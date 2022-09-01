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Политолог: Школьникам необходимо рассказывать о героях спецоперации на Украине
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«Весь мир и особенно Россия, проходит очень важный этап своей истории, в частности, наша армия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Идея создать музей СВО, которую подержал Путин, основанный на достоверных документах – это идея, важность которой трудно переоценить», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя открытый урок для школьников, который провел президент России.
Подвиги наших солдат и офицеров, самоотверженная работа волонтеров на освобожденных территориях – это та наша новейшая история, о которой нужно говорить в наших школах, считает политолог, политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.
«При этом, самим военным, особенно тем, кто задействован в спецоперации, очень важна обратная связь – солидарность общественности, в том числе и школьников. Мы почему-то думаем, что военные обладают другой психологией, нежели гражданские люди. На самом деле, это наши с вами друзья и соседи. Поэтому, военных очень воодушевляет, когда они чувствуют поддержку россиян, особенно, когда это выражается не в цифрах социологии, а, например, в письмах от детей со всей страны», – подчеркнул эксперт.
В четверг президент Владимир Путин в ходе посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде провёл открытый урок «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Путин поддержал идею о создании сайта-музея спецоперации, который должен содержать экспонаты, достоверность которых будет доказана – так президент России ответил на соответствующее предложение активиста Российского движения школьников, члена детского общественного совета Музея Победы Данилы Скрябина.
Путин напомнил, что миссия России – прекратить войну, которую Киев вел против Донбасса, а также защитить саму Россию. По словам Путина, на территории Украины создавался антироссийский анклав. Кроме того, глава государства отметил, что жители Донбасса считают себя частью общего с Россией гуманитарного, культурного и языкового пространства.
В ходе разговора со школьниками Путин также затронул проблему ранней профессиональной ориентации. Он заверил, что в стране будет продолжаться работа над тем, чтобы у детей и подростков была возможность узнать больше о разных профессиях. «Ранняя профессиональная ориентация – это одна из целей, к которым мы стремимся. Чем раньше, тем лучше», – цитирует ТАСС главу государства.
«Наше общество слишком долго было инфантильным и патерналистским. Считалось, что ребенка надо ограждать от ответственности, от умения брать не себя принятие сложных решение, от серьезного отношения к интересам своей страны, – говорит по этому поводу Асафов. – Бытуют стереотипы, что современных детей следует подольше оберегать от трудового опыта, от знакомства с социальными проблемами. Это поколенческие заблуждения, возможно, родом из 90-х, поскольку нынешним родителям пришлось в те годы очень непросто».
«В этом смысле расширение системы ранней профессиональной ориентации для детей означает, что сейчас мы вынуждены проходить эпоху «принудительного взросления» общества. Это необходимо», – указал аналитик.
«Сейчас наше государство развивается и исправляет многие прежние недоработки – скажем, из юридических норм недавно наконец исключили термин «образовательная услуга» применительно к школам. Учителям вернули статус наставника, который воспитывает в детях патриотизм, начиная с раннего школьного возраста. Это сделает в итоге самих школьников более сознательными и ответственными, а ведь именно из них сформируется общество будущего», – сказал политолог, политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.
«Как известно, самое лучшее обучение происходит на примерах предков, – какими героями были наши отцы, матери, деды и прадеды. Причем речь не только о военном, но и о трудовом героизме. Теперь подростки будут изучать и неискаженную историю нашего государства, и традиции предыдущих поколений россиян. Все это вместе создаст общий базис, позволяющий строить общество будущего, в котором у подавляющего большинства людей будет одинаковая ценностная картина», – рассчитывает Асафов.
Общество единомышленников будет рука об руку работать, гармонично, что и ускорит развитие нашей страны – одновременно в самых разных сферах, уверен эксперт.
Путин: Школьники Украины считали Крымский мост фейком
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Учащиеся школ, находящихся на освобожденных территориях Украины, считали, что Крымский мост – это фейк, а также не знали о совместной истории Украины и России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», – сказал Путин, передает ТАСС.
«И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такой государственности. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались. А потом, при формировании Советского Союза возникла и Украина. Никто этого же там не знает», – заявил президент.
Также российский лидер подчеркнул, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Напомним, президент России прибыл 1 сентября в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
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Путин прибыл в Калининград
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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
«Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава Российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведет открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Также в режиме видеоконференции Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.
Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха
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Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС.
Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть серьезная составляющая. Он добавил, что человек, занимаясь спортом, становится энергичным и эффективным – это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент.
Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.
Путин поделился воспоминаниями о разговоре с опытным советским разведчиком-нелегалом
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам о случае во время его работы в органах безопасности и разведке.
«Когда я работал в органах безопасности и советской внешней разведке, у нас в соседнем кабинете работал человек, мы звали его Сан Саныч. Он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. Я его как-то спросил, не обидно ли ему сидеть со мной рядом: я такой молодой, а он с таким опытом. Он посмотрел и говорит: «Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности, я благодарен ей за то, что она дала мне возможность так работать и быть востребованным, реализоваться», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха.
Путин простился с Горбачевым
Президент России Владимир Путин простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу», – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля пояснил, что график президента не позволяет ему принять участие в общей церемонии прощания, планирующейся на 3 сентября.
«Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – подвел итог Песков.
Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября.
Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», – приводит ТАСС слова Шольца.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
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Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе
Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин.
По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу.
Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
На освобожденных территориях рассказали о подготовке ко Дню знаний
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У школьников на освобожденных территориях сохраняется право изучать украинский язык, тогда как в школах подконтрольных Киеву регионов русский язык и литература запрещены. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала глава Центра по интеграции новых территорий в российское образовательное пространство Лариса Балина, комментируя подготовку ко Дню знаний.
«На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей 1376 школ, 958 из которых, предположительно, будут работать очно либо очно-заочно. Это связано с боевыми действиями – есть риск для безопасности и детей, и самих зданий. Кроме того, в некоторых районах инфраструктура в полной мере не готова – где-то нет света или воды, то есть не соблюдаются нормы пребывания детей. А вот в Донецке созданы условия для обучения детей в дистанционном формате. Кстати, такое обучение использовалось здесь и в прошлом году», – рассказала руководитель Центра по интеграции новых территорий в российское образовательное пространство Лариса Балина.
Всего к обучению приступает порядка 326 тысяч школьников и школьниц, добавила она. «Почти половина школ к новому учебному году откроются после восстановительных работ. Объем работ был везде разный, где-то школы были отремонтированы после существенного ущерба. А в тех зданиях, которые не пострадали, был проведен лишь текущий ремонт», – пояснила Балина. Кроме того, созданы и условия для школьников – во всех школах с очным посещением предусмотрен горячий завтрак, бесплатно будут питаться дети 1–4 классов.
Что касается самого обучения, то, как сообщила собеседница, на все освобожденные территории уже доставлено необходимое количество учебников. «Все дети будут обучаться по российским учебникам, в соответствии с учебными планами, специально подготовленными для этих территорий. У программы есть несколько особенностей, одна из которых – это увеличение часов для русского языка и истории», – уточнила Балина.
«При этом сохраняется право школьников изучать украинский как родной. Обратите внимание: на территориях, подконтрольных Киеву, русский язык и литература в этом учебном году исключаются из школьной программы», – подчеркнула собеседница
Собеседница напомнила, что вся система образования РФ не препятствует изучению национальных особенностей. «У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. И место в нашей культуре, литературе, искусстве найдется всем», – указала она.
«На освобожденных территориях украинский язык как предмет переходит в формат изучения родного языка – так, например, в некоторых наших школах изучается татарский. Педагоги, которые будут преподавать там украинский, где это наиболее актуально – в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях – прошли курсы повышения квалификации. Их погрузили в особенности преподавания предмета, дали методический материал», – сообщила Балина.
В целом, по ее словам, на освобожденных территориях курсы повышения квалификации прошли почти 11 тысяч педагогов. «Большая часть прошла эти курсы с выездом в Россию, площадки организованы в Москве, для ЛНР и ДНР – в Ростове-на-Дону, для учителей Харьковской области – в Курске. И другие субъекты оказывают такую помощь – это Белгородская область, Ставропольский край – также организовали курсы повышения квалификации. В ходе курсов педагоги изучают особенности преподавания по нашим учебным планам, знакомятся с российской системой образования. Посещают школы и другие образовательные организации, чтобы посмотреть, как устроен учебный процесс, какими методичками пользуются их российские коллеги, какие возможности дают электронные образовательные ресурсы и библиотеки, технические средства обучения. Хочу отметить, что Академия Министерства просвещения РФ будет продолжать такое обучение до конца года», – подчеркнула собеседница.
Напомним, с 1 сентября начинается учеба для детей на освобожденных территориях Украины. И это несмотря на то, что ВСУ целенаправленно уничтожили часть школ, а готовым работать в новых условиях учителям угрожают из Киева. О том, как готовятся к учебному году учителя и родители школьников Херсонской области, рассказывается в репортаже спецкора газеты ВЗГЛЯД.
На освобожденных украинских территориях и в Донбассе и свои двери откроют около 1400 школ. К примеру, в ЛНР за парты сядут не менее 100 тыс. детей, еще 160 тыс. подростков приступят к обучению в ДНР.
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Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи.
Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.
Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя.
Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова.
Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского.
Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов.
Путин поручил Минтрансу направить свободные паромы из Черного моря в Калининград
Российские власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
«Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском [в Калининградской области] и Усть-Лугой [в Ленинградской области], сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Черном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», – приводит ТАСС слова Алиханова на встрече с главой государства.
«Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно», – прокомментировал президент предложение Алиханова.
Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
До этого Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию Усть-Луга – Калининград, до этого паромы ходили только до Балтийска.
Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества.
«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана – счастья и благополучия.
Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с 65-летием и обсудил ключевые вопросы двустороннего взаимодействия.
Путин согласился с идеей создания всероссийского детского центра в Калининградской области
Президент Владимир Путин поддержал предложение школьника из Калининграда Даниила Евдокимова о создании в городе всероссийского детского центра, похожего на «Артек».
«Идея хорошая, сразу скажу <...> Создать нечто подобное «Артеку», «Океану» или «Орленку», конечно, это очень востребовано в таком регионе, как Калининград», – цитирует главу государства ТАСС.
Он отметил, что первоначально нужно завершить строительство культурно-образовательного центра, где можно будет проводить мероприятия. Такие мероприятия, как фестиваль «Шум», упомянутый школьником, носят разовый характер.
«Калининградская область – это регион с мягким климатом, благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная и география должна расширяться: «Океан» – на Дальнем Востоке, «Артек» и «Орленок» – это на Черном море и здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано», – сказал Путин.
Он пообещал подумать над реализацией проекта, и сказал, что поручит правительству проработать вопрос.
«К сожалению, там бюджетные правила такие, что своевременно надо делать, то есть, если сейчас начинать об этом думать, то можно будет закладывать на будущие года эти расходы. Мы обязательно подумаем над этим. Идея хорошая, и место хорошее для этого», – подвел итог президент.
Путин спел гимн России вместе со школьниками
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Президент России Владимир Путин по окончании открытого урока «Разговор о важном» пообщался в неформальной обстановке с его участниками, вместе с ребятами он спел гимн России и раздал несколько десятков автографов.
Школьники обступили главу государства и вместе хором спели несколько куплетов из российского гимна. Путин пел вместе с детьми, затем воскликнул «Здорово!» и зааплодировал собравшимся ребятам, сообщает ТАСС.
Дети рассказывали главе государства, чем живут за пределами школы. К примеру, одна из участниц встречи рассказала, что занимается игрой на контрабасе.
Беседа переросла в импровизированную автограф-сессию. Дети просили Путина оставить свой автограф не только себя на память, но и на память для своих родных и близких. Одна из участниц встречи рассказала, что она выходец из Луганской Народной Республики, из города Брянка.
Ребята протягивали президенту руки для рукопожатия. Одна из участниц встречи предложила Путину молодежный вариант. «Знаете, все просят пожать вас руку, а я хочу попросить вас дать пять», – сказала она. Путин рассмеялся и хлопнул по поднятой вверх ладони девушки.
Ранее Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине.
Путин отметил рост интереса к обучению на русском языке в Таджикистане
Президент России Владимир Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.
«Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикистанских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в Конституции Таджикистана за русским языком закреплен особый статус языка межнационального общения», – сказал Путин на церемонии открытия в этой стране пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке, передает ТАСС.
Также Путин рассказал о состоявшейся в среду вечером встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Российский лидер упомянул об этом мероприятии, открывая по видеосвязи вместе с таджикистанским президентом Эмомали Рахмоном пять русскоязычных школ в республике.
«Уважаемый Эмомали Шарипович, хочу проинформировать вас о том, что вчера вечером на встрече с мэром Москвы последний проинформировал меня о том, что Москва решила вопрос, который вы ставили, о предоставлении в центре столицы России здания, которое вы выбрали, для организации там культурного центра», – обратился Путин к Рахмону.
Ранее Рахмон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку строительства русскоязычных школ в Таджикистане.
Кравцов рассказал о Дне знаний в школах Донбасса
День знаний в школах Донбасса и освобожденных территориях проходит штатно, для учителей и родителей организована горячая линия поддержки, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«По имеющейся информации, сегодня в целом штатно идет первое сентября, мы организовали горячую линию методической помощи учителям, родителям территорий Донбасса, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей», – передает РИА «Новости» слова главы ведомства.
Он добавил, что учителя приступили к работе в школах Донбасса, несмотря на угрозы киевской власти, более 36 тыс. педагогов, в том числе на освобожденных территориях, пришли в школы. Первый урок «Моя история» в школах посвятили историческим событиям и корням народов.
«Киевский режим не смог помешать открытию школ, как бы они этого ни хотели. Для этого обеспечено более 7 млн российских учебников, где изложена правдивая информация, в том числе об истории наших народов, наших стран», – добавил министр.
Ранее сообщалось, что у школьников на освобожденных территориях сохраняется право изучать украинский язык.