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Пескова спросили о ситуации с нефтегазовым проектом «Сахалин-1»
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с приостановкой деятельности на нефтегазовом проекте «Сахалин-1» из-за действий оператора – «дочки» американской компании ExxonMobil.
«К сожалению, не владею этой информацией, не могу вам точно сказать», – передает ТАСС его слова.
Как отметили в «Роснефти», у компании нет информации о передаче Exxon операторства в «Сахалине-1». «Роснефть» не имеет информации о принятых решениях по передаче операторской функции по проекту от «Exxon Neftegas Limited», – сказали в компании.
При этом в компании добавили, что предпринимают усилия по возобновлению добычи на проекте, остановленной Exxon, однако пока производство на «Сахалине-1» практически остановлено.
«Правительство России, Министерство энергетики и правительство Сахалинской области совместно с другими акционерами проекта предпринимают усилия по восстановлению производственной деятельности на проекте «Сахалин-1». Несмотря на это, к сожалению, на текущий момент производственная деятельность на проекте не восстановлена», – подчеркнули в «Роснефти».
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.
Тем не менее глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, комментируя постановление правительства России о создании нового оператора «Сахалина-2», вновь заявил, что в Токио настроены на сохранение интересов в проекте.
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Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
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В G7 решили рассмотреть варианты запрета перевозки российской нефти
Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», – цитирует заявление стран РИА «Новости».
Кроме того, G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.
Также страны «семерки» намереваются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России. «Мы и далее будем сокращать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России, а также помогать другим странам, которые хотят диверсифицировать свои поставки», – говорится в заявлении.
Накануне сообщалось, что Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Шольц счел беспочвенной критику Трюдо за возвращение турбины Газпрому
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадской газете The Globe and Mail выступил в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого подвергли критике из-за решения вернуть Газпрому отремонтированную турбину для «Северного потока».
«Я считаю, что критика в адрес Трюдо и его правительства совершенно неоправданна. Решение направить турбину едва ли можно назвать одолжением Газпрому, – передает ТАСС его слова.
Также Шольц не согласился с тем, что Газпром «одурачил» канадского премьер-министра, когда заявил, что не может гарантировать поставки из-за чрезвычайных обстоятельств. Канцлер Германии заверил, что «поскольку турбина готова к поставке, Россия должна возобновить свои обязательства по договору».
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
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«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у России есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
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Пескова спросили о местонахождении турбины для «Северного потока»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, где на данный момент находится турбина для «Северного потока», которая должна быть возвращена после ремонта в Канаде.
«Этого я вам точно не могу сказать, это у Газпрома выясняйте», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти в сентябре
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Страны ОПЕК+ одобрили увеличение объемов добычи нефти для альянса в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил источник в одной из делегаций.
По его словам, министерская встреча уже завершилась. Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 сентября, передает ТАСС.
Из заявления ОПЕК следует, что для России и Саудовской Аравии разрешенный уровень добычи нефти на сентябрь составит по 11,03 млн баррелей сутки. Так, Россия, и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти в сентябре на 26 тыс. б/с. Общий уровень производства у стран альянса может вырасти до 43,955 млн б/с.
Напомним, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обратили внимание на значение выполнения договоренностей ОПЕК+ для поддержания стабильности на мировом рынке нефти. СМИ сообщили, что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.
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В Кремле объяснили отсутствие заинтересованности Канады в ремонте газовой турбины
Кремль сомневается в том, что Канада заинтересована в поставках российского газа в Европу, потому что сама готовится зарабатывать на поставках сжиженного природного газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить турбину [для «Северного потока»]? Это большой вопрос, потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки, она совсем не заинтересована в том, чтобы газ шел из России», – цитирует ТАСС Пескова.
Он пояснил, что российский газ «дешевый, а Канада так же, как Америка, может серьезно заработать на европейцах, на сжиженном природном газе».
Говоря о доставке отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока», Песков заявил, что Россия должны быть уверена, что она не санкционна, и «эта самая британская компания, «дочка» Siemens, не отключит дистанционно эту турбину».
«Ведь потом еще одна турбина 26-го числа встала на регламентный ремонт, потому что выработка часов произошла, по регламенту ее нужно капитально ремонтировать, нужно ее, по идее, наверное, везти в Канаду», – указал пресс-секретарь президента.
Ранее в Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
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В Германии заявили о сокращении импорта газа из России
За несколько месяцев Германия сократила импорт газа из России с 55% до 26%, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в частном исследовательском университете The New School в Нью-Йорке.
«Мы избавляемся от зависимости от российского газа и нефти, а это, честно говоря, очень тяжело и очень дорого. Но это более чем необходимо. И всего за несколько месяцев мы уже сократили импорт шельфового газа из России с 55% до 26%», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, ранее в Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию.
Между тем западные СМИ считают, что немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца.
Дуда выступил с обвинением в адрес Меркель
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что до сих пор считает неверным многолетнюю поддержку проекта «Северный поток – 2» со стороны экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (занимала пост с 2005 года по 2021 год).
«Газовые проекты под названием «Северный поток» – это большой упрек Германии с моей стороны», – передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Дуды.
«Мы постоянно слышали, это что Nord Stream был чисто экономическим проектом, на который трудно было повлиять, – добавил Дуда. – Данный аргумент я никогда не разделял. Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия «Северному потоку – 2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы».
Напомним, уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
В Германии чиновник предложил замещать газ из России топливом из бананов
Заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России, сообщает газета Bild.
«В бытовых отходах зарыты сокровища, это наше золото. Из банановой кожуры производят природный газ, благодаря этому нам может понадобиться меньше газа из России», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Чиновник также призвал повысить долю перерабатываемого мусора с 67% до 100%, что позволит обеспечить энергией около 400 тыс. человек.
По мнению Бауманна, достижению подобной цели будет способствовать введение должностей «мусорных детективов на общественных началах» – людей, которые «периодически будут заглядывать в мусорные баки» и контролировать соблюдение предписаний о разделении отходов. Особенно актуальным проведение подобной работы будет в «многоквартирных домах с низким социальным контролем», считает он. По признанию чиновника, он и сам «иногда выступает в качестве детектива» и «дает соответствующие разъяснения» соседям.
В настоящее время власти ФРГ рассматривают ряд мер для сокращения потребления энергии на фоне снижения поставок газа из России. В частности, в некоторых министерствах решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России.
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В Германии пришлось тушить крематории из-за дефицита российского газа
Если в Германии введут нормирование подачи газа, крематориям стоит отдать приоритет, заявил глава немецкого консорциума по вопросам кремации Свен-Йорк Соболевски. Сообщается, что крематории отключают некоторые печи.
«Вы не можете отключить смерть», – приводит слова Соболевски РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Reuters со ссылкой на ассоциацию похоронных бюро Германии сообщает, что в стране кремируют около трех четвертых от общего числа умерших в год. Отмечается, что крематории смогут заменить газ электричеством, но на это потребуется время.
Как сообщает агентство, в ближайшей перспективе возможно снизить температуру в кремационных печах с 850 градусов по Цельсию до 750. Это позволит сэкономить примерно 10–20% газа, но для таких изменений требуется разрешение от местных властей. Также крематории отключают некоторые печи и поддерживают огонь в других, чтобы сэкономить и не тратить газ на разогрев. Сообщается, что это может сократить потребление газа на 80%, но не все крематории пользуются достаточным спросом, чтобы перейти на подобную модель работы.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
В Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию
Первая из угольных электростанций в Германии, которая была отключена и находилась в резерве, вновь начала работать из-за недостатка газа, сообщает агентство ДПА со ссылкой на Федеральное сетевое агентство.
Электростанция находится рядом с Ганновером, она управляется чешским концерном EPH, передает ТАСС.
Напомним, 14 июля федеральное правительство разрешило возобновить работу угольных электростанций, которые в рамках перехода на зеленую энергетику до этого были отключены.
Ранее заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
Песков обратил внимание на продолжение приема Киевом выплат за транзит российского газа
Киев называет Россию «агрессором», однако продолжает принимать оплату за транзит российского газа через свою территорию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем украинцам платить за транзит по работающей единственной ветке. Агрессор агрессором, а деньги [украинцы] принимают, и оплата проходит», – передает его слова ТАСС.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора.
В Австрии назвали успехом накопленные две трети от необходимого для зимы объема газа
Из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа Австрия уже накопила 50, нужно заполнить 80% газохранилища, заявил канцлер страны Карл Нехаммер.
«Из необходимых 76 тераватт-часов мы уже накопили более 50 тераватт-часов. Это определенно успех, особенно если подумать о том, что в марте мы начали с 15 тераватт-часов накопленного газа», – цитирует РИА «Новости» Нехаммера.
Он сообщил, что в месяцы активного пользования энергией Австрии необходимо 10–11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы – от 4,6 до 5 тераватт-часов.
«Это означает, что мы можем накапливать и далее, можем диверсифицировать», – заключил канцлер.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности ввести эмбарго в отношении российского газа, так как это грозит крахом промышленности и безработицей.
До этого СМИ сообщали, что в преддверии начала отопительного сезона в Австрии складывается сложная ситуация в сфере образования из-за необходимости экономии энергии.