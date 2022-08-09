Пелоси заявила, что не жалеет о визите на Тайвань

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9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Нужна культурная деоккупация будущего

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Дверь в будущее для каждого народа открывают два ключа: культура и образование. Если мы хотим сами строить свое будущее, эти ключи необходимо вернуть. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сражаться за то, чтобы остаться самой собой. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Самые мощные армии мира

Новая тактика Пентагона на Украине

Дипломатию Германии губит демократия

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Пелоси заявила, что не жалеет о визите на Тайвань

    9 августа 2022, 15:22

    Текст: Ольга Иванова

    Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, посетившая Тайвань с визитом, что привело к росту напряженности в регионе, заявила, что абсолютно не жалеет по поводу совершенной поездки.

    «Абсолютно, абсолютно [визит стоил того], без вопросов», – сказала Пелоси в интервью телекомпании NBC, сообщает ТАСС.

    Она отметила, что представители как Республиканской, так и Демократической партий США поддержали визит американской делегации на Тайвань.

    Также Пелоси добавила, что США поддерживают принцип «одного Китая», визит на Тайвань не был попыткой изменить политику.

    «Почему бы нам не показать Китаю, что [мы] поддерживаем Тайвань? Это часть нашего закона об отношениях с Тайванем. Мы поехали туда не ради того, чтобы изменить политику. Мы все еще поддерживаем политику «одного Китая». Мы поехали туда, чтобы признать статус-кво. Такова наша политика», – сказала она.

    Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.

    Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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    В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая
    		    6 августа 2022, 17:41
    Фото: Kento Nara/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне, в котором она привела способ налаживания связей с Китаем.

    Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик рассказала о ситуации, приключившейся с ней в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», – приводит РИА «Новости» слова Пелоси.

    Комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.

    «Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие», – поделился мнением один из комментаторов.

    «Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели – это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», – написал один из пользователей.

    «Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», – заметил другой комментатор.

    «Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», – считает еще один читатель.

    «Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку», – констатировал пользователь.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.

    Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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    Китай нашел болезненное сравнение для действий США в мире
    		    8 августа 2022, 09:22
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда.

    «Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», – передает РИА «Новости» сообщение дипломата.

    Так дипломат ответила на заявления Белого дома о том, что «Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань».

    Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси.

    Убийство афроамериканца Джоржа Флойда стало крайне резонансным в США. В 2020 году после гибели Флойда якобы от действий полиции под эгидой движения BLM начались  протесты и погромы. В начале июля этого года осужденного за убийство негра Джоржа Флойда экс-полицейского осудили еще на 20 лет.

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    МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
    		    9 августа 2022, 13:27
    Фото: @ChineseEmbinRus
    Текст: Антон Никитин

    Представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии.

    Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.

    «Демократия или демосумасшествие (от слов «democracy» и «crazy» – прим. ВЗГЛЯД)?» – написал дипломат в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».

    Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.

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    Премьер Тайваня потребовал от Китая прекратить «играть мускулами»

    7 августа 2022, 12:58

    Текст: Елизавета Булкина

    Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе», заявил премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан, сообщило тайваньское издание United Daily News.

    «Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир», – цитирует главу правительства РИА «Новости».

    Су Чжэньчан подчеркнул, что Тайвань «не склонит голову» под давлением.

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.

    Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

    Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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    Академик РАН оценил опасность для россиян нового китайского генипавируса
    		    8 августа 2022, 19:39
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Китай сейчас – закрытая страна, поэтому я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление нового опасного вируса в Китае.

    Китайские СМИ сообщают, что ученые обнаружили новый вид генипавируса, который назвали вирусом «Ланъя». Он передается человеку от диких животных. В стране выявлено 35 случаев заболевания. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль.

    «Опасности распространения этого вируса у нас в стране нет. Это все проблемы Юго-Восточной Азии. Экология этого вируса не имеет отношения к нашей стране. Кто-то может, конечно, его завести, ничего исключать нельзя, но поскольку Китай сейчас – закрытая страна, то я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – говорит вирусолог.

    То, что вирус может переходить от животного к человеку, – уже давно известное явление, продолжает академик. Он приводит в пример коронавирусную инфекцию, вирус Хендра, который от летучих мышей перешел на лошадь, а затем на людей и приводит к большому числу летальных исходов, Эболу, передающийся от обезьян к человеку.

    «Здесь немного другая ситуация. Насколько я знаю, смертельных случаев пока не зафиксировано. Но не стоит забывать, что природа и весь этот мир создан не только для нас, но и для других. Поэтому не следует просто есть все, что попало, и таких опасностей станет явно меньше», – считает вирусолог.

    Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коллектив российских ученых создал первый специальный препарат от COVID-19. По его словам, лекарство можно также применять в профилактических целях.

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    Китай направил к Тайваню 20 самолетов и 14 кораблей
    		   6 августа 2022, 15:57
    Фото: Lin Jian/XinHua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Народно-освободительная армия Китая в субботу, в третий день масштабных учений вокруг Тайваня, направила к острову 20 самолетов и 14 военных кораблей, сообщает оборонное ведомство острова.

    Как отмечается в сообщении, Китай направил четыре истребителя J-11, четыре J-16 и 10 Су-30, а также один тяжелый военно-транспортный самолет Y-20 и один противолодочный самолет Y-8, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

    Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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    Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

    7 августа 2022, 07:45

    Текст: Александра Юдина

    Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте в воскресенье прибыла на Тайвань с пятидневным визитом, сообщил МИД острова.

    «Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Тайваня в Twitter (запрещен в России).

    Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. Это обернулось проблемами для литовских экспортеров – они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах, так как Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра. Также Китай перестал отправлять товары в республику.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.

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    Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

    7 августа 2022, 04:31

    Текст: Александра Юдина

    Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань только сыграл на руку Китаю, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно им (китайцам) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают», – передает РИА «Новости» его речь на слете консерваторов в Техасе.

    По словам Трампа, такого бы никогда не произошло в годы его президентства.

    Ранее бывший президент США назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.

    Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

    Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

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    Глава МИД Китая перечислил три ошибки Вашингтона в вопросе Тайваня
    		    8 августа 2022, 14:43
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    США совершили ряд ошибок, позволив спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань, заявил глава МИД Китая Ван И.

    Первая ошибка – грубое вмешательство США во внутренние дела Китая. «Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Пекина, Вашингтон все равно организовал визит Пелоси на Тайвань. Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», – передает слова министра РИА «Новости».

    Второй ошибкой со стороны Вашингтона Ван И назвал поддержку независимости Тайваня. Ни одно государство в мире не должно поддерживать «сепаратистские силы», а США подобными действиями выступили против Китая, пояснил он.

    Третьей ошибкой является желание США подорвать мир в регионе за счет увеличения своего военного присутствия, заключил глава МИД.

    Принятые Китаем после визита Пелоси на Тайвань меры по защите суверенитета и территориальной целостности Ван И назвал разумными, законными, открытыми и соразмерными.

    Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

    Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

    Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.

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    Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой из-за «некомпетентных людей» в руководстве

    7 августа 2022, 06:53

    Текст: Александра Юдина

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.

    «Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», – передает РИА «Новости» его слова.

    При этом Трамп добавил, что «Китай с Тайванем станут следующими».

    Ранее бывший президент США назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.

    Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

    Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. 

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    Стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю

    8 августа 2022, 15:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, сообщает Associated Press.

    «На недавней встрече за закрытыми дверями с руководителями контртеррористического центра ЦРУ второй по важности сотрудник ведомства ясно дал понять, что борьба с «Аль-Каидой*» (террористическая организация, запрещена в России) и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы управления будут все больше направляться на Китай», – цитирует сообщение АР РИА «Новости».

    По информации агентства, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что США продолжат борьбу с террористами, но основной приоритет будет заключаться в лучшем понимании Китая и противодействии.

    «В спецслужбах произошла тихая смена стратегии, сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай, в том числе тех, кто ранее работал (в сфере борьбы) с терроризмом», – пишет агентство.

    Associated Press передает, что Конгресс «подталкивал» ЦРУ и другие разведывательные ведомства сместить свой фокус на Китай, в том числе для того, чтобы получить больше данных о разработке КНР передовых технологий. В то же время выделение средств на Китай вынуждает сократить их предоставление на другие цели, включая борьбу с терроризмом.

    По данным агентства, сотрудники ЦРУ изучают китайский язык и переходят на должности, которые больше сосредоточены на КНР. При этом, как заявляет бывший сотрудник управления Дуглас Уайз, переориентирование ведомства на КНР и Россию может занять несколько лет.

    Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Тайвань предупредил о риске дефицита полупроводников

    8 августа 2022, 14:38

    Текст: Алексей Дегтярев

    Политическая эскалация вокруг Тайваня может спровоцировать дефицит полупроводников в мире, заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву.

    «Производственная цепочка полупроводников – сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», – заявил Чин-Чун Ву в эфире канала BFM Business, передает РИА «Новости».

    По его словам, полупроводники сейчас применяются почти во всех устройствах ежедневного пользования, а их производство сконцентрировано на Тайване.

    «Любая турбулентность может повлиять на рынок их экспорта. И это также становится оружием в политической борьбе», – подвел итог представитель острова.

    Напомним, предыдущая волна дефицита полупроводников началась в конце 2020 года и продолжалась вплоть до 2022 года. Ее объясняли ограничениями из-за пандемии коронавируса, нарушившей цепочки поставок, а также новым бумом майнинга и резким ростом основных криптовалют – биткоина и эфириума.

    В 2022 году обострился политический конфликт вокруг Тайваня. На остров, который Китай считает своей частью, прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

    Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси.

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    В Пентагоне не поддержали движение Тайваня к независимости

    8 августа 2022, 21:11

    Текст: Вера Басилая

    США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

    Также в Пентагоне заявили, что не считают, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем.

    «Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Каля на вопрос о том, ждут ли США в ближайшие годы попыток силового возвращения Тайваня под контроль со стороны Китая.

    Он отметил, что США привержены позиции о том, что статус-кво относительно Тайваня не должен пытаться менять ни Пекин, ни Тайбэй. Замглавы Пентагона подчеркнул, что кризис в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси искусственно создан Пекином.

    «Ничего в этом визите (спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси  – прим. ВЗГЛЯД) не меняет политику США в отношении Китая. Реакция Китая была необязательной. КНР пытается принудить Тайвань и международное сообщество. Это не сработает», – добавил Каль. Также он отметил, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.

    Между тем директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вопрос не в том, решит ли Китай использовать силу в отношении Тайваня, «а в том, как и когда они это сделают».

    Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.

    Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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    Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня

    8 августа 2022, 05:55

    Текст: Ольга Иванова

    Китай призывает США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии, что они смогут использовать Тайвань для контроля над КНР, заявил в понедельник официальный представитель китайского минобороны У Цянь.

    «КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути», – заявил У Цянь, слова которого приводит сайт оборонного ведомства КНР, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.

    Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

    Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

    Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».

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    Китай назвал меры по защите суверенитета соразмерными и законными

    7 августа 2022, 17:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Меры Китая по защите своего суверенитета являются справедливыми, соразмерными и легитимными, говорится в опубликованном заявлении министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И о ситуации вокруг Тайваня.

    «Жесткая позиция Китая, а также предпринимаемые им действия являются справедливыми, рациональными, легитимными, необходимыми, открытыми и соразмерными. Они направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности КНР», – передает ТАСС слова дипломата.

    По его словам, правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе.

    «США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», – заявил Ван И.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.

    Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.

    Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.

    Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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