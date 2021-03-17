На Украине появился стадион имени гауптмана СС

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НОВОСТЬ ЧАСА

Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании

17 марта, среда  |  Последнее обновление — 11:00  |  vz.ru
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Сможет ли рубль взять реванш над долларом

От рубля ждут новых высот Виталий Тимкив/РИА Новости
Дорогая нефть подтолкнула рубль к новым высотам – за доллар дают уже 73. Но это может быть далеко не предел. Справедливая цена рубля при такой нефти составляет 69, а не 73 к доллару, оценивают эксперты. Сможет ли российская валюта избавиться от этой недооцененности и вернуться к справедливой оценке?  Подробности...
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Жители Донбасса хотят повлиять на состав Госдумы

Россияне, живущие в ДНР, хотят принять участие в выборах в Госдуму Михаил Почуев/ТАСС
Число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на полмиллиона. Свои голоса после получения российских паспортов смогут отдать жители республик Донбасса. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов? Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Зачем Британия объявила своим главным врагом Россию

Британская русофобия имеет давние корни общественное достояние
«Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу нашей безопасности». Такие слова содержатся в новой внешнеполитической доктрине Великобритании. Каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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На Украине появился стадион имени гауптмана СС

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украина – это страна сплошных метаморфоз. И оказалось, что нацификации государства и чествованию нацистских преступников, причастных к Холокосту, вовсе не мешает то, что высшее должностное лицо державы – еврей. Подробности...
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На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Это не милые домашние животные, а самый настоящий подвид диких животных. Вредительский подвид! Что нужно делать? Я уже даже не прошу, как в Ирландии, разрешить фермерам отстреливать диких собак. Но нам действительно проблему надо решить. Подробности...
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России надо учиться воевать с британцами в Арктике

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Сообщения о том, что британский фрегат намерен присутствовать в Арктике – это мастер-класс британской пропаганды. И фрегат Британия направит, и за открытость Северного морского пути планирует бороться. Но на самом деле британцам не надо начинать присутствовать в Арктике – они всегда там были. Просто под водой. Подробности...
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В США предложили отдать Украину России

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Националисты против Манижи

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Чем закончится новое сражение за Донбасс

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании
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    Сергей Миркин

    На Украине появился стадион имени гауптмана СС

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		17 марта 2021, 10:00

    Тернопольский горсовет присвоил местному футбольному стадиону имя Романа Шухевича. Украинские историки и общественные деятели националистического толка позиционируют этого персонажа как борца за свободу и сравнивают с такими личностями, как Джордж Вашингтон и Жанна д'Арк.

    При этом умалчивают, что Шухевич был пособником нацистов, имел звание гауптмана СС, подразделения, в которых он служил, уничтожили десятки тысяч евреев, на территории Белоруссии воевали против партизан и казнили тысячи мирных жителей. А когда он возглавлял УПА* (организация, запрещенная в РФ), его бойцы в «волынской резне» уничтожили десятки тысяч поляков. Присвоение имени такого персонажа спортивному объекту не могло пройти незамеченным – и породило скандал.

    Особенно негативно о деятельности тернопольских властей высказался посол Израиля на Украине Джоэль Лион. Дипломат потребовал отменить решение горсовета. Ему ответил мэр Тернополя Сергей Надал, он назвал посла заложником советской историографии и заявил, что семья Шухевичей во время войны спасла еврейскую девочку.

    Джоэль Лион родился в Люксембурге, учился в Израиле, считать его жертвой «советской историографии», как минимум, смешно. Если Шухевичи спасли еврейского ребенка, то это никак не дает индульгенцию Роману Шухевичу за десятки тысяч замученных евреев, белорусов, поляков и людей других национальностей.

    Некоторые политики и общественные деятели Украины поддержали позицию Лиона. Но тысячи националистов в социальных сетях стали оскорблять и проклинать посла. В украинском сегменте интернета развернулась антисемитская и антиизраильская кампания. Львовский доцент Богдан Билинский предложил переименовать Умань в Бандер-сити. Этот город священный для хасидов (направление в иудаизме), здесь в 18-м веке были зверски замучены тысячи евреев. Деяния тернопольчан не понравились и полякам. Институт национальной памяти в Варшаве выразил протест против чествования Шухевича. А польский город Замостье разорвал отношения с Тернополем как городом-побратимом.

    Но вообще удивляться тут особо нечему. После государственного переворота 2014 года на Украине чествование пособников нацистов стало нормой. Так, немало нацистских преступников попали в «Виртуальный некрополь», проект Украинского института нацпамяти.

    Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    «Героев», причастных к Холокосту, героизируют на местном уровне. Эти процессы отслеживает и освещает на своей странице директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Хотя началось все гораздо раньше. Героями Украины Романа Шухевича и Степана Бандеру сделал еще президент Виктор Ющенко. Правда, потом, при Викторе Януковиче, их этих званий лишили.

    Интересно, что на стадионе, которому присвоено имя Шухевича, должен пройти финал кубка Украины по футболу. О спорт, ты мир – на стадионе имени гауптмана СС. В 2019 году, когда Зеленский пришел к власти, ряд журналистов и блогеров писали, что Украина не фашистская страна, так как президентом избрали этнического еврея. Но Украина – это страна сплошных метаморфоз. И оказалось, что нацификации государства и чествованию нацистских преступников, причастных к Холокосту, вовсе не мешает то, что высшее должностное лицо державы – еврей.

    Зеленский слабый президент, он боится украинских националистов и неонацистов, потому что они способны мобилизовать своих сторонников, устроить акции протеста и попытаться совершить новый переворот. А в верности полиции и национальной гвардии, возглавляемых Арсеном Аваковым, Зеленский не уверен. Поэтому президент и его команда будут во всем угождать националистам. Неважно, нравятся ему лично их деяния или нет.

    Следует помнить и то, что радикальные националисты были одной из движущих сил переворота 2014 года, они осуществляли силовые акции. Поэтому они считают, что могут навязывать свою волю и свою идеологию всей стране. А учитывая, что на Украине нет организованной силы, способной противостоять им, можно предположить, что националисты будут продолжать диктовать свою волю.

    Элементы национализма были заложены, как основы украинского государства, еще в 1991 году. Новым правителям Украины нужно было доказать, что она – не Россия. Иначе нельзя было обосновать смысл развала СССР. И поэтому на вооружение бывшие партийные функционеры и «красные директора» взяли постулаты национализма, в основе которых лежала русофобия. Ни один президент, включая Януковича, не придал русскому языку статус государственного. Русскому было уготовано положение языка национального меньшинства. А история Российской империи и СССР всячески демонизировалась. Культивирование идей, которые базируются на ненависти к собственному прошлому, в конце концов должны были привести к построению государства фашистского типа.

    Чествование нацистских преступников наряду с декоммунизаций, ограничением использования русского языка в сферах жизни, убийство украинскими военными мирных людей на Донбассе – это все шаги к полной нацификации Украины, независимо от того, какая там генетика у президента. Стадион имени гауптмана СС – просто символ того, что сейчас происходит на Украине.

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    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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