Рябков назвал причину выхода российских объектов из-под инспекций ДСНВ

Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, сообщил замглава МИД России Сергей Рябков.

Рябков на вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ ответил, что непосредственным «спусковым крючком» стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – приводятся его слова на сайте МИД.

В документе отмечается, что, при этом, Москва и Вашингтон ведут плотный диалог по возвращению к полноценному осуществлению ДСНВ.

Рябков напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. «При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим – значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся», – отметил замминистра.

Во вторник в Кремле заявили, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений насчет дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом, но диалог по этой теме необходим.

Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.