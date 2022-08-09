Российское общество «Знание» продлило прием заявок на премию до сентября

Прием заявок на соискание просветительской премии «Знание» продлен до 4 сентября, чтобы все желающие успели принять в ней участие, сообщили в организации.

Организаторы уже получили несколько тысяч заявок почти из всех регионов России. Номинированные проекты, деятели и компании пройдут многоступенчатый независимый отбор, а наиболее интересные кейсы будут представлены почетному жюри в ходе очного этапа в ноябре, сообщается на сайте общества.

Принять участие в премии может любой человек или компания, ведущие активную просветительскую деятельность. Причем номинировать можно не только себя, но также других людей или интересные проекты.

Заявки принимаются на сайте premiya.znanierussia.ru.

Премия учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей. Лауреатами премии станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также симпатии зрителей. Премия вручается ежегодно.

На данный момент поступило порядка 4 тыс. заявок, до окончания приема остается еще месяц. Номинанты на премию были выдвинуты почти из каждого региона. Судя по тематике инициатив, в обществе наибольший запрос на просветительские проекты в сфере культуры и искусства, науки и истории, а также социальной деятельности.

Заявки подаются по самым разным форматам: помимо классических – журналов, книг, фильмов, подкастов, лекций, курсов, марафонов и фестивалей, есть также такие необычные формы, как региональные арт-выходные, этнокультурная образовательная сеть, «беговые» экскурсии и даже флешмоб, посвященный русскому самовару. Многие проекты связаны с экологической повесткой, например, просвещение людей о важности сортировки и переработки мусора, об углеродном следе от их деятельности, о различных эковолонтерских инициативах, рассказал гендиректор организации Максим Древаль.

К настоящему моменту больше всего заявок на соискание премии получено в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» – более 700. В рамках номинации будут определены лучшие деятели и просветительские проекты, связанные с культурным наследием России, популяризацией творчества и искусства, а также историей культуры и искусства.

В числе уже поданных заявок представлены проекты, ориентированные на молодое поколение, – это региональные творческие объединения, творческие мастерские, детские киностудии, а также музыкальные проекты. Отдельного внимания заслуживают проекты, направленные на популяризацию традиционной культуры регионов России, – серии ремесленных мастер-классов, интерактивные выставки ремесленных атрибутов и национальные чтения.