны лишить ВВС США возможности вести длительные операции с применением авиации не только в Тихо-Азиатском, но и в европейском регионе, подчеркивают авторы статьи.
Достаточно оснастить российские и китайские истребители типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами «воздух-воздух», чтобы нанести удары по самолетам американской авиации, включая воздушные судна заправщиков и разведчиков, заключает NI.
Ранее издание National Interest расшифровало «ядерный сигнал» России Североатлантическому альянсу.
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Минобороны: Артиллеристы держат противника под постоянным прессингом
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Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) держат украинскую сторону под постоянным прессингом, выпуская до 50 снарядов в день, сообщили в Минобороны России.
«Артиллеристы Западного военного округа держат противника под постоянным прессингом», – сказали в военном ведомстве. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале МО РФ.
Как уточнили в Минобороны России, артиллеристы только иногда стреляют ночью, поскольку в темноте противник проще определяет огневые позиции. Корректировка огня проходит с помощью беспилотников. «Бывает, что в день каждое орудие гаубичной батареи выпускает до 50 снарядов», – добавили там.
Также в Минобороны России показали кадры, на которых гаубичная артиллерийская батарея 152-мм гаубиц «Мста-Б» ведет огонь, уничтожая опорные пункты, инженерные сооружения и живую силу ВСУ.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Путин почтил память погибших в ходе СВО военнослужащих
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Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
Президент обратил внимание, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», передает ТАСС.
Путин также добавил, что в «Зарядье» приглашены заслуженные врачи, учителя, «которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», известные всей стране деятели науки, культуры, искусства. Он отметил, что «благодаря таким людям, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте».
Ранее президент России Владимир Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме.
Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, передает РИА «Новости».
«Разрешаю», – сказал глава государства.
До сегодняшнего дня крупнейшим колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Теперь это звание принадлежит 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ.
«Солнце Москвы» – это 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.
Путешествие над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него гости могут по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек.
Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.
Путин в субботу прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Путин вспомнил «удушающий прием» от главы международной федерации самбо
Президент Владимир Путин на открытии международного центра в Москве вспомнил «удушающий прием» на соревнованиях с Василием Шестаковым, который теперь возглавляет международную федерацию самбо.
Во время осмотра центра мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину, что в столице на регулярной основе занимаются самбо 45 тыс. человек. Шестаков отметил, что самбо является популярным видом спорта.
«Я вспоминал, как добрался до финала. Курган по-моему…Перед этим выиграл 8:6. Хорошо получилось… через спину его бросил, вышел Василий Борисович, на удушающий прием – я запомнил тебя!», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках».
Путин оценил удобство голосования на выборах в формате онлайн
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Президент Владимир Путин считает, что электронное голосование на выборах является очень надежной и удобной формой волеизъявления. Такое мнение он высказал в субботу, дистанционно проголосовав из своего кабинета в Кремле.
«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – приводит его слова ТАСС.
«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – сказал глава государства, обращаясь к россиянам.
Путин принял участие в субботу в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Для этого он воспользовался компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. «Все, голос учтен», – сказал Путин, завершив процедуру электронного голосования.
Глава государства голосует не на избирательном участке уже второй раз. Впервые он выбрал для этого дистанционный формат в прошлом году, когда был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.
Раньше Путин обычно голосовал на избирательном участке в здании Президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы.
Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Из более 5,7 тыс. кандидатов москвичи выберут тех, кто займет 1417 мандатов в муниципальных советах. Голосование многодневное и проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.
Путин открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках»
Президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, прибыл в «Лужники». Глава государства осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса.
«Здесь дворец, натурально дворец», – похвалил президент новое здание. Мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца». «Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты», – высказал свое мнение Путин, передает ТАСС.
Международный центр самбо и бокса – первый в России спортивный объект подобного типа.
В ходе посещения президенту продемонстрируют отечественную мультимедийную судейскую систему «Спорт вокруг». Она позволяет автоматически генерировать информацию для ТВ и зрителей, выводить ее на различные табло, записывать выступления. Система уже применялась на турнирах по художественной гимнастике, был разработан новый модуль специально для проведения соревнований по самбо.
Глава государства осмотрел спортивные залы, а также посмотрел сами соревнования, передает РИА «Новости».
Строительство нового спортивного комплекса было завершено в нынешнем году, семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра. Основная архитектурная особенность здания – наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые. Новое спортивное сооружение станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.
Путин поздравил шуткой чемпиона мира по боксу Петровского с женитьбой
Президент Владимир Путин на открытии международного центра самбо и бокса в Лужниках поздравил шуткой чемпиона мира Марка Петровского с победой и недавней женитьбой.
Спортсмены поздравили президента с Днем города, он пожал им руки.
«Нравится? Супер, да?», – спросил Путин, говоря о новом дворце спорта, передает РИА «Новости».
«Сердце замерло аж», – признались ему спортсмены.
Среди спортсменов был и чемпион мира Марк Петровский.
«Приятно было от вас телеграмму получить. Спасибо большое», – отметил он. «Поздравляю тебя еще раз», – сказал глава государства. Узнав, что боксер недавно женился, президент пожелал ему счастья.
«Мы тебя поздравляем, счастья и всего самого доброго. Видишь, как все кстати, и дворец, и свадьба», – пошутил Путин.
Ранее президент Владимир Путин в субботу, в День города Москвы, открыл международный центр самбо и бокса в «Лужниках» и поздравил москвичей с праздником.
Путин поздравил Карла III со вступлением на престол
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
В ней российский лидер поздравил монарха со вступлением на престол, сообщает Telegram-канал пресс-службы Кремля.
В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Путин назвал срок завершения строительства Национального космического центра в Москве
Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить в 2023 году.
«В следующем году завершится возведение национального космического центра», – сказал он, выступая на мероприятии по случаю Дня города Москвы в «Зарядье», передает РИА «Новости».
Также Путин сообщил, что идет строительство инновационного центра МГУ и новых корпусов Бауманского университета.
«На недавней встрече с мэром <...> мы обсуждали вопрос создания в Москве инновационных кластеров в сфере микроэлектроники, фотоники, беспилотников, электротранспорта и других передовых направлений», – рассказал российский лидер.
Президент отметил, что Москва по скорости технического прогресса превосходит многие мегаполисы мира.
«Это результат масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что столица России считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира, подтверждая свою конкурентоспособность, в том числе по привлечению талантливых людей.
Ранее Путин заявил о рекорде по объему строительства жилья в Москве.
Кремль спросили о телефонном разговоре Путина и Карла III
Президент России Владимир Путин пока не планирует разговаривать по телефону с королем Великобритании Карлом III, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом», – приводит ТАСС слова Пескова. Он уточнил, что другие «международные телефонные разговоры будут на следующей неделе» у российского лидера.
Также он ответил, что Москва пока не определила, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Песков предположил, что «это, по всей видимости, уже будут заботы организаторов».
Напомним, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается.
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Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме
Специалисты из Москвы работают в Донецке и Луганске, готовя регионы к зиме, заявил президент Владимир Путин в субботу на праздничном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
«Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик, в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы, делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду», – передает ТАСС слова президента.
Ранее сообщалось, что Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка «Зарядье» открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире, а также поздравил москвичей с Днем города.
Путин прибыл в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города.
Ожидается, что глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в режиме ВКС откроют ряд объектов в столице и примут участие в праздничном концерте, передает РИА «Новости».
На День города 10 и 11 сентября в «Зарядье» запланирована концертная программа. Оба дня с 14.00 до полуночи в парке будут проходить концерты проекта «Уличный артист». Гости могут принять в них участие и проявить себя. Также на площадке выступят уличные музыканты, поэты, коллективы проекта «Московское долголетие», ученики московских школ искусств и цирковых училищ.
Путин традиционно посещает «Зарядье» в День города. К примеру, в 2021 году президент поздравлял жителей столицы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале столичного парка. Тогда глава государства отметил, что Москва была, есть и будет консолидирующим и объединяющим центром России.
Ранее в субботу Путин посетил «Лужники», где осмотрел международный Центр самбо и международный Центр бокса.
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по поводу празднования Дня Москвы, с этих слов он начал свою речь на праздничном концерте в «Зарядье».
«Уважаемый Сергей Семенович [Собянин], дорогие друзья. Сердечно поздравляю москвичей, да и всю Россию, с праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы», – передает ТАСС слова Путина.
Президент отметил, что Москва – город с величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни. Также глава страны отметил в столице насыщенность деловых и культурных событий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где в субботу проходят мероприятия, посвященные Дню города.