Путин спел гимн России вместе со школьниками Путин поручил Минтрансу направить свободные паромы из Черного моря в Калининград 1 сентября 2022, 20:59 Российские власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. «Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском [в Калининградской области] и Усть-Лугой [в Ленинградской области], сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Черном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», – приводит ТАСС слова Алиханова на встрече с главой государства. «Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно», – прокомментировал президент предложение Алиханова. Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля. До этого Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию Усть-Луга – Калининград, до этого паромы ходили только до Балтийска.

Путин прибыл в Калининград 1 сентября 2022, 15:12

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. «Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища», – говорится на сайте Кремля. Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава Российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведет открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Также в режиме видеоконференции Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке. Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации. Путин: Школьники Украины считали Крымский мост фейком 1 сентября 2022, 17:24

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Учащиеся школ, находящихся на освобожденных территориях Украины, считали, что Крымский мост – это фейк, а также не знали о совместной истории Украины и России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде. «Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», – сказал Путин, передает ТАСС.



«И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такой государственности. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались. А потом, при формировании Советского Союза возникла и Украина. Никто этого же там не знает», – заявил президент. Также российский лидер подчеркнул, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене. Напомним, президент России прибыл 1 сентября в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха 1 сентября 2022, 16:45

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде. «У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС. Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть серьезная составляющая. Он добавил, что человек, занимаясь спортом, становится энергичным и эффективным – это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент.



Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке. Путин поделился воспоминаниями о разговоре с опытным советским разведчиком-нелегалом 1 сентября 2022, 17:45 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам о случае во время его работы в органах безопасности и разведке. «Когда я работал в органах безопасности и советской внешней разведке, у нас в соседнем кабинете работал человек, мы звали его Сан Саныч. Он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. Я его как-то спросил, не обидно ли ему сидеть со мной рядом: я такой молодой, а он с таким опытом. Он посмотрел и говорит: «Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности, я благодарен ей за то, что она дала мне возможность так работать и быть востребованным, реализоваться», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Ранее Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха. Новости СМИ2 Путин простился с Горбачевым 1 сентября 2022, 13:16

Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу», – цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля пояснил, что график президента не позволяет ему принять участие в общей церемонии прощания, планирующейся на 3 сентября. «Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – подвел итог Песков. Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Прощание с политиком и его похороны пройдут в субботу, 3 сентября. Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе 1 сентября 2022, 17:04 Текст: Вера Басилая

Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин. «Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин. По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу. Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене. Новости СМИ2 Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане 1 сентября 2022, 15:37 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи. Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС. Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя. Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова. Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского. Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов. Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана 1 сентября 2022, 10:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики отметил динамичное развитие отношений между двумя странами в духе стратегического партнерства и союзничества. «Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области, а также по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. В завершение поздравления президент пожелал Мирзиееву здоровья и успехов, а жителям Узбекистана – счастья и благополучия. Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым поздравил его с 65-летием и обсудил ключевые вопросы двустороннего взаимодействия. Новости СМИ2 Путин согласился с идеей создания всероссийского детского центра в Калининградской области 1 сентября 2022, 17:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поддержал предложение школьника из Калининграда Даниила Евдокимова о создании в городе всероссийского детского центра, похожего на «Артек». «Идея хорошая, сразу скажу <...> Создать нечто подобное «Артеку», «Океану» или «Орленку», конечно, это очень востребовано в таком регионе, как Калининград», – цитирует главу государства ТАСС. Он отметил, что первоначально нужно завершить строительство культурно-образовательного центра, где можно будет проводить мероприятия. Такие мероприятия, как фестиваль «Шум», упомянутый школьником, носят разовый характер. «Калининградская область – это регион с мягким климатом, благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная и география должна расширяться: «Океан» – на Дальнем Востоке, «Артек» и «Орленок» – это на Черном море и здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано», – сказал Путин. Он пообещал подумать над реализацией проекта, и сказал, что поручит правительству проработать вопрос. «К сожалению, там бюджетные правила такие, что своевременно надо делать, то есть, если сейчас начинать об этом думать, то можно будет закладывать на будущие года эти расходы. Мы обязательно подумаем над этим. Идея хорошая, и место хорошее для этого», – подвел итог президент. Путин отметил рост интереса к обучению на русском языке в Таджикистане 1 сентября 2022, 16:22 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке. «Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикистанских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в Конституции Таджикистана за русским языком закреплен особый статус языка межнационального общения», – сказал Путин на церемонии открытия в этой стране пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке, передает ТАСС. Также Путин рассказал о состоявшейся в среду вечером встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Российский лидер упомянул об этом мероприятии, открывая по видеосвязи вместе с таджикистанским президентом Эмомали Рахмоном пять русскоязычных школ в республике. «Уважаемый Эмомали Шарипович, хочу проинформировать вас о том, что вчера вечером на встрече с мэром Москвы последний проинформировал меня о том, что Москва решила вопрос, который вы ставили, о предоставлении в центре столицы России здания, которое вы выбрали, для организации там культурного центра», – обратился Путин к Рахмону. Ранее Рахмон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку строительства русскоязычных школ в Таджикистане. Новости СМИ2 Путин: Нужно привлекать профессионалов для формирования у молодежи настоящих ценностей 1 сентября 2022, 19:56 Текст: Вера Басилая

Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. «Это должны быть люди, увлеченные своим делом, способные повести за собой и стать для детей интереснее, чем огромный поток информации современного мира. Нужны те, кто сумеет помочь [детям] разобраться в этих информационных потоках, отсечь все ложное, показное, и наоборот, должным образом, красиво и талантливо преподнести настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине, ценности самореализации и развития, деятельного участия в жизни всего общества, всей страны», – цитирует ТАСС Путина. По словам президента, в новое движение важно привлечь тех людей, «которые могут стать для детей и подростков настоящими старшими товарищами, проводниками во взрослый мир». Путин отметил, что в ближайшее время потребуется в этой связи значительное количество профессионалов и увеличение числа людей, которые работают по этому направлению. В движение, продолжил он, «должны приходить люди, которые горят желанием работать с детьми, заниматься их развитием и воспитанием, понимают значимость этой работы и отдают себе отчет в том, какая ответственность на них лежит». Без такой работы, без заботы о базовых жизненных установках молодежи, по мнению Путина, трудно обеспечить преемственность развития России. «Передавать детям только знания недостаточно, не менее важно научить их, как ими пользоваться, во имя чего жить и трудиться», – резюмировал российский лидер. Ранее Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодежи. Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации. Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодежи 1 сентября 2022, 18:39 Текст: Вера Басилая

Необходимо поддержать участие школьников из Донбасса в общероссийском движении детей и молодежи, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. «Обязательно наравне с российскими сверстниками нужно поддержать участие в движении школьников из Луганской и Донецкой народных республик», – приводит ТАСС слова президента. Ранее Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде заявил, что жители Донбасса считают себя частью общего с Россией гуманитарного, культурного и языкового пространства. Также он заявил, что миссия России – остановить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить саму Россию. Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации. Новости СМИ2 Путин: Новое движение детей и молодежи России должно быть добровольным 1 сентября 2022, 19:42 Текст: Кристина Цыцура

Новое российское движение детей и молодежи не должно стать привилегией для жителей городов, в нем не должно быть «обязаловки», заявил президент России Владимир Путин. «Новое движение должно все-таки присутствовать везде, где растут дети - в небольших поселках, на селе и в самых отдаленных наших территориях», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По его словам, ключевым принципом движения должно стать добровольное участие. Президент заявил, что дети должны присоединяться к движению, потому что им там интересно, а не потому, что кто-то предложил. Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации. Путин поддержал идею о создании сайта-музея спецоперации 1 сентября 2022, 19:27 Цифровой музей о специальной военной операции на Украине должен содержать экспонаты, достоверность которых будет доказана, сказал президент России Владимир Путин в ответ на предложение активиста Российского движения школьников, члена детского общественного совета Музея Победы Данилы Скрябина. «Я попрошу коллег продумать это. Самое главное, чтобы была подтверждена достоверность этих материалов. Вещи подобного рода должны основываться на достоверной информации, на каких-то материальных предметах, которые подтверждают ход событий, которые состоялись в прошлом», – сказал Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, сообщает РАПСИ. При этом глава государства отметил, что создание подобного музея является важным делом. Скрябин предложил создать сайт с электронными экспонатами и выставками о специальной военной операции. «Нам очень хотелось бы получить поддержку Минпросвещения в техническом вопросе и в вопросе получения электронных видов этих экспонатов, воспоминаний участников специальной военной операции, жителей и детей, которые прожили все это», – сказал школьник. Новости СМИ2 Путин спел гимн России вместе со школьниками 1 сентября 2022, 20:50

Фото: FAROOQ KHAN/EPA/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин по окончании открытого урока «Разговор о важном» пообщался в неформальной обстановке с его участниками, вместе с ребятами он спел гимн России и раздал несколько десятков автографов. Школьники обступили главу государства и вместе хором спели несколько куплетов из российского гимна. Путин пел вместе с детьми, затем воскликнул «Здорово!» и зааплодировал собравшимся ребятам, сообщает ТАСС. Дети рассказывали главе государства, чем живут за пределами школы. К примеру, одна из участниц встречи рассказала, что занимается игрой на контрабасе. Беседа переросла в импровизированную автограф-сессию. Дети просили Путина оставить свой автограф не только себя на память, но и на память для своих родных и близких. Одна из участниц встречи рассказала, что она выходец из Луганской Народной Республики, из города Брянка. Ребята протягивали президенту руки для рукопожатия. Одна из участниц встречи предложила Путину молодежный вариант. «Знаете, все просят пожать вас руку, а я хочу попросить вас дать пять», – сказала она. Путин рассмеялся и хлопнул по поднятой вверх ладони девушки. Ранее Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине.