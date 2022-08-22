СМИ: В мире образовался дефицит СПГ-танкеров

Спрос на танкеры-газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) резко увеличился в мире на фоне энергетического кризиса в Европе, фиксируется нехватка такого вида судов и рост стоимости их производства, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что в 2022 году на фоне конфликта на Украине и введения санкций европейские страны увеличили закупки СПГ у США, Катара и других стран, передает ТАСС.

Отмечается, что стоимость фрахта остающихся на ходу танкеров также подскочила, что отчасти привело к росту цен на газ в Европе и Азии.

По словам представителя судового брокера Poten & Partners Джейсона Фира, сейчас можно зафрахтовать лишь один СПГ-танкер для транспортировки газа и то только через два месяца и более. В Атлантическом океане их нет вовсе.

«Все, что есть, будет раскуплено. По сути дела, Европа и Азия конкурируют друг с другом и поддерживают рынок», – отметил брокер.

По данным компании Rystad Energy, по всему мир заказано 257 СПГ-танкеров. По оценке специалистов, в крупнейшем в мире производителе танкеров для перевозки СПГ – Южной Корее – попросту нет свободных мощностей для выполнения новых заказов вплоть до 2027 года. Стоимость производства одного такого танкера также увеличилась из-за повышения спроса. По данным Rystad, такому исходу поспособствовали рост цен на сталь и ограниченные мощности верфей. Цена на одно новое судно приближается к 240 млн долларов, тогда как годом ранее она составляла 190 млн долларов.

В числе крупнейших покупателей СПГ-танкеров в мире Катар. Европа, как пишет газета, надеется на это королевство в Персидском заливе на фоне планов отказаться от энергоресурсов из России.

Также вырос спрос на плавучие регазификационные установки. Изготовить их проще, чем танкеры-СПГ, на строительство которых уходят годы. Европа рассчитывает получить 14 таких установок.

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