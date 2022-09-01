В Финляндии испугались победы России в спецоперации на Украине

Победа России на Украине нанесет удар по имиджу Запада, заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в беседе с Yle.

Депутат объяснил, что успехи России в спецоперации на Украине покажут миру, что Москва, которую политик назвал «развивающимся сельскохозяйственным обществом», может в одиночку взять верх над всем коллективным Западом, в том числе над США и Европой.

«Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?» – передает РИА «Новости» слова Халла-ахо.

Он указал, что Европа и США однозначно выбрали сторону в этой ситуации, предоставив Украине военную, экономическую и политическую помощь.

При этом парламентарий отметил, что в Москве обратили внимание на действия Запада и расценили их как непосредственное участие союзников Киева в конфликте.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности заявил, что сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет.

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