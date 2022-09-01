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1 сентября, четверг | Последнее обновление — 08:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Финляндии заявили о провале украинского проекта
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19:59
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В Финляндии заявили о провале украинского проекта
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Крушение планов Запада и НАТО на Украине означает провал украинского проекта, заявил финский политолог Йохан Бекман.
«Главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», – передает РИА «Новости» слова Бекмана в беседе с «Украиной.ру».
При этом безрезультатность действий киевских военных уже повлияла на поддержку со стороны их союзников, указал специалист.
«Западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов», – отметил политолог.
Кроме того, Бекман добавил, что Запад сам становится военным преступником, когда Киев бомбит полученным от НАТО оружием мирные города в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Автор «Ночного дозора» ответил решившим закрыть музей Булгакова в Киеве украинским писателям
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«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя призыв украинского Союза писателей закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в столице страны.
Национальный союз писателей Украины заявил, что русский писатель Михаил Булгаков ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях, в связи с чем необходимо закрыть музей в его честь в Киеве. Вместо него они предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который как раз проживал какое-то время в этом доме.
«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении. Создать музей композитора – дело прекрасное, закрыть музей великого писателя, который так или иначе с Украиной был связан и оставил достаточно точные и едкие наблюдения за периодом ее независимости – глупость», – считает Лукьяненко.
Он подчеркивает, что в обществе всегда есть люди, которые уничтожают для себя ту часть культуры, к которой они когда-то были причастны. Более того, собеседник отмечает, что подобное на Украине наблюдалось не один раз.
«На такое только можно развести руками. Мы уже неоднократно наблюдали подобные чудеса их политики», – сказал писатель.
В середине августа этого года со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакова. Газета ВЗГЛЯД писала, как русский писатель 100 лет назад предвидел и описал эти события – и киевский режим лишь подтвердил его прозорливость.
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За двое суток в Херсонской области уничтожено четыре самолета, 63 танка и более 1,7 тыс. военнослужащих ВСУ
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Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории», – отметил Конашенков.
«За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано до 50 националистов и девять единиц военной техники. Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники», – сообщил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Первомайское, Добрянка, Белоусово, Лозовое, Нововоронцовка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Артемовск, Соледар, Зайцево и Марьинка Донецкой народной республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153 районах. Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Украинка Харьковской области, Черкасское и Ивано-Дарьевка ДНР, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Доброволье Днепропетровской области», – отчитались в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Новоукраинка Запорожской области, Борщовка, Первомайское, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, перехвачены: 57 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Великие Копани, Берислав Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС», – отметил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что при разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих.
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В Германии оценили потенциал российской армии
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Не стоит недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.
Об этом Цорн заявил в интервью Reuters, отметив, что большая часть Военно-морского флота России не была развернута у берегов Украины, передает Lenta.ru.
Также он добавил о потенциале российских военно-воздушных сил, которые могут представлять угрозу НАТО.
«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», – заявил генеральный инспектор бундесвера.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные почувствуют ответ за участие в спецоперации. Он пообещал не оставить ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области, добавив, что ВСУ уничтожат все склады и технику.
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СМИ: Зеленский сдал виллу в Тоскане россиянам
Вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне, следует из сообщения итальянской газеты il Tirreno.
По данным СМИ, некая россиянка ранее публиковала фотографию из сада на небольшой территории дома, по которой якобы можно было опознать владение Зеленского.
Сообщается также, что местное агентство недвижимости вело переговоры с группой корейских туристов, которые хотели арендовать виллу на август за 50-70 тыс. евро, но сделка не состоялась. А затем недвижимость якобы сняли некие россияне из Лондона, передает РИА «Новости».
Сотрудники агентства недвижимости опровергли эту информацию после публикации il Tirreno. Риелторы сообщили, что вилла снова свободна.
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В ДНР сообщили об освобождении четырех населенных пунктов
Подразделения республик Донбасса и Вооруженных сил России освободили от украинских войск еще четыре населенных пункта Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 31 августа на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила 275 населенных пунктов, включая Ключевое, Володино, Орлинское, Завитне Бажання», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поступает информация о готовности США поставить Киеву оружие с дальностью стрельбы 300 километров, если это произойдет, придется отодвигать украинские войска на это расстояние от городов и районов республики.
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Глава МАГАТЭ заявил об организации постоянной миссии на ЗАЭС
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Организация постоянной миссии на Запорожскую АЭС – одна из самых важных вещей, которые он хочет сделать, и сделает, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Это одна из самых важных вещей, которую я хочу сделать, и я это сделаю», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на Reuters.
Ранее издание сообщило, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС.
Во вторник делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.
В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на ЗАЭС может снизить давление на украинские власти.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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В США допустили ядерный конфликт с Россией из-за ранения солдата НАТО на Украине
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Гибель или ранение военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники якобы пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, передает РИА «Новости».
«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины – это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», – говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. «Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS», – подчеркнули Альперович и Радченко.
Ранее стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
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Глава музея Булгакова в Киеве отреагировала на требование о закрытии учреждения
Директор музея Михаила Булгакова Людмила Губианури предложила украинскому союзу писателей, решившему закрыть музей, заодно исключить писателя из объединения.
«Союз писателей, думаю, использовал не все свое оружие. Перед тем, как инициировать закрытие музея Булгакова, они должны инициировать исключение Булгакова из Союза писателей и лишение гражданства за антисоветскую деятельность. Чем они и занимались в течение своей богатой истории», – цитирует Губианури украинское издание «Страна.ua».
Напомним, союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.
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СМИ: ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении
Украинские войска несут большие потери при попытке прорваться к Херсону, интенсивные бои продолжаются на южном направлении, сообщают СМИ.
Не меньше трех батальонов ВСУ пытаются пройти в сторону Херсона, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Десятки танков и боевые машины пехоты пошли в наступление через поля, говорится в сообщении. При этом они столкнулись с «плотным огнем» артиллерии ВДВ России и пехоты.
Российские военные корректируют свои действия с помощью беспилотников.
При этом наблюдается «серьезный натиск врага» на этом направлении, в регионе продолжается «перемалывание техники и живой силы ВСУ».
Во вторник Минобороны России сообщило, что при разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих.
В среду ведомство заявило, что попытка ВСУ возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.
Экс-посол Украины Мельник раскритиковал министра обороны Германии
Бывший посол Украины в Берлине раскритиковал в Twitter главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт после ее заявления об истощении запасов оружия у бундесвера.
«Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» – приводит его слова РИА «Новости».
К своей публикации Мельник прикрепил изображение, в котором утверждается, что Германия поставила только 9% САУ Panzerhaubitze и 7% РСЗО Mars-II, тогда как остальную часть военной помощи Украина так и не получила.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
Минобороны сообщило о попадании снаряда ВСУ в здание переработки радиоактивных отходов ЗАЭС
Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов. Обстрелы запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ответным огнем артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено», – отметил Конашенков.
«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее бесперебойной работы», – отчитались в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило об ударах артиллерии ВСУ по спецкорпусу №1 ЗАЭС.
Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
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Национальный союз писателей Украины требует закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.
«Секретариат Национального союза писателей Украины заявил о недопустимости функционирования в Киеве Музея русского писателя М. Булгакова, который ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях. Вместо этого секретариат НСПУ предлагает создать музей выдающегося украинского композитора Александра Кошица, который жил в этом доме до 1906 года», – передает РИА «Новости» сообщение на сайте Союза писателей Украины.
В НСПУ предлагают закрыть музей Булгакова, а все экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что с корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакову.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как украинский режим подтвердил правоту русской литературы.
Стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины
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Соединенные Штаты участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины, взаимодействуя с Киевом в планировании операций, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.
«США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы <…> не увязнуть на нескольких фронтах», – приводит текст сообщения телеканала ТАСС.
По словам американских и украинских представителей, Украина изначально планировала более широкое контрнаступление, но в последние недели сократила масштабы своих планов в районе Херсона.
Как заявил телеканалу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, Вашингтон ведет с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. «Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям», – сказал он.
Накануне экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти США. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
В среду появились сообщения, что ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении. Во вторник Минобороны России сообщало, что в результате разгрома украинских войск при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские силовики понесли масштабные потери. «Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», – сообщили в Минобороны РФ.
При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодема в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодема ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил попытку наступления украинских силовиков под Херсоном и в ДНР, выразив уверенность, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы.
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Россия направила ООН и Украине координаты школ на освобожденных территориях
Россия для обеспечения безопасности направила в ООН, гуманитарные организации и Киеву список с координатами общеобразовательных учреждений начинающих работу 1 сентября школ в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, сообщили в среду в Минобороны России.
«Для безусловного обеспечения безопасности учеников и преподавателей Минобороны России опубликованы и направлены в ООН, международным гуманитарным организациям, а также руководству Украины адреса и точные данные местоположения всех начинающих работу 1 сентября 2022 школ в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях», – сказали в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
В Минобороны потребовали от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины.
Список школ Минобороны России опубликовало в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны заявили, что ООН и международное сообщество должны принять меры для недопущения обстрелов школ и детсадов киевским режимом.
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Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской АЭС
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Украинский беспилотник сбит российскими военными рядом с Запорожской АЭС, передает источник с места событий.
Фрагменты беспилотника упали рядом с дорогой на въезде на станцию. Как сообщили РИА «Новости» российские силовики, прибывшие на место, предположительно, это беспилотник польского производства Warmate.
Warmate – польский ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный, в зависимости от используемой на борту головки, для наблюдения, обнаружения, сопровождения и опознавания целей, а также для поражения живых или легкобронированных целей (барражирующий боеприпас). Радиус действия комплекса – 10 км, продолжительность барражирования – 30 минут, максимальная скорость – 150 км/ч, максимальная высота полета – 500 м при нормальной высоте полета 30–200 м. Максимальная взлетная масса комплекса – 4 кг, при этом аппарат может быть снаряжен разнообразными по типу поражения боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 грамм. Летательный аппарат имеет автоматический режим управления полетом и систему возврата при несрабатывании.
Напомним, Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии.
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