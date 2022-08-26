Представитель России при ЮНЕСКО заявила о нарушении устава из-за сноса мемориала в Латвии

Латвия, согласовав снос советского мемориала, нарушила основополагающие принципы ЮНЕСКО, российская сторона не намерена оставлять эту тему и будет поднимать ее на площадке ЮНЕСКО, заявила заместитель постоянного представителя России при организации Татьяна Довгаленко.

«Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. Ее задача – строить мир в умах людей и консолидировать человечество на основе нравственной и моральной солидарности», – сказала Довгаленко в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что нет сомнений в том, что памятник советским воинам-освободителям является объектом наследия. Поэтому Россия поднимает эту тему на ближайших заседаниях руководящих органов.

Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.