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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
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Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».
«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.
Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева.
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Эксперты назвали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях
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«Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее сообщалось, что Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ.
«Новые решения Москвы по Договору о стратегических вооружениях обусловлены нацбезопасностью России. Какие будут последствия у временного вывода Москвой объектов из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений? США больше не смогут легально заниматься шпионажем на территории России в рамках этой инспекции», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
По словам эксперта, здесь Москва использует принцип взаимности: если США хочет ограничить нас в инспектировании их территории, то Россия отвечает аналогично. «Этим Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – отметил он.
Если ДСНВ продлен и соблюдается обеими сторонами, все объекты взаимно инспектируются и держатся под контролем, поэтому нынешний вопрос касается «шероховатостей», которые нетрудно устранить, добавил со своей стороны глава Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. «Думаю, ничего глобального не произошло – как только все условия будут взаимно устраивать обе стороны, инспекционная деятельность возобновится», – добавил он.
Москва официально проинформировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил в понедельник МИД России.
«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору. Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3. Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Россия вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
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Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил МИД России.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору.
Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
«Рассчитываем на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной. Выступали и продолжаем выступать в пользу рассмотрения проблемы возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий с максимально реалистичных позиций», – добавили в МИД.
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии.
Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
«Демократия или демосумасшествие (от слов «democracy» и «crazy» – прим. ВЗГЛЯД)?» – написал дипломат в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
Академик РАН оценил опасность для россиян нового китайского генипавируса
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«Китай сейчас – закрытая страна, поэтому я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление нового опасного вируса в Китае.
Китайские СМИ сообщают, что ученые обнаружили новый вид генипавируса, который назвали вирусом «Ланъя». Он передается человеку от диких животных. В стране выявлено 35 случаев заболевания. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль.
«Опасности распространения этого вируса у нас в стране нет. Это все проблемы Юго-Восточной Азии. Экология этого вируса не имеет отношения к нашей стране. Кто-то может, конечно, его завести, ничего исключать нельзя, но поскольку Китай сейчас – закрытая страна, то я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – говорит вирусолог.
То, что вирус может переходить от животного к человеку, – уже давно известное явление, продолжает академик. Он приводит в пример коронавирусную инфекцию, вирус Хендра, который от летучих мышей перешел на лошадь, а затем на людей и приводит к большому числу летальных исходов, Эболу, передающийся от обезьян к человеку.
«Здесь немного другая ситуация. Насколько я знаю, смертельных случаев пока не зафиксировано. Но не стоит забывать, что природа и весь этот мир создан не только для нас, но и для других. Поэтому не следует просто есть все, что попало, и таких опасностей станет явно меньше», – считает вирусолог.
Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коллектив российских ученых создал первый специальный препарат от COVID-19. По его словам, лекарство можно также применять в профилактических целях.
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Блинкен предрек «сезон» войн в случае победы России над Украиной
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Если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, то мир будет ждать «сезон» войн, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что нельзя позволить «большой стране издеваться над меньшей, просто вторгнуться в нее и захватить ее территорию без противодействия». По его словам, если допустить это, то «будет открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире». Он заявил, что российская спецоперация угрожает основополагающим принципам международной системы и призвал противостоять России, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.
Напомним, как заявил Блинкен, американские власти рассчитывают, что ситуация на Украине урегулируется дипломатическим путем, но нужно отстаивать суверенитет этой страны. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что украинские власти не подавали сигналов, которые свидетельствовали бы о готовности Киева к мирным переговорам с Москвой. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что нужно прямо заявлять о том, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях.
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Названы реальные причины ядерных ударов США по Нагасаки
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«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США по японскому городу Нагасаки.
«Ядерные удары США, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года по мирным японским городам, не преследовали никакой военной цели. Даже рассматривая американские документы о выборе целей бомбардировки, трудно сказать, что эти города тогда имели большое военное значение. Они были приморскими, имели важные порты, но это не были штабы, центры принятия решений или места крупного расквартирования войск. Это были абсолютные мирные цели», – рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
«Таким образом мы видим, что нанесение ядерных ударов имело фактически террористические цели. Соединенные Штаты хотели показать всему остальному миру и в первую очередь СССР, каким мощным оружием они обладают. В самую последнюю очередь США думали об эффекте от этих бомбардировок на руководство Японии», – отметил собеседник.
«Американцы хотели посредством привлечения СССР и разгрома советской армией Квантунской группировки добиться капитуляции Японии. Это подтверждают и высказывания командующего американскими войсками в Тихом океане Дугласа Макартура, который был убежден, что высадка американского десанта на японские острова обернется длительной, кровопролитной и тяжелой войной», – продолжил он.
«Обращаясь к последующим событиям и оценкам ядерного оружия, а также эффекта, вызванного бомбардировками, можно в очередной раз говорить о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно всеми силами избежать применения ядерного оружия», – подчеркнул историк.
«Тем не менее сегодня России неоднократно приписывается стремление решать текущие международные и военно-политические проблемы с помощью ядерного оружия. Здесь мы наблюдаем то, что называется «перенос с больной головы на здоровую». Россия ни в одном из конфликтов не использовала ядерное оружие, в отличие от США», – заметил Суржик.
«Помимо бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, можно вспомнить и тот факт, что Соединенные Штаты использовали снаряды с обедненным ураном во время военной кампании против Югославии в 1999 году», – добавил он.
«Для американской внешней политики характерно мышление исходя из позиции силы. Здесь мы можем вспомнить характеристику Джона Глэба из известного романа и многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить»: «он не постесняется прибегнуть к силе для решения своих вопросов», – процитировал собеседник.
«Именно это ковбойское стремление прибегать к силе, основанное на большом военном потенциале, отличает американскую внешнюю политику все годы после Второй мировой войны. Использование военной силы, как характерная черта мышления американского военно-политического истеблишмента, иллюстрируется «Длинной телеграммой» Джорджа Ф. Кеннана, написанной в феврале 1946 года, где он призывает американское руководство использовать угрозу войны как основной инструмент для давления на Сталина», – заключил он.
Напомним, 9 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. 6 августа аналогичному удару США подвергся японский город Хиросима.
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
В субботу в Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.
Он призвал «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».
Ранее эксперты медиапроекта «Музей НАТО» объяснили, почему бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не стала поворотным моментом во внешней политике США.
Руководство США и военные, принимая решение о бомбардировке, хорошо знали, что ждет будущих жертв. 16 июля 1945 года – буквально накануне операции – на полигоне в штате Нью-Мексико прошли успешные испытания первой из трех изготовленных бомб. Война с Японией, очевидно, близилась к концу.
Однако большие потери при захвате островов Окинава, Иводзима и других тихоокеанских территорий вызывали у американцев опасения, что окончательная победа над Японией и особенно высадка на ее основную территорию дорого им обойдется. Эти аргументы позже дополнялись и якобы «заботой» о японцах, которых при вторжении, по расчетам экспертов, должно было погибнуть в разы больше, включая мирных жителей. Требование безоговорочной капитуляции, согласованное союзниками 26 июля, Япония отвергла, говорится в статье на сайте проекта «Музей НАТО».
Депутаты новой волны в социальных сетях напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
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США указали на свои обязательства в рамках ООН в связи с визой Лаврову
Представитель постпредства США при ООН прокомментировал вопрос о визе главе МИД России Сергею Лаврову, который намерен принять участие в работе Генассамблеи ООН и против которого введены санкции, подразумевающие запрет на въезд в США.
В постпредстве заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США». При этом подчеркивается, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН». Представитель постпредства заверил, что США «серьезно относятся к своим обязательствам по соглашению», передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
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В США призвали Россию прекратить военные операции возле ядерных объектов Украины
Россия должна прекратить все военные операции рядом с украинскими ядерными объектами и вернуть контроль над ними Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.
«Мы продолжаем следить за радиоактивностью [на Запорожской АЭС]. <…> К счастью, мы не видели признаков повышенного или аномального уровня радиации. <…> Мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль [над ними] Украине», – приводит ее слова ТАСС.
В понедельник дипломаты посольства России в США обратили внимание на развернувшуюся в американских СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. В заявлении диппредставительства говорится, что это уже не первая провокация Киева на радиационно-опасных объектах.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Блинкен выразил надежду на дипломатическое урегулирование на Украине
Американские власти рассчитывают, что ситуация на Украине урегулируется дипломатическим путем, но нужно отстаивать суверенитет этой страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы надеемся увидеть <...>, что со временем это разрешится дипломатически. Тем временем мы должны отстаивать тезис о том, что суверенитет и независимость Украины важны. Они важны для украинцев, но также и для всего мира», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны.
Кроме того, генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
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В Пентагоне не поддержали движение Тайваня к независимости
США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Также в Пентагоне заявили, что не считают, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем.
«Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Каля на вопрос о том, ждут ли США в ближайшие годы попыток силового возвращения Тайваня под контроль со стороны Китая.
Он отметил, что США привержены позиции о том, что статус-кво относительно Тайваня не должен пытаться менять ни Пекин, ни Тайбэй. Замглавы Пентагона подчеркнул, что кризис в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси искусственно создан Пекином.
«Ничего в этом визите (спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) не меняет политику США в отношении Китая. Реакция Китая была необязательной. КНР пытается принудить Тайвань и международное сообщество. Это не сработает», – добавил Каль. Также он отметил, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.
Между тем директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вопрос не в том, решит ли Китай использовать силу в отношении Тайваня, «а в том, как и когда они это сделают».
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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МИД призвал США вывезти ядерное оружие из третьих стран
Ядерное оружие США должно быть вывезено из третьих стран на территорию Соединенных Штатов, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
На обзорной конференции по ДНЯО в ООН Вишневецкий отметил, что НАТО открыто объявляет себя ядерным альянсом, а ядерное оружие США находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение. Как подчеркнули в МИДе, это негативно влияет на безопасность, увеличивая риск ядерного конфликта и препятствует разоружению. Вишневецкий считает, что партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости».
В пятницу директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности. США утверждают, что «не размещают ракеты наземного базирования в ядерном оснащении за пределами» своей территории.
Тем временем заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал Россию и США разрешить все проблемы, касающиеся доступа в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, договор, «будучи единственным оставшимся двусторонним соглашением о контроле над ядерными вооружениями» между двумя странами, «является важным элементом международного мира и безопасности, а также режима ядерного разоружения и нераспространения». Он призвал страны «позволить инспекторам вернуться к своей».
Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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Винника в США отказались освобождать под залог
Россиянин Александр Винник не подлежит освобождению под залог из тюрьмы в США, свидетельствуют записи тюрьмы Санта-Рита в штате Калифорния.
В посольстве России в Вашингтоне сообщили, что «добиваются телефонного разговора с соотечественником». Посольство готово «оказать ему необходимую консульско-правовую помощь», передает РИА «Новости».
В деле Винника, длящемся уже более пяти лет, замешано несколько стран и был вовлечен Страсбургский суд. В июле 2017 года российского специалиста в сфере IT-технологий арестовали в Греции по запросу США. Американское следствие обвинило Винника в создании без лицензии властей Соединенных Штатов биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению американской стороны, отмывались миллиарды долларов. В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы – фактически пожизненное заключение. В январе 2020 года Греция экстрадировала Винника, но не в США, а во Францию.
Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем. Он был фактически обманным путем с нарушением всех международных правовых норм вывезен из Европы в Сан-Франциско. В суде США Винник заявил о своей невиновности.
В школах Северной Каролины в США решили поставить винтовки для защиты от нападений
Полиция округа Мэдисон в американском штате Северная Каролина усилит уровень безопасности в местных школах, поставив в них полуавтоматические винтовки AR-15, а также боеприпасы и инструменты для вскрытия дверей, сообщает телеканал NBС.
«Я хочу быть уверен, что мои помощники готовы к такого рода происшествиям. Надеюсь, нам это никогда не понадобится. Я в ненависти от того, что наша нация оказалась в ситуации, когда в школах необходимо размещать сейфы (с оружием)», – цитирует РИА «Новости шерифа Бадди Харвуда.
Занятия в учебных заведениях округа должны возобновиться 22 августа после каникул.
Ранее президент США Джо Байден выступил с телеобращением к американцам в связи со случаями стрельбы в США. Он призвал запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости. Он заявил, что вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, «не является абсолютом», как и «все другие права».
Напомним, пять человек, включая подозреваемого, погибли в результате стрельбы в здании медицинского центра в Талсе. До этого в результате стрельбы в начальной школе в Ювалде погибли 18 детей и трое взрослых, включая нападавшего. В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете.
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В Тайбэе визит Пелоси на Тайвань назвали предлогом для китайских военных учений
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй стал лишь предлогом для проведения Китаем широкомасштабных военных учений у острова, нацеленных на «изменение статуса-кво в Тайваньском проливе», выразил мнение глава МИД Тайваня Джозеф У.
«Истинное намерение Китая, стоящее за этими маневрами, состоит в том, чтобы изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе. Пекин использовал визит Пелоси лишь «в качестве предлога» для таких действий», – передает ТАСС его слова.
При этом Джозеф У назвал учения «серьезной провокацией», подрывающей мир и безопасность в регионе и оказавшей влияние на международные перевозки и торговлю.
По словам главы внешнеполитического ведомства, маневры являются частью стратегии КНР «по подготовке к военному вторжению» на Тайвань. Он предполагает, что с этой целью Китай проводит запуски ракет, а также кибератаки, прибегает к дезинформации, экономическому давлению в «попытке ослабить общественный дух на Тайване».
«Продолжающиеся попытки Китая запугать Тайвань не вызовут у нас паники», – подчеркнул Джозеф У, добавив, что Тайвань «будет твердо защищать свой суверенитет, свободу, демократию и процветание».
Помимо прочего, политик заявил, что Пекин полон решимости установить полный контроль над всем Тайваньским проливом и через него соединить Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, «чтобы вся эта акватория стала его внутренними водами». При этом пусками баллистических ракет КНР «пытается удержать другие страны от вмешательства» в силовое решение тайваньского вопроса, заключил Джозеф У.
Накануне в Пентагоне заявили, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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