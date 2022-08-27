ЕР доставила более 18 тонн медицинских препаратов в больницы Херсонской области Москва решила предоставить Луганску 120 городских автобусов 27 августа 2022, 14:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Москвы предоставят Луганску 120 пассажирских автобусов, которые выйдут на внутригородские маршруты общественного транспорта, первые из них уже прибыли в город, сообщил мэр Луганска Манолис Пилавов. «Пришли мы (власти Луганска и Москвы) к соглашению по этому поводу <...> - город [Луганск] получит 120 единиц подвижного состава. Это у нас автобусы средней и большой вместимости. Первые 23 автобуса мы уже получили, до 1 сентября планируем получить еще 30. <...> До конца года мы должны получить остальные 70 автобусов», – передает ТАСС слова мэра Луганска. По словам Пилавова, эксперты из Москвы изучили состояние общественного транспорта Луганска. Уже определены два внутригородских маршрута, на которых будут использовать предоставленные Москвой автобусы, добавил мэр. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что российских специалистов по ЖКХ в Донбассе встречают овациями, так как они там помогают решать столь застарелые проблемы, которые жителям российских городов уже просто не понять.

Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову 26 августа 2022, 06:50

Фото: U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. СЦКК сообщил, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел» в 04.30 мск «с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, передает ТАСС. Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил у США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. Пока поставки США на Украину ограничиваются управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 км – более дешевыми и имеющимися в большем количестве. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине 25 августа 2022, 12:20

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Британская газета Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине, самым вероятным из них является недостаточность у Киева средств для эффективного контрнаступления. Согласно одному из вариантов развития, конфликт на Украине, вероятно, продлится как минимум год, при этом «по существу зайдет в тупик», а его интенсивность будет снижаться. При втором сценарии у Украины закончатся средства для эффективного контрнаступления, а партизанские рейды будут самым «оптимистичным способом» противостоять России, передает РИА «Новости». Третий возможный сценарий, по мнению издания, предполагает, что Россия, несмотря на желание продвигаться вперед, вероятно, переключит внимание на удержание уже взятых под свой контроль территорий, особенно с приближением холодов. Согласно четвертому сценарию развития конфликта, приход зимы ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для той стороны, которая сможет лучше к нему подготовиться. Так, издание со ссылкой на представителя гуманитарной организации сообщает, что зимой ожидается новая волна миграции, и, вероятно, «до 2 млн человек перейдут границу в Польшу». При этом весной, по мнению газеты, может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья. Пятый представленный изданием сценарий предполагает, что Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или «просто удержалась». Из материала следует, что без западной помощи Украина бы потерпела поражение, однако отмечается, что до сих пор Запад не предоставил Киеву достаточно вооружения, которое позволило бы ему «отбросить» силы России. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Новости СМИ2 Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него 27 августа 2022, 06:23

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение. «В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости». По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска. «Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев. Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков. «Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев. Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. Восстановление Донбасса сравнили со всесоюзными стройками СССР 25 августа 2022, 21:18

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Российских специалистов по ЖКХ в Донбассе встречают овациями, так как они там помогают решать столь застарелые проблемы, которые жителям российских городов уже просто не понять, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с другими главами регионов в четверг он рассказал о шефской помощи в восстановлении Донбасса и других освобожденных территорий. «Самарская область – первый российский регион, который заключил официальное соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса – городом Снежное в ДНР. Как только мы заключили с руководством Снежного договор о помощи, сразу же направили туда врачей, различную технику, строительно-монтажные и ремонтные бригады», – рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на прошедшем в четверг круглом столе на тему: «Регионы России – Донбассу: первые результаты системы шефской помощи». Встреча была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Как рассказал Азаров, жители Снежного, «без преувеличения, встретили аплодисментами» новость о доставке в город каналопромывочных машин – оборудования для прочистки городских коммуникаций. «В наших городах просто не поняли бы, о чем идет речь, а в Донбассе настолько застарелые проблемы водоснабжения и водоотведения, что наши работы по приведению городского хозяйства в порядок люди встречают овациями», – поделился региональный руководитель. Комплексный план по восстановлению Снежного был разработан после общения с жителями города, рассказал Азаров. Самарские специалисты составили список из 76 объектов, которые нужно будет восстановить: школы, поликлиники, инженерные сооружения и т. д. «В наших планах подготовить к отопительному сезону 13 котельных и 33 объекта водоснабжения и водоотведения, – сообщил Азаров. – Также нас попросили привести в порядок девять многоквартирных домов, три объекта первичной медицинской помощи, два объекта культуры и Музей боевой славы. Мы восстанавливаем там дороги. Помимо этого, мы направили в Снежное более 700 тонн гуманитарной помощи, которую собрали наши жители, общественные организации и предприятия». «Помощь российских регионов Донбассу стала душевным порывом людей, которые хотят помочь, чем могут – от сердца к сердцу», – добавил Азаров. В донецком городе Торез, которому помогает Чувашия, в ближайшее время будет запущено производство модульных электроподстанций, которые остро необходимы городу для восстановления энергообеспечения, рассказал глава республики Олег Николаев. По его словам, первые подстанции планируется поставить под нагрузку уже осенью. «Также наши специалисты прорабатывают возможность запуска производства в Донбассе дверей и окон. Стройкомплекс нашей республики сейчас запускает строительные проекты в Мариуполе. Помимо этого, Чувашский госуниверситет подписал соглашение с Донецким национальным техническим университетом о долгосрочном взаимодействии по подготовке кадров», – отметил он. «Такая работа была встречена очень позитивно. Включились как правительство ДНР, так и менеджмент предприятий, сотрудники», – добавил глава Чувашии. Также участвовавший в круглом столе врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» его регион создал свой проект «Тамбовский колхозник». Так назывались танковая колонна и воздушная эскадрилья, созданные в годы Великой Отечественной войны за счет пожертвований тамбовских крестьян. «В рамках этого проекта очень большая помощь от нашего региона идет Новоайдаровскому району ЛНР, а также другим территориям Донбасса. Помимо этого, сейчас на базе Державинского университета мы закончили переподготовку 21 луганского школьного учителя под российские стандарты по русскому языку, географии, истории и обществознанию. Эта программа будет и далее работать по другим предметам и в других районах», – сказал врио губернатора. Помимо этого, указал Егоров, регион отправил в район несколько модульных котельных, а сейчас формирует бригаду из российских специалистов ЖКХ, которые будут работать в Донбассе всю зиму. «Также мы помогали району удобрениями и полностью восстановили ветеринарную службу. В планах – помогать школьными автобусами. В общем, все, что делаем у себя в регионе – делаем и в подшефном Новоайдаровском районе», – заключил он. Система шефской помощи России Донбассу и другим освобожденным территориям – это наследница всесоюзных строек, когда все силы СССР сообща помогали определенным отдельным территориям, отметил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин. «Тут еще очень важна стилистика нашей помощи – российские губернаторы, приезжающие в Донбасс, проводят не протокольные совещания и подписывают договоры в красивых кожаных папках, а едут, что называется, «работать на земле», – напомнил аналитик. Сопереживание – российский культурный код, это цивилизационная основа народа нашей страны, это еще раз показывает активная помощь Донбассу, указал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. «Система шефства зарекомендовала себя, как эффективная и успешная. Она будет развиваться и дальше, в нее вовлекается все больше регионов и разнообразных общественных и политических сил», – отметила модератор дискуссии, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Новости СМИ2 Путин поручил выплатить родителям школьников в Донбассе по 10 тыс. рублей 24 августа 2022, 16:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях. Глава государства поручил российскому правительству единовременно выплатить 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г., передает РИА «Новости». Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года. Доклад по этой теме президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 1 октября. В начале июля президент подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в России. В результате украинского обстрела Горловки погибла женщина и ранены двое детей 25 августа 2022, 08:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что женщина погибла, двое детей пострадали в результате обстрела, который устроили украинские военные. «Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается», – сообщил Приходько в своем Telegram-канале. Ранее Приходько рассказал, что в результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке в ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Новости СМИ2 Названы наиболее пострадавшие города ЛНР 25 августа 2022, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Самые серьезные разрушения в ходе освобождения территории ЛНР пришлись на наиболее урбанизированные населенные пункты – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Попасную, сообщила министр труда и социальной политики республики Светлана Малахова. «Наибольшие разрушения получили объекты Северодонецкого агломерата (Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременской и Попаснянский районы). Ввиду того что данные населенные пункты были высоко урбанизированы и имели прекрасно развитую промышленную зону, ВС Украины под прикрытием населения занимали многоквартирные дома и располагали военную технику во дворах многоэтажных домов, что не могло не привести к значительному разрушению как многоквартирных домов, так и частных домостроений», – передает ТАСС слова Малаховой, отметившей, что в Попасной «небезопасно находиться и сегодня». По ее словам, незначительные разрушения получила социальная инфраструктура 10 из 15 территорий, которые являются сельскохозяйственными регионами и были освобождены после февраля 2022 года. «В большей степени повреждены мосты, железнодорожные пути и переезды, а также энергетическая инфраструктура, что усложняет как промышленно-экономическое развитие территорий, так и восстановление социальных объектов», – пояснила министр. В начале июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Кириенко и Пушилин наградили бойцов «Сомали» 26 августа 2022, 02:59 Текст: Антон Антонов

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что он и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградили бойцов подразделения «Сомали». Командиру первого штурмового взвода первой штурмовой роты Игорю Самолетову посмертно присвоено звание Героя ДНР «за заслуги, связанные с совершением геройского подвига, и за мужество и отвагу, проявленные в боях». Награду передали матери погибшего. Звезду Героя ДНР получил командир разведывательного взвода гвардии капитан Александр Солодкий, сообщил Пушилин в Telegram. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Новости СМИ2 В ДНР сообщили о ликвидации пожара на химзаводе «Стирол» в Горловке 25 августа 2022, 21:08 Текст: Кристина Цыцура

Возгорание на химическом заводе «Стирол» в Горловке, возникшее в четверг в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Донецкой народной республики (ДНР). «В 20.39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован», – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция на территории химзавода «Стирол» в Горловке горит из-за обстрела со стороны украинских войск, на территории ГП «Трансаммиак» горит кровля здания. В МЧС позже сообщали, что пожар на территории «Стирола» удалось локализовать. 12 августа ВСУ нанесли несколько ударов по химическому заводу «Стирол» в Горловке, на территории предприятия возникло возгорание. Позже директор завода Василий Агарков заявлял, что риска экологической катастрофы из-за удара украинских силовиков по химзаводу «Стирол» в Горловке нет. Учебному центру по управлению БПЛА в ДНР передали 86 беспилотников 25 августа 2022, 21:55 Текст: Вера Басилая

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили учебный центр по управлению БПЛА имени Владимира Жоги и передали 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта. «Мы большое внимание в республике уделяем современным методам ведения борьбы, в частности, использованию БПЛА. Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко передали учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта», – написал Пушилин в Telegram-канале, поблагодарив жителей России за помощь. Он отметил, что россияне помогают бойцам ДНР на передовой выполнять свою тяжелую работу эффективнее. Ранее министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» перспективными образцами вооружения и военной техники. В частности, главе военного ведомства представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника. Новости СМИ2 Минобороны: Националисты разместили артиллерию на территории детского сада в Авдеевке 25 августа 2022, 21:39 Текст: Ольга Иванова

Украинские националисты оборудовали опорный пункт в здании детского сада в Авдеевке в Донецкой Народной Республике, а на его территории разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) для обстрела близлежащих населенных пунктов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в Артемовске в жилом комплексе на улице Шевченко подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов. Как отметил Мизинцев, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются. «Люди фактически используются националистами в качестве живого щита», – подчеркнул генерал. Ранее сообщалось, что украинские военные заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке Донецкой народной республики, в случае подрыва без воды останутся 11 населенных пунктов. ВСУ выпустили пять снарядов «натовского» калибра по центру Донецка 27 августа 2022, 05:56 Текст: Елизавета Булкина

По Ворошиловскому району Донецка ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм, сообщили в СЦКК в ДНР. Сообщается, что минимум один снаряд упал на бульваре Пушкина напротив здания администрации главы республики Дениса Пушилина, передает ТАСС. Ворошиловский район – центр города, где расположено большое количество административных зданий, в том числе администрация главы ДНР. Ранее украинские военные атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, использовав в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и два – натовского калибра 155 миллиметров. Новости СМИ2 Победитель «Лидеров России» начал координировать работу строителей ЯНАО в Волновахе 25 августа 2022, 10:41 Текст: Александра Юдина

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кирилл Скороходов координирует команду строителей ЯНАО, которая восстанавливает в Волновахе Донецкой народной республики ряд важнейших социальных объектов. В ближайшее время здесь будут практически заново отстроены школа, общежитие, больница, станция переливания крови и дом культуры. Ямало-Ненецкий автономный округ России будет помогать в восстановлении объектов в Волновахском районе до 2023 года, сообщается на сайте конкурса. К 1 сентября в городе Волновахе Донецкой народной республики завершится капитальный ремонт общеобразовательной школы №4, рассчитанной на 120 учеников. По соглашению с регионом ДНР, восстановлением учебного заведения, разрушенного в ходе боевых действий, занимается команда строителей Ямало-Ненецкого автономного округа. «Это основной объект, который восстанавливает Ямал. Пришлось приложить довольно много усилий, чтобы все успеть в столь короткий срок. Зато теперь это будет современная школа, отвечающая российским стандартам. Дети Волновахи обязательно начнут учебный год вовремя – 1 сентября – и будут учиться в достойных условиях. Эта школа сама по себе была старой и обветшалой, так еще и ВСУ использовали ее для размещения своих огневых позиций. Когда мы приступали к работам, объект находился в очень плачевном состоянии», – отметил Скороходов. Всего за 2,5 месяца российским строителям удалось полностью отремонтировать здание площадью 1500 кв. метров, подготовить его к отопительному сезону, построить спортивную площадку и благоустроить прилегающую территорию. Сейчас в школу поставляется мебель, необходимая учебная литература и оборудование. Также к 1 сентября команда ЯНАО завершит ремонт еще одного объекта – трехэтажного общежития СМЭУ на 150 человек. «Оно будет использоваться как маневренный фонд. Здесь смогут размещаться жители Волновахи, которые потеряли кров в результате боевых действий. Сейчас мы стараемся создать в общежитии самые комфортные условия для временного проживания людей», – пояснил куратор восстановительных работ. Кроме того, победитель «Лидеров России» сообщил, что до конца 2022 года строители ЯНАО завершат восстановительные работы еще на нескольких объектах Волновахи – в городской больнице, отделении трансфузиологии при Республиканском центре крови Минздрава ДНР и Центре культурных услуг. «В учреждениях здравоохранения уже восстановлены поврежденные опорные конструкции зданий, ведется утепление фасадов, монтаж внутренних коммуникаций, ремонтируется кровля и начинается установка ограждений, затем приступим к установке медицинского оборудования. В доме культуры также укрепляем стены и перекрытия, прокладываем электропроводку, подключаем приборы отопления и понемногу благоустраиваем прилегающую территорию. Все объекты будут введены в эксплуатацию к Новому году», – уточнил он. В июне делегация ямальской системы образования побывала в Волновахе, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале «Ямал. Официально». Эксперты оценили состояние школы, которую восстанавливает ЯНАО, и осмотрели другие учебные заведения. В марте официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировкой войск ДНР освобожден город Волноваха. Турчак призвал реализовать народную программу ЕР в Донбассе 25 августа 2022, 13:47 Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал исполнить все положения программы партии на территории республик Донбасса, помощь республикам и освобожденным территориям должна стать отдельным разделом документа. Это касается и социальной помощи, и гуманитарной миссии, которую «Единая Россия» реализует с первых дней специальной военной операции, сказал Турчак на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу, сообщается на сайте ЕР. «Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории – регионы России. И они имеют право быть включенными в народную программу «Единой России», – подчеркнул Турчак. Он обратился к коллегам с просьбой подготовить детально проработанные предложения для доклада председателю партии Дмитрию Медведеву. Еще один момент, на которой обратил внимание Турчак, – формирование бюджета. «Очень важно, чтобы каждый элемент народной программы получил свое подтверждение, свою строчку в бюджете на 2023 и 2024–2025 годы. Вот на этом сейчас нужно сосредоточить свое внимание. Каждый координатор своего раздела, своего направления народной программы должен посвятить работу тому, чтобы каждая строчка, за которую вы отвечаете, была подкреплена соответствующей бюджетной строкой», – подчеркнул он. Андрей Турчак напомнил, что в июле проходило заседание программной комиссии под руководством председателя партии, на котором подводили итоги реализации народной программы за первое полугодие 2022 года. «Было сделано очень много. Более 2 тыс. самых разных объектов – социальных, инфраструктурных за эти полгода построено, введено в эксплуатацию либо отремонтировано на территории РФ. Принято более 100 нормативно-правовых актов во исполнение народной программы, более 30 федеральных законов. Проголосовала Госдума по инициативе нашей фракции. И напомню – тогда, в июле, подводя итоги реализации за первое полугодие, мы отфиксировали, что программа выполнена почти наполовину на тот момент, именно тогда мы договорились, что программа – это не статичная конструкция, это живой инструмент, который может корректироваться, дополняться, расширяться в зависимости от текущей экономической ситуации», – подчеркнул он. Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов президента, 30 федеральных законов, 102 акта правительства России. В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объеме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей – на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей – на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей – на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей – на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей – на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей – на модернизацию почтовых отделений. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку 27 августа 2022, 08:59 Текст: Александра Юдина

Украинские военные обстреляли Горловку, Зайцево, Ясиноватую, Донецк и Макеевку, выпущено 20 снарядов за 18 минут, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. «После 6.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 7.45 – н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 7.55 – н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 мм; 7.57 – н.п. Орловка – н.п. Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 мм; 8.00 – н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 8.03 – н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК. Ранее ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР, которая в случае подрыва оставит без воды 11 населенных пунктов.