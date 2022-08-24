В Госдуму внесли законопроект о полномочиях президента направлять ВС на учения за рубеж

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий за президентом страны полномочия принимать решения об участии Вооруженных сил России в совместных с другими государствами мероприятиях в сфере военного сотрудничества, в том числе в военных учениях и парадах за рубежом.

Поправки предлагается внести в закон «Об обороне». В документе указано, что глава государства наделяется полномочиями принимать решение об участии ВС РФ в военных учениях, состязаниях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, «в том числе определении условий участия в таких мероприятиях, проводимых за пределами территории РФ».

Кроме того, президент наделяется правом принимать решение об участии в таких мероприятиях и других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества, передает ТАСС.

Помимо этого, проект закона предполагает, что президент имеет право определять условия участия вооруженных сил иностранных государств с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых на территории России.

Отмечается, что такие решения принимаются на основании соответствующих актов президента РФ и правительства России. В правительстве пояснили, что воинские формирования ВС РФ «ежегодно принимают участие в 20–30 таких совместных с иностранными государствами мероприятиях».

Ранее президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022» заявил, что Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами. Он пригласил к участию в них партнеров в ходе форума.