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Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно
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Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом народной милиции Донецкой народной республики.
«Президент подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», – сообщается на сайте Кремля.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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Бородай: Враги ДНР знали, что связываться с «Корсой» крайне опасно
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«Я лично знал Ольгу, хотя и не слишком близко. Она была хорошим артиллеристом – это редкое качество для женщины. Я уверен: хотя ее больше нет, бывшие сослуживцы по-прежнему любят и гордятся ею», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Бородай. Ранее стало известно о гибели одной из основателей Народной милиции ДНР Ольги Качуры.
«Ольгу все знали по позывному «Корса». В Народной милиции ДНР она дослужилась до полковника, командовала подразделениями зенитно-ракетных систем. Лично я плохо всегда относился к тому, чтобы такими вещами в армии занималась женщина. Но Ольга была исключением из моего правила», – говорит бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
«Неспроста у Качуры был позывной «Корса» – он характеризует ее человеческие и боевые качества. Корса – персонаж одного фантастического романа, вышедшего в свет на заре нулевых годов. Корса в этом произведении – образ рыси, грациозной, красивой и крайне опасной хищной кошки, с которой ни один лесной хищник не хочет иметь проблем. Все это можно было сказать и об Ольге Качуре. И враги это знали», – пояснил депутат.
Одна из основателей Народной милиции ДНР, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил в среду мэр донецкого города Горловка Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр. Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан.
Ольга Качура – потомственная военнослужащая, в ее семье было 12 поколений военных. До февраля 2012 года работала в МВД Украины. После начала боев в Донбассе, в апреле 2014 года, Качура в звании подполковника возглавила реактивное артиллерийское подразделение милиции ДНР. В нем состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. В апреле 2015 года получила звание полковника, сообщает АиФ.
Качура воспитывала дочь и приемного сына, которого усыновила в ДНР. В свободное время занималась пауэрлифтингом и возглавляла федерацию пауэрлифтинга Горловки. На Украине Качура была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы.
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил Качуре звание Героя ДНР посмертно.
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Кадырова наградии званием героя ЛНР
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание героя Луганской народной республики, награду ему вручал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами. Объединив наши усилия, мы с вами освободили территорию Луганской народной республики от украинских фашистов», – заявил Пасечник, передает РИА «Новости».
По его словам, все жители ЛНР знают, кто такие военнослужащие из подразделений «Ахмат».
Ранее Кадыров сообщал, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона.
До этого глава Чечни встречался с командирами и бойцами спецподразделения «Ахмат», которые вернулись в регион после освобождения ЛНР.
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США признали отставание от России и Китая в сотрудничестве с Африкой
Страны БРИКС, включая Россию и Китай, продвинулись гораздо дальше в сотрудничестве с Африкой, чем США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Вы правы, Соединенные Штаты находятся в позиции догоняющих по нескольким направлениям», – заявил Прайс в эфире CNN, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос о том, что уже 10 лет США отстают в плане развития сотрудничества в Африке, из-за чего многие страны континента не поддерживают западную позицию по ситуации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему представители руководства африканских стран категорически отказываются поддерживать антироссийские санкции.
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В ЛНР сообщили о зачистке территории завода Knauf в Соледаре
Союзные силы проводят зачистку от украинских силовиков завода стройматериалов Knauf в Соледаре в Донецкой народной республике, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Завод Knauf: еще вчера наши подразделения зашли туда. Идут большая зачистка и уничтожение как живой силы противника, так и военной техники», – передает ТАСС его слова.
Напомним, в конце июля украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар.
До этого разведка ЛНР сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывали вместе с поставленным Западом вооружением – не только системами HIMARS, но и другими типами артиллерии.
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Политолог назвал главные причины роста экономики Ярославской области
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«Тот факт, что Путин провел уже вторую встречу с Евраевым за два месяца, означает доверие президента к врио губернатора. Доверие – это не личностная категория, а оценка заслуг человека, которому поручили управлением регионом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В среду президент Владимир Путин провел беседу с руководителем Ярославской области Михаилом Евраевым.
Во время встречи с главой государства были оценены успехи Михаила Евраева в экономической сфере, считает политический обозреватель радио «Говорит Москва», член Российской ассоциации политконсультантов Александр Асафов. В качестве примера эксперт отметил работу антисанкционного штаба в регионе, созданного в Ярославской области в начале марта. «Евраев одним из первых глав субъектов РФ создал такой штаб и начал оперативно принимать необходимые меры. Отчасти благодаря этому, сегодня область показывает высокие результаты, что важно как образец и на федеральном уровне», – сказал эксперт.
Евраев был назначен врио губернатора в октябре прошлого года, но за время его работы в области утроилось количество системообразующих предприятий, напомнил собеседник. «Не могло остаться без внимания федерального центра и достаточно оригинальное решение Евраева – о предоставлении бизнесу льготных займов под оборотные средства и инвестиции», – добавил Асафов.
Собеседник напомнил, что при появлении нового главы региона, не связанного с местными элитами, всегда появляются опасения – договорится или нет новый руководитель с предшественником, примут его или будут саботировать его решения местные финансово-промышленные группы.
«В случае с Ярославской областью многие наблюдатели думали, что тут «будет искрить», что сторонники бывшего губернатора, а ныне депутата Госдумы Анатолия Лисицына не воспримут Евраева. Но ничего подобного не произошло, потому что Евраев, образно говоря, человек-баланс. Он сторонник эффективного управления с соблюдением баланса интересов, экономики, бизнеса и социальной политики без перекосов в какую-либо сторону. То же самое касается и его отношения к группам влияния», – указал Асафов.
Президент Путин в ходе встречи с врио губернатора Ярославской области назвал «удовлетворительным» социально-экономическое положение в регионе. «Растет валовой региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. В целом работа вами налажена в последнее время», – сказал президент.
«Есть проблемные вопросы. Это дорожные сети, прежде всего, местного, регионального значения. Действительно, есть над чем работать, это совершенно очевидно. Этому нужно уделять внимание. Экология – вы упомянули о зеленых маслах, смесях нефтепродуктов различных – тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно», – поручил глава государства.
Евраев доложил президенту, что по итогам прошлого года индекс промышленного производства региона составил 106,8%, а объем инвестиций в основной капитал – 112,4% при плановых показателях 103,9%. По его словам, в регионе было введено 760 тысяч квадратных метров жилья, а за первые полгода 2022-го – уже 551 тысяча. Глава региона пообещал, что в следующем году проблема обманутых дольщиков будет полностью решена.
Пушилин присвоил звание Героя ДНР Ольге Качуре посмертно
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей одной из основательниц Народной милиции республики Ольге Качуре звание Героя ДНР.
Пушилин подписал соответствующий указ, в котором отмечается, что звание Качуре присвоено «за заслуги перед ДНР и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой народной республики», передает «Донецкое агентство новостей».
«Присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики Качуре Ольге Сергеевне, заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) войсковой части 08803 Управления Народной милиции ДНР гвардии полковнику (посмертно)», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы ДНР.
Указ подписан в среду, он уже вступил в силу.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
В ДНР обесточена снабжающая водой Донецк и Макеевку станция
Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивает водой жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой, в среду осталась без электроснабжения, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
«Обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Причина устанавливается», – написал он в своем Telegram-канале.
Периодически данная станция остается без электроснабжения из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.
Напомним, насосная станция Верхнекальмиусского водохранилища, питающего водой город Донецк, была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ.
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Спасавшего людей в Мариуполе 14-летнего волонтера отправили отдыхать в «Артек»
На очередную смену в международный детский центр «Артек» приехал 14-летний волонтер Арсен Попов из Мариуполя, помогавший принимать раненых в городской больнице, а также разбирать завалы.
Глава ДНР Денис Пушилин вручил Арсену медаль «За отвагу» «за самоотверженное исполнение гражданского долга при оказании помощи жителям Мариуполя», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Арсен Попов – старший из троих детей, у него два младших брата, о которых он всегда заботился. А еще с детства помогал людям вокруг, поэтому, когда нужна была помощь родному городу, он в числе первых стал волонтером в больнице, где работает его мама Елена.
Как пишет Донецкое агентство новостей, Арсен вместе с другими волонтерами переносил на носилках в операционный блок раненых, помогал одевать гипс травмированным. Делал и многое другое, что необходимо в таких случаях в лечебном учреждении, превратившимся в госпиталь.
Сегодня Арсен отдыхает в детском лагере «Морской» и занимается в профильном туристском отряде. Юные туристы «Артека» прошли посвящение, полное походной романтики, поднявшись на одну из живописных высот Крыма – Куш-кая. По словам Арсена, он впервые совершил восхождение на гору.
С новыми друзьями из разных уголков России юноша учится ориентироваться по картам и навигаторам, готовится к профильному состязанию туротрядов – «Лесной битве».
Вместе со своим отрядом волонтер из Мариуполя принимает участие во всех главных событиях смены – знакомится с историей и традициями детского центра, осваивает новые навыки в творческих студиях, занимается спортом, набирается сил перед новым учебным годом.
Песков предостерег от попыток «играть с содержанием» встречи Путина и Шредера
Запись беседы российского лидера Владимира Путина с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером у Кремля имеется, поэтому извратить ее содержание ни у кого не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием», – передает ТАСС его слова.
Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.
«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать «Северный поток – 2». То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа – и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию», – отметил Песков.
По словам представителя Кремля, даже если запустить сейчас «Северный поток – 2», по нему получится прокачать до конца года только половину от изначально зарезервированного объема газа.
«Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили «Северный поток – 2», то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов, не больше. Половина пошла на наше внутреннее потребление», – пояснил Песков.
При этом пресс-секретарь добавил, что экс-канцлер Германии не изъявлял желания стать посредником для урегулирования ситуации на Украине или решения газовых вопросов.
Ранее в Кремле подтвердили, что Шредер на встрече с Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации.
До этого экс-канцлер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране. Также Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
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Путин отметил рост экономических показателей в Ярославской области
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на рост производства, инвестиций и других экономических показателей в Ярославской области, сообщила пресс-служба Кремля.
«Я посмотрел: действительно, по основным показателям у вас положение вполне удовлетворительное. Растет валовой региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. Но наверняка есть вопросы, на которые нужно обращать особое внимание», – передает ТАСС его слова.
Отмечается, что на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым также обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в том числе дорожное строительство и модернизация общественного транспорта, туризм и экология.
Также Путин поручил Евраеву обратить особое внимание вопросам борьбы с онкозаболеваниями, так как эта тема является острой, над ней нужно постоянно работать.
Евраев доложил, что в этом году в области строятся два объекта – онкобольница и детская поликлиника. «То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте», – подчеркнул врио губернатора.
Глава государства, в свою очередь призвал не забывать об этом, так как в России есть соответствующая программа и финансирование.
Кроме того, российский лидер затронул тему экологии в регионе, обратив внимание на слова Евраева про ликвидацию объектов накопленного вреда на берегу Волги – это «гудронные пруды и зеленые масла». «Вы упомянули об этих зеленых маслах, смесь различных нефтепродуктов. Тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно», – подчеркнул Путин.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил об удвоении оборота промышленного парка «Мастер» в Ярославской области.
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Железнодорожники из России передали помощь донбасским коллегам
Российские железнодорожники передали луганским и донецким коллегам в преддверии Дня железнодорожника составы с гуманитарной помощью, груз доставили при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).
В ЛНР и ДНР прибыло всего 16 вагонов со школьными принадлежностями и стройматериалами, сообщается на сайте ОНФ.
На железнодорожном вокзале Луганска вместе с представителями Народного фронта поезд встретил глава республики Леонид Пасечник
«Эти материалы, безусловно, будут использованы для восстановления разрушенных объектов инфраструктуры, разрушенного жилья, т.е. всего того, что пострадало в ходе боевых действий, и всего того, что было разрушено украинскими националистами в ходе ведения боевых действий. Мы в очередной раз видим пример того, что Россия своих не бросает. Поэтому от себя лично, от жителей республики хочу выразить всем работникам железных дорог РФ слова огромной благодарности, спасибо большое», – сказал Пасечник.
В Донецке состав встречали представители республиканской железной дороги и Народного фронта.
«Российские железнодорожники по своей инициативе, из своих личных сбережений, решили, кто чем может помочь, – рассказал сопровождающий гуманитарный груз депутат Госдумы Анатолий Лесун. – Благотворительный фонд «Почет» открыл специальный счет, куда любой желающий железнодорожник может перечислить любую сумм денег. Фонд организовал закупку стройматериалов. В ДНР доставлено всего восемь вагонов. четыре вагона с кирпичами, вагон с пиломатериалом, три вагона с цементом, шифером, щебенкой. Все это пойдет на восстановление жилья железнодорожников прежде всего».
«Очень рады, что дружим с железнодорожниками Донецка, Луганска и России. Мы занимаемся гуманитарной миссией с февраля. Но эта история особенно близка сердцу – это настоящая корпоративная солидарность. Спасибо железнодорожникам за это», – отметил представитель ОНФ Василий Бочкарев.
В преддверии профессионального праздника донецкие железнодорожники тоже не оставили гостей без сувениров – сопровождающим составы коллегам вручили памятные монеты.
Путин подписал закон о праве наследников оспаривать отцовство
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий наследникам право оспаривать отцовство в суде.
Законом предусматривается, что запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенная в силу п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ (которым предусмотрено, что если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда), может быть оспорена в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка, передает РИА «Новости».
Как отмечалось ранее, требование подлежит удовлетворению в случае нарушения условий указанного пункта, в том числе если такая запись произведена на основании документов, признанных в установленном порядке подложными, либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке.
Также Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.
Ранее Минтруд разработал законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала на образование ребенка: родители смогут направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.