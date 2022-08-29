Ярославский фестиваль «Пир на Волге» получил федеральную поддержку

Ярославский фестиваль «Пир на Волге. Ешь. Смотри. Беги» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получил федеральную поддержку в размере 10 млн рублей.

Ростуризм выбрал 36 регионов, которые получат субсидию на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных в 2023 году. В число победителей вошла и Ярославская область.

«Наша цель – продлить пребывание туристов в регионе на неделю, совместив насыщенный событийный контент с экскурсионной программой и использованием рекреационных ресурсов области. При этом в фокусе фестивальной недели – атмосфера города, где интересно и туристам, и жителям», – приводятся слова заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева на сайте администрации.

Регионом проведена серьезная работа по привлечению средств на развитие сферы туризма с использованием инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Если в 2022 году Ярославская область привлекла в рамках нацпроекта на развитие туристической отрасли 165,6 млн рублей, то, по данным на 2023 год, этот показатель вырос в 2,6 раза – до 432,4 млн рублей, что позволило региону подняться среди субъектов России с 20-й на 11-ю строку.

«С учетом средств, привлеченных в рамках программы Минстроя по строительству объектов обеспечивающей инфраструктуры, Ярославская область по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» получает в 2022 – 2023 годах на развитие отрасли туризма 1,114 млрд рублей, что выводит наш регион на седьмое место среди всех субъектов России, – подчеркнул Авдеев.

Проект стартует в субботу с большого городского пикника от создателей «Пира на Волге», в основе которого – локальный крафтовый контент, местная гастрономия, кулинарные традиции Ярославии и всего Золотого кольца России.

В течение недели каждый вечер на Стрелке гостей будут ждать новые тематические площадки: вечерние киносеансы и кинофестивали с обсуждениями, театральные перформансы, выставки и лектории, концерты, fashion-показы, музеи в формате open air. Всю неделю для гостей будет доступен специальный туристический цифровой билет для знакомства с историей Ярославля и посещения музеев.

Заключительной точкой фестивальной недели станет финальный этап проекта «Бегом по Золотому кольцу». В течение фестивальной недели для желающих будут доступны тренировки и подготовка к забегу – официальному ярославскому полумарафону, массовой беговой гонке, в которой принимают участие и авторитетные спортсмены, и любители. Уникальная трасса забега пройдет по территории исторической зоны, находящейся под охраной ЮНЕСКО.