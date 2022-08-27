В Анкаре назвали естественным несовпадение позиций с Москвой по операциям в Сирии

Несовпадение позиций России и Турции по вопросу антитеррористических операций в Сирии является естественным процессом, считает глава управления по связям администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

«Решение по новой операции в Сирии, в том числе по ее месту и времени, будет принимать сама Турция», – заявил Алтун в интервью норвежской газете Aftenposten. Его слова приводит агентство Anadolu, передает РИА «Новости».

Говоря о позиции России по вопросу антитеррористических операций Турции в Сирии, Алтун отметил, что Турция и Россия – два суверенных государства и «совершенно естественно, что позиции стран по ряду вопросов могут не совпадать».

Напомним, в начале июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции проведут трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата в северной части Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».