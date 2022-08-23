В Европарламенте заявили о лицемерии Запада

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23 августа, вторник | Последнее обновление — 15:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В отеле Вены опознали убийцу Дарьи Дугиной
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В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей.
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Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны.
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79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Европарламенте заявили о лицемерии Запада
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Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, выразил мнение депутат Европарламента Мик Уоллес.
«Проблема Европы и США в отсутствии критики, когда их «партнеры-единомышленники» нарушают права человека. Но при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Им нужно больше «избирательного человечества», – передает РИА «Новости» сообщение политика в Twitter (запрещен в России).
Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии. Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
Кнайсль объяснила превосходство Путина над коллегами из ЕС
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, во времена ее работы в качестве министра она встречалась с папой Римским и различными коллегами из Евросоюза.
«Встречи с Лавровым и с Путиным для меня более интересные воспоминания, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей. К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинэйджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»
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Россия имеет внушительный арсенал тактического ядерного оружия, который заставляет нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса, пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Калп уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.
По его мнению, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Он напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
Подобное предложение академика вызвало широкую дискуссию в экспертной среде. «Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – уточнил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Однако он усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – отметил эксперт.
В то же время капитан III ранга запаса Максим Климов рассказал, что сегодня возвращение такого оружия на флот крайне необходимо в качестве эффективного фактора сдерживания. «Это резко повысит противолодочные возможности нашего флота, поскольку тактическое ядерное оружие наиболее эффективно именно для этих целей, а также для поражения стационарных объектов. Оно позволит обеспечить боевую устойчивость морских стратегических ядерных сил», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил, что «в первую очередь тактическое ядерное оружие следует вернуть на противолодочные надводные корабли и другие корабли, которые в советское время предназначались для этих целей».
«Реакция США на возвращение тактического ядерного оружия, безусловно, будет крайне болезненной. Они попытаются оказать политическое давление на нас и вести торг, поскольку уже неоднократно давали понять, насколько сильно их беспокоит этот вопрос», – полагает Климов.
Даже если сейчас Россия воздерживается от применения своего тактического ядерного оружия, дальнейшее наблюдение за ним было бы разумным. Оно, скорее всего, останется источником престижа и предполагаемой безопасности для Москвы.
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The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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В США возмутились освоением Россией Арктики
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Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
«За 20 лет существования (Арктического) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации выражает обеспокоенность тем, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и «позволил» Москве существенно там закрепиться. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», – жалуется Фрэнси.
Россия, отмечает автор публикации, делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией. Кроме того, страна приступила к разведке нефти, а еще заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.
Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в «поле битвы будущего». В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу «очнуться» из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.
Москва неоднократно заявляла, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике.
Стал известен результат теста на наркотики премьер-министра Финляндии
Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин показал отрицательный результат, сообщил финский телеканал «Юле».
По информации телеканала, результат теста премьер-министра на наркотики, проведенного в прошлую пятницу, был получен сегодня, и «он оказался отрицательным». Уточняется, что процедуру тестирования премьер оплатила самостоятельно, передает ТАСС.
Ранее сотни женщин вступились за премьера Санну Марин и устроили танцевальный флешмоб в ее поддержку.
Глава правительства Финляндии Санна Марин на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики.
Напомним, премьер-министр Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя.
До этого скандал с Санной Марин был после вечеринки в ночном клубе в декабре 2021 года. Она оставила дома служебный телефон и не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, потому продолжала веселиться.
В парламенте Венгрии не захотели становиться частью «Соединенных Штатов Европы»
Частные глобальные корпорации хотят превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы» без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
Кевер выступил на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком городе Жельезовце. По словам спикера, корпорации, которые «обычно находятся вне Европы», стремятся сделать из ЕС «федерацию, даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС – включая Словакию и Венгрию – полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий».
Спикер считает, что таким образом корпорации добиваются возможности «постоянно и исключительно» приобретать материальные и духовные ресурсы государств-членов. Кевер заявил, что «сегодня и в предстоящие годы народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, все, что они приобрели в прошлом». В качестве «оружия самообороны» в борьбе с «финансовой мощью глобализма» Кевер видит «удерживающую и созидательную силу, присущую национальной идентичности», передает РИА «Новости».
Напомним, Кевер назвал «духовными убийцами» вдохновителей «культуры отмены». Кроме того, он заявлял, что политика антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочна, преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение. Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
СМИ: В мире образовался дефицит СПГ-танкеров
Спрос на танкеры-газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) резко увеличился в мире на фоне энергетического кризиса в Европе, фиксируется нехватка такого вида судов и рост стоимости их производства, сообщила газета The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что в 2022 году на фоне конфликта на Украине и введения санкций европейские страны увеличили закупки СПГ у США, Катара и других стран, передает ТАСС.
Отмечается, что стоимость фрахта остающихся на ходу танкеров также подскочила, что отчасти привело к росту цен на газ в Европе и Азии.
По словам представителя судового брокера Poten & Partners Джейсона Фира, сейчас можно зафрахтовать лишь один СПГ-танкер для транспортировки газа и то только через два месяца и более. В Атлантическом океане их нет вовсе.
«Все, что есть, будет раскуплено. По сути дела, Европа и Азия конкурируют друг с другом и поддерживают рынок», – отметил брокер.
По данным компании Rystad Energy, по всему мир заказано 257 СПГ-танкеров. По оценке специалистов, в крупнейшем в мире производителе танкеров для перевозки СПГ – Южной Корее – попросту нет свободных мощностей для выполнения новых заказов вплоть до 2027 года. Стоимость производства одного такого танкера также увеличилась из-за повышения спроса. По данным Rystad, такому исходу поспособствовали рост цен на сталь и ограниченные мощности верфей. Цена на одно новое судно приближается к 240 млн долларов, тогда как годом ранее она составляла 190 млн долларов.
В числе крупнейших покупателей СПГ-танкеров в мире Катар. Европа, как пишет газета, надеется на это королевство в Персидском заливе на фоне планов отказаться от энергоресурсов из России.
Также вырос спрос на плавучие регазификационные установки. Изготовить их проще, чем танкеры-СПГ, на строительство которых уходят годы. Европа рассчитывает получить 14 таких установок.
Ранее эксперт в области энергетики Игорь Юшков оценил планы Германии покупать «демократический» газ у Канады.
Газета ВЗГЛЯД писала, как решить проблему отказа Европы от российского газа.
В Германии призвали прекратить выдачу шенгенских виз россиянам
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Представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который прежде возглавляла Ангела Меркель, выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщают СМИ.
Bild am Sonntag сообщает, что все большее число политиков в Германии призывают брать пример с Эстонии в этом вопросе. Так, представитель ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, член Европарламента Деннис Радтке считает «невыносимым, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло».
Представитель ХСС Андреа Линдхольц заявила, что «федеральное правительство не должно снова выступать против европейских партнеров». По ее мнению, «выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена», чтобы «послать четкие сигналы и российскому населению», передает ТАСС.
Однако представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что всем, кто лично получает выгоду от властей России, «больше нельзя разрешать въезд в ЕС», но он выступает против общего запрета на въезд в Евросоюз для россиян.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов сейчас находится в оппозиции.
Напомним, в Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
Политологи поспорили о последствиях конфликта между Польшей и Венгрией
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«Вопрос отношения к России сегодня является поляризующим, поэтому не удивительно, что Будапешт и Варшава разошлись во взглядах», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ сообщили, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине.
«Понятно, что позиции Будапешта и Варшавы по вопросу отношений с Россией диаметральные. Польша, как мы знаем, является одним из самых ярых противников взаимодействия с Москвой и сторонником самых жестких мер. Венгрия в свою очередь не защищает Россию, действует исключительно в своих интересах и настаивает, что политика по отношению к России должна определяться собственными задачами страны. В частности, задача Венгрии – обеспечить надежное энергоснабжение своих граждан», – рассказал научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем я бы не сказал, что до событий, связанных с Украиной, Польша и Венгрия выступали спаянным тандемом. Скорее, это были фантазии европейских чиновников, которые объединяли эти страны в общую группу «саботажников либеральных ценностей». Действительно, у польского и венгерского правительства взгляды на многие этические вопросы отличаются от всего остального Евросоюза. Они отстаивают право стран самим решать многие вопросы, то есть выступают за сохранение суверенитета и против интеграционной унификации», – пояснил эксперт.
«Для Европы выгодно объединять их в один союз, чтобы показать, что внутри ЕС существует угроза, с которой надо решительно бороться. Несмотря на это, все-таки у Польши и Венгрии были свои направления, и каждая отстаивала их по-своему, безусловно испытывая какие-то нежные чувства друг к другу, как к соратникам по борьбе против всесилия европейской демократии», – отметил он.
«Сейчас они довольно существенно разошлись во взглядах. Но, я думаю, когда украинский кризис уйдет с первых строчек, общее понимание в вопросах суверенитета и традиционных ценностей к ним вернется. А вопрос отношения к России сейчас поляризует абсолютно всех», – полагает собеседник.
«Я считаю, что этот конфликт никак не скажется на отношениях внутри Евросоюза. Конфликт между Варшавой и Будапештом вытекает из понимания того, как должно действовать государство. Только Польша видит в числе своих интересов борьбу с Россией, а Венгрия считает целесообразным конструктивное взаимодействие с Москвой», – подчеркнул Лукьянов.
В свою очередь преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев убежден, что «Польша и Венгрия, на самом деле, поссорились еще до начала специальной военной операции России на Украине». «Это произошло из-за того, что лидеры стран по-разному видят отношения с Россией. Польские власти обвинили венгерских коллег в пресмыкательстве перед Владимиром Путиным», – отметил он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Политолог отметил, что конфликт может навредить этим странам. «Главным образом эта ссора грозит устойчивости «Вышеградской группы», тем более внутри нее накопились противоречия отдельно Польши и Венгрии с Чехией и Словакией. Группе будет тяжелее говорить с Евросоюзом единым голосом, который в свою очередь сможет разбираться с каждой из них по отдельности. Можно говорить, что консервативный фронт внутри ЕС треснул», – отметил эксперт.
«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от внешних обстоятельств. Если в Европу вновь хлынут толпы мигрантов с Ближнего Востока, то разногласия по вопросу отношений с Россией отойдут на второй план. Кроме того, если российская армия продвинется по территории Украины далеко на запад, то, несмотря на разногласия, у Варшавы и Будапешта будет повод говорить о том, как обустроить западные области Украины. А именно, какие территории они будут присоединять к себе, а на каких выстраивать свое влияние», – заключил политолог.
Накануне американское издание Foreign Policy сообщило, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. В частности, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, «поляки перестали доверять венгерским партнерам».
«Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в публикации.
Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС. «Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств – давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона – разошлись», – говорится в статье.
При этом среди потенциальных союзников Орбана называются фигуры президента Сербии Александра Вучича и партия «Братья Италии», которая могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.
Ранее Венгрия и Польша проголосовали против плана ЕС сократить потребление газа.
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В МИД Кипра предупредили о последствиях запрета выдачи виз россиянам
Введение запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ нанесло бы ущерб русским общинам, проживающим в странах Евросоюза, заявил в субботу постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу.
«На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями», – цитирует ТАСС Корнелиу.
По его словам, такой же позиции по этому вопросу, как и Кипр, в составе ЕС придерживаются еще две страны – Германия и Греция.
Ранее Греция и Кипр не поддержали запрет на выдачу туристических виз гражданам России.
Стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
СМИ: США выступили против прекращения выдачи виз россиянам
Соединенные Штаты не поддерживают идею запрета на выдачу виз российским гражданам, сообщили в пресс-службе официального представители Госдепартамента, передает телеканал CNN.
«США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести грань между действиями правительства России и его политикой на Украине и народом России», – приводит текст заявления ТАСС.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон с момента начала российской специальной военной операции на Украине ввел визовые санкции в отношении почти 5 тыс. человек. «Мы продолжим выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению, и будем привлекать их к ответственности за их поведение», – утверждал дипломат.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.
Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно.
В России оценили вероятность тайных поставок оружия из США на Украину
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«Тайные поставки различного вооружения Украине позволяют Вашингтону формально избежать ответственности за содеянное. Более того, когда Зеленский проиграет, США начнут «выбивать табуретку» из-под его ног», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять для ВСУ вооружение сверх официально заявленного.
«Это известная практика США. Еще до начала спецоперации Вашингтон поставлял Киеву в качестве официальной военной помощи одни виды вооружений, а неофициально – совершенно другие. Так Украину насытили советским наследием, которое было на территории Восточной Европы», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Нет ничего удивительного в том, что это продолжается по сей день. Оружие и дальше будет отправляться на Украину. Делаться это будет тайно, подальше от глаз прессы и общественности. Мы же узнаем это по обломкам вооружения, найденным на поле боя. Так было с ракетой HARM, которая предназначена для поражения радиолокационных станций», – рассуждает собеседник.
«Вашингтон активно декларирует, что разочаровался в Зеленском, что Белый дом и Пентагон снижают объемы поставок. Но на деле мы видим политическое заигрывание», – добавил эксперт. Леонков также предположил, что неофициальные поставки западного оружия стали причиной участившихся диверсий в Крыму. «Штаты стараются укрепить позиции этого режима. Среди прочего Киеву было предоставлено огромное количество современных мин. И мы находили эту «экзотику», хотя о ее поставках публично также никто не говорил», – пояснил он.
«Я не удивлюсь, если Запад пойдет еще дальше, вплоть до применения химического оружия. Иначе для чего в одной из первых официальных партий военной помощи было порядка 10 тыс. костюмов химзащиты?» – задался вопросом собеседник.
«Эти тайные поставки формально снимают ответственность с Запада. Ведь причастность к содеянному доказать очень непросто. Более того, когда Зеленский проиграет, Вашингтон наверняка будет в числе первых, кто «выбьет табуретку» из-под его ног», – заключил Леонков.
Ранее стало известно о том, что США могут умалчивать о поставках некоторых видов вооружений Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет газета Politico. По данным издания, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге заявил, что Вашингтон в течение некоторого времени передавал Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом официально эти поставки анонсированы не были, отмечают «Ведомости».
«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в заявлении не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», – сказал чиновник. Спустя два дня Yahoo! News предположил, что США передали Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, США включили в последний пакет военной помощи управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, о которых публично не заявляли.
Также газета ознакомилась с документом, который администрация США передала Конгрессу в связи с выделением Киеву дополнительной военной помощи. В нем указаны вооружения последнего пакета на сумму 775 млн долларов, а также сказано, что поставляемое вооружение Киеву «не ограничивается» тем, что перечислено в документе.
В то же время советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что страны Запада начали сокращать поставки вооружений на Украину из-за того, что «у них его просто нет». О схожей проблеме писали не только западные СМИ, но и украинские журналисты.
Так, по данным инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
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Американцы назвали Украину «черной дырой»
Читатели американского издания Newsweek отреагировали на данные о поставках Украине западного оружия, опубликованные системой мониторинга Ukraine Support Tracker.
Согласно данным UST, Соединенные Штаты обязались оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 млрд долларов. При этом новые заверения о военной помощи Киеву со стороны Европы в июле «стали совершенно пустыми»: к августу ни одна крупная страна ЕС «не взяла на себя существенных новых обязательств».
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают», – написал пользователь HH Victor.
«[Президенту США Джо] Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с Хантером (сын Байдена – прим. ВЗГЛЯД) преступлениях в этой стране», – заявил Willysp.
«А я-то думал, что «всемогущий» Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает! Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз «подпереть» Байдена», – выразил мнение Malcolm Tent.
«Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для вооруженных сил США», – указал Roger Vincent.
В начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как помощь Украине разоряет Соединенные Штаты.
В Госдепе США прокомментировали убийство Дугиной
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Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.
«Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», – приводит слова руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Как утверждает сотрудник Госдепа США, что «этот принцип применим во всем мире». «Мне нечего рассказать помимо того, что вы все слышали, – того, что Украина отрицает любую причастность к нападению на этого человека», – сказал он. В ответ на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было», – ответил Прайс.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Захарова назвала планы ЕС по подготовке ВСУ «натаскиванием террористов»
Евросоюз планирует под видом миссии по подготовке бойцов ВСУ натаскивать террористов и нацистских боевиков для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. 100 лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС обсуждает вопрос создания миссии для подготовки украинских солдат, но не на территории Украины, а в одной из соседних стран.
Ранее Швеция решила направить 120 инструкторов в Британию для обучения украинских военных.
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