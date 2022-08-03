«Единая Россия» доставила гуманитарную помощь в села Херсонской области

Гуманитарная миссия «Единой России» оказала помощь еще двум населенным пунктам Херсонской области – селам Благодатное и Николаевка Скадовского района.

В Благодатном, помимо раздачи гуманитарной помощи местным жителям, волонтеры «Единой России» передали продуктовые наборы в Никольский женский монастырь. Сегодня здесь живут не только послушницы, но и вынужденные переселенцы, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Участники гуманитарной миссии посетили местную общеобразовательную школу. Здесь учатся дети из трех населенных пунктов – села Комсомольское, поселков Благодатное и Зеленое. Бывший директор учреждения вывез оттуда всю технику и интерактивные доски.

«Все журналы и документы вывезли, остались только за 2019 год, возможно 2020-й. Из актового зала пропала техника, интерактивные доски и мониторы. Из некоторых кабинетов даже карандаши и краски забрали. На вопрос, где все, сказали: «Все передали Украине», – рассказали жители села.

Однако благодаря вмешательству в ситуацию руководителя гуманитарной миссии «Единой России» в регионе Игоря Кастюкевича, все технические средства обучения удалось найти. Выяснилось, что руководство школы спрятало технические средства обучения в подвале школы.

«Очень важно, чтобы дети пошли в школу 1 сентября. И начали учиться по российским программам. Все технические средства, которые есть в школах и детских садах, должны работать на детей, а не личное обогащение некоторых «директоров», которые решили в Польшу сбежать. Решили сбежать – бегите. Только не смейте обкрадывать население! В селах при общении с жителями узнаю, как они относятся к тому, что учебный процесс будет организовал как в России. Все говорят «Наконец-то!», – отметил Кастюкевич.

В селе Николаевка Игорь Кастюкевич передал беременной женщине специальный подарок к родам. Это набор от партии «Единая Россия» для новорожденного, в котором есть все необходимое на первое время – одежда, белье, пеленки, бутылочки, детское питание и многое другое.

«Спасибо большое! Это не просто хороший подарок, а необходимый. Денег сейчас ни на что не хватает, а даже если бы и были средства, то купить детские товары негде. А теперь у нас все есть, к рождению ребенка готовы», – поделилась будущая мама Алена.

По словам местных жителей, в селе уже больше двух месяцев не видели никаких выплат и помощи. Поэтому гуманитарную миссию здесь очень ждали. В знак благодарности некоторые люди даже принесли цветы добровольцам. Их волонтеры возложили к братской могиле участников Великой Отечественной войны.

«Во время общения с населением узнал, что в селе есть мемориал павшим во время Великой Отечественной войны. Поехали с ребятами к нему, чтобы почтить память героев и посмотреть, в каком состоянии находится. На месте встретили местного жителя, зовут его Владимир Владимирович. Как оказалось, мужчина – один из тех, кто несмотря на всякие угрозы националистов, ухаживает за памятником советским воинам – убирает, штукатурит, по мере возможности. Для него монумент особенно ценен, потому что здесь захоронены сразу несколько его родственников, среди которых и родной дед. Договорились, что приедем в следующий раз с инструментами и вместе приведем в порядок сам памятник и территорию рядом», – отметил Кастюкевич.

Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает помогать жителям небольших населенных пунктов Херсонской области совместно с Росгвардией и российскими военными. За последнюю неделю волонтеры проехали порядка 30 сел и деревень. Общий объем распределенной гуманитарной помощи населению области превысило 580 тонн.