Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины» двух степеней, следует из документа, опубликованного на официальном сайте президента Украины.

Соответствующий указ №559/2022 подписан 5 августа.

Российские военкоры отметили, что дизайн медалей напомнил им нацистские символы.

«4 перекрещенных меча, как написано в указе, образуют крест. Но так-то не очень на крест похоже, больше на свастику. В центре герб, и это ошибка, он должен быть не в центре, а сверху. И украинский тризуб, который не тризуб а падающий сокол, надо было перевернуть, для соответствия оригиналу. Но, намек мы все поняли, хорошо, что Зеленский утвердил этот эскиз и больше не скрывает убеждений», – передает Telegram-канал «Военкор Астрахань».

«Зеленский учредил медаль «За оборону Украины». Тот неловкий момент, когда что бы ты ни делал, получается свастика», – сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент «КП» Александр Коц.

Ранее сообщалось, что тернопольский горсовет присвоил местному футбольному стадиону имя Романа Шухевича. Украинские историки и общественные деятели националистического толка позиционируют этого персонажа как борца за свободу и сравнивают с такими личностями, как Джордж Вашингтон и Жанна д'Арк.

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