Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации

Сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.

«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты», – цитирует ТАСС Шойгу.

По словам министра обороны, планы Запада добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», – указал Шойгу.

Он отметил, что объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России.

«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», – сказал Шойгу.

По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», – подчеркнул Шойгу.

Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.