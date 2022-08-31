В ДНР сообщили об освобождении четырех населенных пунктов

Стали известны подробности провала «контрнаступления» ВСУ под Херсоном

«Командование ВС Украины больше заботит медийный эффект, нежели реальная обстановка на поле боя. Их цель – поднять флаг хоть над каким-то населенным пунктом», – сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков. Ранее ВСУ перешли в якобы наступление на херсонском направлении и с вечера воскресенья ведут обстрелы нескольких городов.

«Вчера началось ожидаемое и давно анонсируемое киевским режимом «контрнаступление» ВСУ. Но контрнаступлением это назвать сложно, поскольку наши войска на том участке не наступали с марта, фронт был статичен», – рассказал военный журналист Роман Сапоньков, находящийся в зоне боевых действий.

«Впервые за пять месяцев на этом участке была попытка полноценного наступления противника. ВСУ применили достаточно большие средства. На каждом из трех участков было введено до 20 танков и до двух батальонов пехоты. Основной удар наносился со стороны Великой Александровки и Давыдова Брода. Там ВСУ удалось навести понтонные переправы, через которые были переброшены большие силы пехоты и бронетехника», – отметил собеседник.

«Отвлекающие удары были нанесены со стороны Посад-Покровского и Киселевки – это николаевская трасса на Херсон, а также со стороны Нововоронцовки – этот населенный пункт расположен на трассе между Кривым Рогом и Новой Каховкой. Наступление везде было отбито», – добавил он.

«Со стороны главного удара ВСУ, то есть в районе Давыдова Брода, союзные силы ЛНР и ДНР отошли с позиций, оставив две деревни: Андреевка и Сухой Ставок. Деревни были заняты ВСУ и к ним было переброшено подкрепление в целях развить наступление и расширить прорыв, однако этого им сделать не удалось», – продолжил собеседник.

«В ответ на это со стороны российского командования были переброшены подразделения Воздушно-десантных войск со своей артиллерией, а также развернуты дополнительные артиллерийские части. И по состоянию на вчерашний вечер, у противника больше не было успеха на этом направлении. Вооруженные силы Украины вчера прошли несколько километров и больше развивать успех им было некуда. Сегодняшний день покажет, что будет происходить на этом направлении», – уверен журналист.

«Вместе с тем у российской армии там достаточно сил, поэтому продвижение противника маловероятно. Кроме того, соотношение нашего артиллерийского огня против украинского – кратное. На один снаряд ВСУ мы отвечаем двумя, тремя или пятью, при таком разрыве в артиллерийской мощи противник не сможет далеко продвинуться», – добавил он.

«Поэтому у украинского командования есть надежда, скорее, на медийный успех. Главная цель сейчас – это поднять флаг над относительно крупным населенным пунктом, например, над Давыдовым Бродом. Это будет иметь сильный медийный эффект среди украинского общества», – отметил Сапоньков.

Комментируя обстановку в самом Херсоне и в Новой Каховке, собеседник обратил внимание на интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. «Ведутся обстрелы высокоточными ракетами, удары наносятся в первую очередь по мостам и прилегающей инфраструктуре, чтобы отрезать города по эту сторону Днепра от снабжения», – сказал он.

«Порядка 50–60% ракет сбивает российская система ПВО. Ни один из обстрелов не смог разрушить опоры или пролеты моста. Обычно запускают по мосту пакет из 12–18 ракет и только 4–6 ракет попадают по мосту, нанося повреждения дорожной части», – рассказал собеседник.

«Единственное, чего добились войска противника, так это того, что мосты перестали постоянно чинить. Изначально обстрелы велись только ночью, а днем мосты чинились и поддерживались в эксплуатационной готовности. Однако когда после дневных ударов погибли местные рабочие, которые ремонтировали мост, после этого его перестали чинить, чтобы не подвергать людей риску и опасности», – отметил журналист.

«Вместе с тем, безусловно, переправы через Днепр есть и продолжают свою работу – сейчас у нас наведены понтонные мосты и паромные переправы. Техника движется, осуществляется снабжение нашей группировки. Надо понимать, что ударами по мостам были ущемлены потребности в первую очередь мирного населения. Нарушилась логистика и увеличились сроки подвоза гуманитарной помощи и продуктов», – добавил он.

Собеседник также подчеркнул, что в целом ситуация в Херсоне спокойная. «Вместе с тем «наступлению» ВСУ предшествовала мощнейшая медийная подготовка. Они обещали сначала разнести мосты, затем отключить свет и после этого наступать. С мостами не получилось, но удары есть, электричество действительно начало поступать с перебоями, и люди испугались возвращения Украины», – рассказал он.

«Население очень внимательно следит за сводками с фронтов, поэтому мы надеемся, что сегодня-завтра наши Вооруженные силы смогут обнадежить местное население. Есть все основания быть уверенными в том, что морально-психологический настрой местных жителей будет становиться позитивнее», – заключил Сапоньков.

Напомним, во вторник вооруженные силы Украины продолжили обстрел Херсонской области. Сообщается, что в Херсоне прогремело не менее восьми взрывов. Предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе выстроено несколько защитных рубежей на случай попыток вторжения украинских сил.

Чиновник сообщил, что регион «полностью находится под охраной профессиональных военных из Министерства обороны» России. Комментируя заявления Киева о контрнаступлении, он заверил, что области «ничего не угрожает», передает РИА «Новости».

Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.

Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.

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