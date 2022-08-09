Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР

Названы реальные причины ядерных ударов США по Нагасаки

«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США по японскому городу Нагасаки.

«Ядерные удары США, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года по мирным японским городам, не преследовали никакой военной цели. Даже рассматривая американские документы о выборе целей бомбардировки, трудно сказать, что эти города тогда имели большое военное значение. Они были приморскими, имели важные порты, но это не были штабы, центры принятия решений или места крупного расквартирования войск. Это были абсолютные мирные цели», – рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.

«Таким образом мы видим, что нанесение ядерных ударов имело фактически террористические цели. Соединенные Штаты хотели показать всему остальному миру и в первую очередь СССР, каким мощным оружием они обладают. В самую последнюю очередь США думали об эффекте от этих бомбардировок на руководство Японии», – отметил собеседник.

«Американцы хотели посредством привлечения СССР и разгрома советской армией Квантунской группировки добиться капитуляции Японии. Это подтверждают и высказывания командующего американскими войсками в Тихом океане Дугласа Макартура, который был убежден, что высадка американского десанта на японские острова обернется длительной, кровопролитной и тяжелой войной», – продолжил он.

«Обращаясь к последующим событиям и оценкам ядерного оружия, а также эффекта, вызванного бомбардировками, можно в очередной раз говорить о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно всеми силами избежать применения ядерного оружия», – подчеркнул историк.

«Тем не менее сегодня России неоднократно приписывается стремление решать текущие международные и военно-политические проблемы с помощью ядерного оружия. Здесь мы наблюдаем то, что называется «перенос с больной головы на здоровую». Россия ни в одном из конфликтов не использовала ядерное оружие, в отличие от США», – заметил Суржик.

«Помимо бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, можно вспомнить и тот факт, что Соединенные Штаты использовали снаряды с обедненным ураном во время военной кампании против Югославии в 1999 году», – добавил он.

«Для американской внешней политики характерно мышление исходя из позиции силы. Здесь мы можем вспомнить характеристику Джона Глэба из известного романа и многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить»: «он не постесняется прибегнуть к силе для решения своих вопросов», – процитировал собеседник.

«Именно это ковбойское стремление прибегать к силе, основанное на большом военном потенциале, отличает американскую внешнюю политику все годы после Второй мировой войны. Использование военной силы, как характерная черта мышления американского военно-политического истеблишмента, иллюстрируется «Длинной телеграммой» Джорджа Ф. Кеннана, написанной в феврале 1946 года, где он призывает американское руководство использовать угрозу войны как основной инструмент для давления на Сталина», – заключил он.

Напомним, 9 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. 6 августа аналогичному удару США подвергся японский город Хиросима.

В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.

В субботу в Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.

Он призвал «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».

Ранее эксперты медиапроекта «Музей НАТО» объяснили, почему бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не стала поворотным моментом во внешней политике США.

Руководство США и военные, принимая решение о бомбардировке, хорошо знали, что ждет будущих жертв. 16 июля 1945 года – буквально накануне операции – на полигоне в штате Нью-Мексико прошли успешные испытания первой из трех изготовленных бомб. Война с Японией, очевидно, близилась к концу.

Однако большие потери при захвате островов Окинава, Иводзима и других тихоокеанских территорий вызывали у американцев опасения, что окончательная победа над Японией и особенно высадка на ее основную территорию дорого им обойдется. Эти аргументы позже дополнялись и якобы «заботой» о японцах, которых при вторжении, по расчетам экспертов, должно было погибнуть в разы больше, включая мирных жителей. Требование безоговорочной капитуляции, согласованное союзниками 26 июля, Япония отвергла, говорится в статье на сайте проекта «Музей НАТО».

Депутаты новой волны в социальных сетях напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.

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