Жена Байдена подвинула его перед камерами

В Сети набирает популярность видеозапись 2020 года, на которой Джилл Байден, супруга Джо Байдена, возглавляющего сейчас США, взяла за локти и подвинула своего мужа во время его разговора с журналистами.

«Супруга Байдена Джилл подходит сзади к мужу и довольно бесцеремонно, взяв его за локти, отодвигает мужа подальше от представителей СМИ и раздраженная или расстроенная уходит в сторону самолета», – пишет «Московский комсомолец».

Уточняется, что «ролик датирован октябрем 2020 года», на Байдене «надет пиджак, на его супруге – пальто». Как пишет издание, «судя по дате и маске на Байдене, это было как раз время разгула коронавируса». Скорее всего, «Джилл просто переживала, что ее пожилой муж подхватит опасную инфекцию».

Напомним, Байден часто оказывается в неловких ситуациях. Так, выступая по телевидению, глава американского государства повторил подсказку «Конец цитаты. Повторите строчку», выданную ему телесуфлером. После этого он заблудился в штаб-квартире ЦРУ. Кроме того, была опубликована видеозапись того, как президент США во время визита в Кентукки не может без помощи супруги надеть пиджак и удержать солнцезащитные очки.