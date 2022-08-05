Шоколадный бренд извинился перед Китаем за то, что Тайвань в рекламе назвали страной

В России оценили решение США оставить авианосец у берегов Тайваня

«Напряженность вокруг Тайваня, несмотря на отъезд Пелоси, все еще сохраняется. Но нахождение американского авианосца «Рональд Рейган» не связано напрямую с визитом спикера Палаты представителей США. Там и без этого хватало проблем», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, комментируя решение Пентагона оставить авианосец в акватории Южно-Китайского моря.

«Авианосные группы постоянно курсируют у Тайваня. Для американского Тихоокеанского флота это нормальная история. Обычно один-два авианосца дежурят либо на Гавайях, либо в Сингапуре. То есть они всегда готовы в короткие сроки добраться до Тайваня. Так что я бы не стал это напрямую связывать с визитом Пелоси», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По словам собеседника, сейчас авианосец может просто обеспечивать безопасность острова. «Пока Китай проводит военные учения, США будут на это реагировать. Поэтому там находится «Рональд Рейган». Его присутствие может оказывать своего рода психологическое давление на Пекин», – рассуждает он.

Эксперт также отметил сохраняющийся уровень напряженности в регионе даже после того, как Нэнси Пелоси покинула Тайвань. «Она отправилась в Южную Корею, но там ее встретили довольно холодно. В Сеуле понимают, что сейчас Китай не несет угрозы, но ситуация может резко измениться, если испортить отношения с Пекином. Именно поэтому президент страны не стал встречаться со спикером Палаты представителей США, тем самым нивелировав значимость ее визита, а глава МИД Южной Кореи отправился с визитом в Камбоджу», – пояснил американист.

Отдельно собеседник обратил внимание на желание Пекина укрепить стратегическое сотрудничество с Москвой, о котором ранее объявил глава МИД Китая Ван И. «Это понравится далеко не всем в Юго-Восточной Азии. Многое будет зависеть от отношений государств с КНР. Например, Вьетнам и Индия поддерживают партнерские контакты с Россией, но соперничают с Китаем. Так что эти страны, скорее, встретят такую инициативу прохладно», – говорит эксперт.

«Но будут и те, кто категорически против нашего сближения с Поднебесной. Среди них, например, Япония и Австралия, которые уже включены в список недружественных стран. Более того, эти же государства соперничают с Пекином», – заключил Дудаков.

В понедельник Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.

Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».

Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.

При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.

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