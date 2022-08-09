Пелоси заявила, что не жалеет о визите на Тайвань

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, посетившая Тайвань с визитом, что привело к росту напряженности в регионе, заявила, что абсолютно не жалеет по поводу совершенной поездки.

«Абсолютно, абсолютно [визит стоил того], без вопросов», – сказала Пелоси в интервью телекомпании NBC, сообщает ТАСС.

Она отметила, что представители как Республиканской, так и Демократической партий США поддержали визит американской делегации на Тайвань.

Также Пелоси добавила, что США поддерживают принцип «одного Китая», визит на Тайвань не был попыткой изменить политику.

«Почему бы нам не показать Китаю, что [мы] поддерживаем Тайвань? Это часть нашего закона об отношениях с Тайванем. Мы поехали туда не ради того, чтобы изменить политику. Мы все еще поддерживаем политику «одного Китая». Мы поехали туда, чтобы признать статус-кво. Такова наша политика», – сказала она.

Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.

Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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