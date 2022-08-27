Премьер-министр Франции допустила введение налога на сверхприбыль крупных корпораций

Компании, в отношении которых могут ввести налог на сверхприбыль, должны будут обеспечить покупательскую способность французов, заявила глава французского кабинета министров Элизабет Борн в интервью газете Le Parisien.

«Я не закрываю дверь для возможности введения налога на сверхприбыли», – приводит слова Борн «Газета.Ru».

В то же время премьер Франции пообещала не допустить «взрыва» цен на электроэнергию.

«Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим «взрыва» цен на электроэнергию», – заявила Борн.

По ее словам, власти сохранят механизмы по смягчению роста стоимости энергии в республике, а также примут меры по защите наиболее незащищенных слоев населения.

Ранее глава Минэкономики Франции пообещал сдерживать рост цен на газ и электричество в 2023 году после прекращения действия мер госрегулирования тарифов.

Обозреватель французского журнала Boulevard Voltaire Жани Леруа опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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