ЕР доставила продукты и лекарства в села Херсонской области

Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает помогать жителям небольших населенных пунктов Херсонской области. Очередную партию продуктов и медикаментов добровольцы раздали в селах Бальтазаровка, Преображенка и Григорьевка Чаплинского района.

Всего людям доставили около 500 продовольственных наборов, а также комплекты для новорожденных, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«В общей сложности мы проехали уже более 50 сел, где было роздано порядка 15 тыс. продовольственных пакетов. Это более 100 тонн продуктов и лекарств только для населенных пунктов региона, которая была выдана волонтерами гуманитарной миссии «Единая Россия». Еще мы отгружаем продовольственные наборы для обеспечения помощью жителей прифронтовых поселков, куда ее доставляют российские военные. Работаем плечом к плечу. Несмотря на то, что жизнь в херсонщине налаживается, гуманитарные наборы еще очень востребованы и нужны людям», – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Продолжают получать гуманитарную помочь и жители самого Херсона. В центре «Единой России» волонтеры выдают продовольственные наборы через квартальных и по коллективным заявкам. Кроме того, работают автоволонтеры, которые сформировались из местных жителей для помощи землякам. Они развозят на дом продукты и лекарства тем людям, которые по состоянию здоровья или в силу возраста не могут получить помощь самостоятельно. Для приема заявок работают два чат-бота в мессенджере Телеграмм. Один для коллективных заявок и второй для маломобильных жителей Херсона. С момента открытия центра «Единой России» автоволонтеры отработали уже более 6 тыс. адресных заявок.

«Моей маме привезли продукты и лекарства. Как же я благодарна «Единой России» и волонтерам миссии за заботу и внимание к нашим родным! Сама нахожусь за тысячи километров, на севере России. А мама у меня одна, старенькая. Нет никакой возможности добраться к ней. Я оформляю заявку через чат-бот и ребята все привозят. Спасибо огромное! Такого доброго отношения наши жители не видели 30 лет! » – поделилась в соцсетях дочь одной из жительниц Херсона Наталья.

Коллективные заявки на гуманитарную помощь от «Единой России» принимает специальный чат-бот в Телеграме @gumPomoshERBot. Их могут оформить старшие инициативных групп, квартальные и ответственные от коллективов предприятий и организаций Херсона.