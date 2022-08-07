ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку

Украинские военные в воскресенье утром выпустили 13 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.10 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Кроме того, в 6.25 по Куйбышевскому району Донецка были выпущены пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Также в представительстве сообщается, что украинские войска в воскресенье утром также обстреляли Гольмовский и Зайцево.

Накануне украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка.

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