ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с погибшей Ольгой Качурой

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4 августа, четверг | Последнее обновление — 11:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников ВСУ
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Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное.
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Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает.
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Несмотря на все свое могущество, Пекин пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с погибшей Ольгой Качурой
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Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной «Корсой».
Отмечается, что интенсивному обстрелу подвергается центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили, передает РИА «Новости».
Корреспондент издания пояснил, что из-за обстрела церемония прощания с Качурой не началась – всех эвакуировали в убежища.
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство
Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова пожаловалась, что ее предали люди, которым она помогала в ущерб себе.
«Люди, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе», – поделилась она в интервью YouTube-каналу RusDelfi, пишет «Комсомольская правда».
Несмотря на потрясения и критику, актриса старается сохранять веру в людей. «Я хочу верить, что все люди хорошие. Я просто не выживу, если стану другой», – заявила она.
Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию.
ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Минобороны объяснило главную цель удара Киева по СИЗО в Еленовке
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Украинские власти намеревались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», – цитирует Фомина ТАСС.
Многие украинские военные сейчас добровольно сдают оружие, зная об отношении к ним в российской армии.
Провокация в Еленовке планировалась для запугивания бойцов ВСУ, это была попытка «противодействия сдаче их в плен». При этом Киев не приводит никаких доказательств, пытаясь переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию.
Минобороны России отмечало, что ответственность за удар по Еленовке лежит в том числе на Вашингтоне, поскольку представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в СМИ признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
В ДНР поясняли, что место содержания украинских военных в Еленовке выбрали с учетом пожелания Киева.
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Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, сообщает РИА «Новости».
По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Шведский телеканал извинился за сюжет о ставших россиянами херсонцах
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсона, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
Зрители сочли такую подачу информации «пропагандой». Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. Телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в эфире новостей шведского телеканала SVT показали репортаж, в котором жители Херсона, получившие паспорта и российское гражданство, искренне выражали свою радость. После этого на телеканал обрушился шквал обвинений в российской пропаганде.
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.
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Французский писатель заявил о поставке Парижем оружия неонацистам на Украине
Франция, где запрещена свастика и нацистская символика, поставляет оружие неонацистам на Украине, рассказал волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке.
«Все вместе мы боролись с неонацизмом, мы пожертвовали миллионами жизней. Но сегодня Европа, которая, я вижу, занимается вооружением подобных неонацистских формирований, батальонов, которые нам удалось стереть с лица земли после 1945 года. С геополитической точки зрения все интересы, которые затрагиваются, идут перед интересами человеческих жизней, неонацистские интересы превыше всего сейчас», – отметил он в ходе брифинга «Международный общественный трибунал по Украине и решение Верховного суда РФ по признанию полка «Азов» террористической организацией», передает РИА «Новости».
«Во Франции запрещено ношение свастики, нацистской символики. Так как же объяснить, что французское правительство спонсирует и поставляет оружие военным образованиям, носящим те самые нашивки, запрещенные французским законом?» – добавил Боке.
Ранее французский волонтер рассказал о процессе инсценировки в Буче.
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Официально названо число обменов пленных с Украиной
Российская и украинская сторона провели 27 обменов военнопленными и обменов телами погибших военных, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», – цитирует Фомина РИА «Новости».
По его словам, в российском оборонном ведомстве создана постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Она работает в соответствии с рекомендациями и принципами Женевской конвенции.
Кроме того, проводится репатриация украинских военных. По решениям комиссии Украине переданы 18 человек.
Вместе с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года успешно были проведены операции по эвакуации с «Азовстали», напомнил Фомин.
«Всего с «Азовстали» вышли свыше 3 тыс. человек, из них более 2,4 тыс. – военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении», – заключил замминистра.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что обсуждение обмена пленными между республикой и Украиной ведется при помощи России.
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Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников ВСУ
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Артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал источник в одном из артподразделений союзных сил.
«30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным – испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что удар по наемникам нанесли артподразделения союзных сил.
«Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», – рассказал военнослужащий.
Точных данных о гражданстве иностранных наемников, входящих в данную группу, пока нет.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
СК начал работу по установлению причастных к убийствам российских военнопленных
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Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными весной в районе Черниговщины.
«Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, предполагается, что к преступлениям причастны боевики из экстремистской организации «Правый сектор*» (деятельность запрещена в России).
Отмечается также, что эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом народной милиции Донецкой народной республики.
«Президент подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», – сообщается на сайте Кремля.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В Кремле заявили о готовности урегулировать ситуацию на Украине на своих условиях
Россия готова решать украинскую проблему дипломатическим путем, однако только на своих условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, Россия была и остается готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путем – на своих условиях. Здесь просто уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле. И они были согласованы обеими сторонами – переговорщиками России и Украины», – передает его слова ТАСС.
Песков напомнил, что Киев отказался от этого согласования и ушел с переговорного трека. «И да, Россия готова [к переговорам]. Наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены», – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков, говоря о сроках завершения спецоперации, заявил, что СВО России на Украине завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное – эффективность.
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