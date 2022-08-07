Украинские войска выпустили 15 снарядов «натовского» калибра по Донецку

Украинские войска выпустили 15 снарядов «натовского» калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

Ранее в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что житель Донецка подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток», он госпитализирован. Ночью 7 августа украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка, утром ВСУ выпустили еще 13 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка.