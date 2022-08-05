Определены первые победители конкурса «Пишем Будущее»

Определены победители первой волны конкурса «Пишем Будущее» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», направленного на содействие творческому развитию детей и студенческой молодежи народных республик Донбасса.

Главным призом для победителей конкурса станет поездка по России от программы «Больше, чем путешествие», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении,

Главная цель проекта «Пишем будущее» – предоставить возможность школьникам и студентам Донецкой и Луганской народных республик проявить творческий потенциал, а также открыть для молодежи новые перспективы личностного, духовного и профессионального роста.

Проект стартовал 30 июня на площадке Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского. На сегодня заявки на участие подали почти 3 тыс. школьников и студентов из Донецкой и Луганской народных республик.

Списки первых победителей опубликованы на официальном сайте конкурса «Пишем Будущее». Прием работ участников открыт до 31 августа 2022 года.

«Первые победители нашего конкурса уже начали посещать российские регионы в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Общее число победителей первой волны – 436 человек. 68% из них – девушки, 32% – юноши. Средний возраст – 16 лет. Среди всех предложенных конкурсантам номинаций лидируют «Герои нашего времени», «Моя малая Родина» и «Дело моей мечты». Стоит отдельно отметить уровень работ, качество изложенного в них материала, а также те примеры из собственной жизни, которые приводят ребята. Иногда сложно поверить, что подростки, школьники могут настолько серьезно и со знанием дела рассказывать о людях, которые их восхищают, о своей родной земле, о личной роли каждого в построении мирной, счастливой жизни», – рассказал заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Он также отметил, что победители первой волны представляют различные учебные заведения, среди которых Луганский гуманитарно-экономический лицей-интернат, Экономико-правовой лицей-интернат им. героев «Молодой гвардии», Республиканский казачий кадетский корпус им. маршала авиации Александра Ефимова, Луганский медико-биологический лицей-интернат, Луганское высшее училище физической культуры, а также Донбасская юридическая академия, Горловский институт иностранных языков, Донбасская аграрная академия, общеобразовательные школы.

Участниками конкурса могут стать юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 лет, проживающие на территории ДНР и ЛНР. Конкурсанты представят свои работы в восьми номинациях, среди которых «Моя малая Родина», «Моя семья», «Дело моей мечты», «Герои нашего времени», «Школа будущего», «Моя Россия», «Свободное творчество», а также номинация «Делись опытом», в которой принимают участие взрослые профессионалы с опытом.

«На мой взгляд, главная ценность проекта в том, что он дает молодежи шанс проявить себя и развить свои таланты, а также показать свою позицию и любовь к Родине. Я рада, что оказалась в числе участников поездки по программе «Больше, чем путешествие», жду ярких впечатлений, интересных и познавательных экскурсий», – поделилась Елизавета из Луганска.

«В своем эссе для конкурса «Пишем Будущее» президентской платформы «Россия – страна возможностей» я задалась вопросом о том, что такое «место силы». Лично для меня это место – мой родной Донбасс. В любом месте Донбасса ты наполняешься силой и верой. Силой духа, верой в нашу Победу. Наша земля дает нам энергию из самых глубин, связывает с самой Вселенной. Это наш священный край. Очень рада, что смогла поделиться своими мыслями и чувствами о родном крае в рамках конкурса», – рассказала Владислава из Макеевки.