На Украине появился стадион имени гауптмана СС

Тернопольский горсовет присвоил местному футбольному стадиону имя Романа Шухевича. Украинские историки и общественные деятели националистического толка позиционируют этого персонажа как борца за свободу и сравнивают с такими личностями, как Джордж Вашингтон и Жанна д'Арк.

При этом умалчивают, что Шухевич был пособником нацистов, имел звание гауптмана СС, подразделения, в которых он служил, уничтожили десятки тысяч евреев, на территории Белоруссии воевали против партизан и казнили тысячи мирных жителей. А когда он возглавлял УПА* (организация, запрещенная в РФ), его бойцы в «волынской резне» уничтожили десятки тысяч поляков. Присвоение имени такого персонажа спортивному объекту не могло пройти незамеченным – и породило скандал.

Особенно негативно о деятельности тернопольских властей высказался посол Израиля на Украине Джоэль Лион. Дипломат потребовал отменить решение горсовета. Ему ответил мэр Тернополя Сергей Надал, он назвал посла заложником советской историографии и заявил, что семья Шухевичей во время войны спасла еврейскую девочку.

Джоэль Лион родился в Люксембурге, учился в Израиле, считать его жертвой «советской историографии», как минимум, смешно. Если Шухевичи спасли еврейского ребенка, то это никак не дает индульгенцию Роману Шухевичу за десятки тысяч замученных евреев, белорусов, поляков и людей других национальностей.

Некоторые политики и общественные деятели Украины поддержали позицию Лиона. Но тысячи националистов в социальных сетях стали оскорблять и проклинать посла. В украинском сегменте интернета развернулась антисемитская и антиизраильская кампания. Львовский доцент Богдан Билинский предложил переименовать Умань в Бандер-сити. Этот город священный для хасидов (направление в иудаизме), здесь в 18-м веке были зверски замучены тысячи евреев. Деяния тернопольчан не понравились и полякам. Институт национальной памяти в Варшаве выразил протест против чествования Шухевича. А польский город Замостье разорвал отношения с Тернополем как городом-побратимом.

Но вообще удивляться тут особо нечему. После государственного переворота 2014 года на Украине чествование пособников нацистов стало нормой. Так, немало нацистских преступников попали в «Виртуальный некрополь», проект Украинского института нацпамяти.

«Героев», причастных к Холокосту, героизируют на местном уровне. Эти процессы отслеживает и освещает на своей странице директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Хотя началось все гораздо раньше. Героями Украины Романа Шухевича и Степана Бандеру сделал еще президент Виктор Ющенко. Правда, потом, при Викторе Януковиче, их этих званий лишили.

Интересно, что на стадионе, которому присвоено имя Шухевича, должен пройти финал кубка Украины по футболу. О спорт, ты мир – на стадионе имени гауптмана СС. В 2019 году, когда Зеленский пришел к власти, ряд журналистов и блогеров писали, что Украина не фашистская страна, так как президентом избрали этнического еврея. Но Украина – это страна сплошных метаморфоз. И оказалось, что нацификации государства и чествованию нацистских преступников, причастных к Холокосту, вовсе не мешает то, что высшее должностное лицо державы – еврей.

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Зеленский слабый президент, он боится украинских националистов и неонацистов, потому что они способны мобилизовать своих сторонников, устроить акции протеста и попытаться совершить новый переворот. А в верности полиции и национальной гвардии, возглавляемых Арсеном Аваковым, Зеленский не уверен. Поэтому президент и его команда будут во всем угождать националистам. Неважно, нравятся ему лично их деяния или нет.

Следует помнить и то, что радикальные националисты были одной из движущих сил переворота 2014 года, они осуществляли силовые акции. Поэтому они считают, что могут навязывать свою волю и свою идеологию всей стране. А учитывая, что на Украине нет организованной силы, способной противостоять им, можно предположить, что националисты будут продолжать диктовать свою волю.

Элементы национализма были заложены, как основы украинского государства, еще в 1991 году. Новым правителям Украины нужно было доказать, что она – не Россия. Иначе нельзя было обосновать смысл развала СССР. И поэтому на вооружение бывшие партийные функционеры и «красные директора» взяли постулаты национализма, в основе которых лежала русофобия. Ни один президент, включая Януковича, не придал русскому языку статус государственного. Русскому было уготовано положение языка национального меньшинства. А история Российской империи и СССР всячески демонизировалась. Культивирование идей, которые базируются на ненависти к собственному прошлому, в конце концов должны были привести к построению государства фашистского типа.

Чествование нацистских преступников наряду с декоммунизаций, ограничением использования русского языка в сферах жизни, убийство украинскими военными мирных людей на Донбассе – это все шаги к полной нацификации Украины, независимо от того, какая там генетика у президента. Стадион имени гауптмана СС – просто символ того, что сейчас происходит на Украине.

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