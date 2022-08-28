СМИ: Польша останется без мяса и молока через две недели

Пивные и молочные заводы Польши оказались под угрозой закрытия

Пивные и молочные заводы могут остановиться в Польше из-за прекращения производства азотных удобрений, сообщили польские СМИ.

Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа, сообщает газета Rzeczpospolita.

«Прекращение производства Azoty и ANWIL вызвало эффект домино, который теперь затронул пищевую промышленность, особенно молочное и пивоваренное производство, а также торговлю. Углекислый газ, побочный продукт деятельности химических заводов, необходим для производства пива, некоторых сыров, а также для производства сухого льда, необходимого для торговли», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

По данным газеты, крупный польский производитель сухого льда уже сообщил своим клиентам в пищевой промышленности о внезапной остановке производства.

Отмечается, что без газа нельзя производить пиво или расфасованные сыры или газированные напитки. Также без сухого льда не будет возможности хранить или транспортировать определенные продукты, требующие непрерывного охлаждения.

Руководитель польской молочной палаты Агнешка Малишевская отметила, что остановка производства азотных удобрений не позволит не только производить молочные продукты, но и поддерживать гигиену производственных линий. «Для сектора это означает драматическую ситуацию, потому что это прекратит расфасовку таких продуктов, как сыры, поскольку это происходит в газовой смеси, важным элементом которой является углекислый газ. Хуже того, группа Azoty также не может обеспечить поставку азотной кислоты, необходимой для поддержания гигиены производственных линий», – сказала она.

В свою очередь директор предприятия «Польские пивоварни» Барталомей Моржицкий заявил, что без углекислого газа остановится производство пива. «Это гигантская проблема для всех наших производителей, непосредственная угроза непрерывности производства, потому что CO2 является компонентом, необходимым для производства пива», – сказал он.

На данный момент отрасль пытается оценить масштабы угрозы и предпринять какие-то контрмеры, хотя возможности у нее ограничены. Нет информации о возможности импорта СО2, это слишком неотложная ситуация. Мы видим необходимость принятия срочных мер правительством», – резюмировал он.

Ранее представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.