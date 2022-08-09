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Рябков назвал причину выхода российских объектов из-под инспекций ДСНВ
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Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, сообщил замглава МИД России Сергей Рябков.
Рябков на вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ ответил, что непосредственным «спусковым крючком» стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – приводятся его слова на сайте МИД.
В документе отмечается, что, при этом, Москва и Вашингтон ведут плотный диалог по возвращению к полноценному осуществлению ДСНВ.
Рябков напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. «При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим – значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся», – отметил замминистра.
Во вторник в Кремле заявили, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений насчет дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом, но диалог по этой теме необходим.
Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
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Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».
«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.
Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева.
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Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Эксперты назвали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях
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«Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее сообщалось, что Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ.
«Новые решения Москвы по Договору о стратегических вооружениях обусловлены нацбезопасностью России. Какие будут последствия у временного вывода Москвой объектов из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений? США больше не смогут легально заниматься шпионажем на территории России в рамках этой инспекции», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
По словам эксперта, здесь Москва использует принцип взаимности: если США хочет ограничить нас в инспектировании их территории, то Россия отвечает аналогично. «Этим Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – отметил он.
Если ДСНВ продлен и соблюдается обеими сторонами, все объекты взаимно инспектируются и держатся под контролем, поэтому нынешний вопрос касается «шероховатостей», которые нетрудно устранить, добавил со своей стороны глава Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. «Думаю, ничего глобального не произошло – как только все условия будут взаимно устраивать обе стороны, инспекционная деятельность возобновится», – добавил он.
Москва официально проинформировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил в понедельник МИД России.
«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору. Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3. Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Шакил О'Нил призвал Грайнер изучать российские законы
Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о виновности баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков, сообщили СМИ.
«Грайнер нарушила закон России? Я скажу, что нужно ждать, пока ты не вернешься домой. Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», – передает «Чемпионат» слова О'Нила.
Ранее Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Россия вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
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Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил МИД России.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору.
Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
«Рассчитываем на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной. Выступали и продолжаем выступать в пользу рассмотрения проблемы возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий с максимально реалистичных позиций», – добавили в МИД.
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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В Белом доме заявили о готовности на «экстраординарные» меры ради освобождения Грайнер
Соединенные Штаты готовы на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», – передает РИА «Новости» ее слова.
Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога. «Если вы посмотрите на Тревора Рида, как мы вернули домой Тревора Рида, у нас может это получиться», – сказала она.
Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Историк назвал реальные причины ядерных ударов США по Нагасаки
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«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США по японскому городу Нагасаки.
«Ядерные удары США, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года по мирным японским городам, не преследовали никакой военной цели. Даже рассматривая американские документы о выборе целей бомбардировки, трудно сказать, что эти города тогда имели большое военное значение. Они были приморскими, имели важные порты, но это не были штабы, центры принятия решений или места крупного расквартирования войск. Это были абсолютные мирные цели», – рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
«Таким образом мы видим, что нанесение ядерных ударов имело фактически террористические цели. Соединенные Штаты хотели показать всему остальному миру и в первую очередь СССР, каким мощным оружием они обладают. В самую последнюю очередь США думали об эффекте от этих бомбардировок на руководство Японии», – отметил собеседник.
«Американцы хотели посредством привлечения СССР и разгрома советской армией Квантунской группировки добиться капитуляции Японии. Это подтверждают и высказывания командующего американскими войсками в Тихом океане Дугласа Макартура, который был убежден, что высадка американского десанта на японские острова обернется длительной, кровопролитной и тяжелой войной», – продолжил он.
«Обращаясь к последующим событиям и оценкам ядерного оружия, а также эффекта, вызванного бомбардировками, можно в очередной раз говорить о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно всеми силами избежать применения ядерного оружия», – подчеркнул историк.
«Тем не менее сегодня России неоднократно приписывается стремление решать текущие международные и военно-политические проблемы с помощью ядерного оружия. Здесь мы наблюдаем то, что называется «перенос с больной головы на здоровую». Россия ни в одном из конфликтов не использовала ядерное оружие, в отличие от США», – заметил Суржик.
«Помимо бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, можно вспомнить и тот факт, что Соединенные Штаты использовали снаряды с обедненным ураном во время военной кампании против Югославии в 1999 году», – добавил он.
«Для американской внешней политики характерно мышление исходя из позиции силы. Здесь мы можем вспомнить характеристику Джона Глэба из известного романа и многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить»: «он не постесняется прибегнуть к силе для решения своих вопросов», – процитировал собеседник.
«Именно это ковбойское стремление прибегать к силе, основанное на большом военном потенциале, отличает американскую внешнюю политику все годы после Второй мировой войны. Использование военной силы, как характерная черта мышления американского военно-политического истеблишмента, иллюстрируется «Длинной телеграммой» Джорджа Ф. Кеннана, написанной в феврале 1946 года, где он призывает американское руководство использовать угрозу войны как основной инструмент для давления на Сталина», – заключил он.
Напомним, 9 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. 6 августа аналогичному удару США подвергся японский город Хиросима.
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
В субботу в Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.
Он призвал «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».
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В Госдуме поспорили с Дерипаской о необходимости запретить ядерное оружие
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«Договариваться о ликвидации ядерного оружия необходимо всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности объективно нет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил ликвидировать и запретить ядерное оружие.
«Каким бы благим не было желание ликвидировать и запретить ядерное оружие, реализовать его сегодня невозможно. Равновесие страха – это единственный фактор, который продолжает сдерживать мир от полномасштабной войны. Кроме того, любой потенциальный агрессор понимает, что ответ будет для него смертелен», – рассказал парламентарий.
«Я считаю, что человечество сегодня не дозрело для этого решения. Вместе с тем если оно все-таки будет реализовано, это может привести к обратному результату и эскалации военного насилия», – подчеркнул депутат.
«Страны, с которыми мы должны будем договариваться о неиспользовании ядерного оружия и его уничтожении, на протяжении долгих лет демонстрируют свое нежелание выполнять обязательства, выходят из них в одностороннем порядке», – заявил Морозов.
«Яркий пример – Соединенные Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу и других соглашений», – добавил собеседник.
«Кроме того, как нам известно, Договор о нераспространении ядерного оружия не подписан целым рядом стран, однако у нас есть все основания полагать, что такое оружие у них есть. Если договариваться – то всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности нет», – заключил он.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – говорится в сообщении в Telegram-канале бизнесмена.
Напомним, в субботу в социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
При этом ранее президент США Джо Байден по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.
Как отметил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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Блинкену предрекли фиаско в Африке из-за Лаврова
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Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для The Wall Street Journal.
«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», – передает РИА «Новости» текст публикации издания.
Журналисты напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести антироссийские санкции, и это стало опасным сигналом для США. В статье отмечается, что африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада.
По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер.
Блинкен в рамках африканского турне прибыл в Южно-Африканскую Республику, после чего посетит Конго и Руанду.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования о продлении санкций в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР) заявил, что страны Африки приветствуют сотрудничество с Россией, хотя Запад пытается настроить их против Москвы.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Африка возвращает России долги советского времени.
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Посольство России призвало США перестать «горланить русофобские измышления»
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Дипломаты посольства России в США обратили внимание на развернувшуюся в американских СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. Это уже не первая провокация Киева на радиационно-опасных объектах, говорится в заявлении диппредставительства.
Отмечается, что обстрелы Запорожской АЭС во стороны ВСУ имеют преднамеренный характер.
«Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», – говорится в заявлении в Telegram-канале посольства. Дипломаты подчеркнули, что только благодаря эффективным и своевременным действиям российских военных по прикрытию станции критически важная инфраструктура не пострадала.
В посольстве призвали ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять меры по недопущению провокаций на радиационно-опасных объектах Украины, а журналистов США – «прекратить горланить русофобские измышления».
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Дерипаска предложил ликвидировать и запретить ядерное оружие
Российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – говорится в сообщении в Telegram-канале бизнесмена.
Напомним, в субботу в социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
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Блинкен предрек «сезон» войн в случае победы России над Украиной
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Если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, то мир будет ждать «сезон» войн, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что нельзя позволить «большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия». По его словам, если допустить это, то «будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире». Он заявил, что российская спецоперация угрожает основополагающим принципам международной системы и призвал противостоять России, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.
Напомним, как заявил Блинкен, американские власти рассчитывают, что ситуация на Украине урегулируется дипломатическим путем, но нужно отстаивать суверенитет этой страны. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что украинские власти не подавали сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что нужно прямо заявлять о том, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях.
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США указали на свои обязательства в рамках ООН в связи с визой Лаврову
Представитель постпредства США при ООН прокомментировал вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову, который намерен принять участие в работе Генассамблеи ООН и против которого введены санкции, подразумевающие запрет на въезд в США.
В постпредстве заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США». При этом подчеркивается, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН». Представитель постпредства заверил, что США «серьезно относятся к своим обязательствам по соглашению», передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
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