СМИ: В мире образовался дефицит СПГ-танкеров

Siemens Energy удалила предложение «поддержать одинокую турбину»

Предложение пользователям в Twitter (запрещен в России) создать плейлист для «одинокой» турбины «Северного потока» было сочтено неуместным, сообщила немецкая компания Siemens Energy.

Siemens Energy сообщила, что «удалила твит о турбине, который вызвал неоднозначную дискуссию». Как заявила компания, в Siemens Energy «поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными». «Это не входило в наши намерения, и мы приносим свои извинения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Напомним, Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока», которая ожидает отправки по назначению и «стоит в одиночестве» на площадке компании в Германии. Начать решили с песни So Lonely («Такой одинокий») группы The Police. Газпром предложил добавить в плейлист песню легендарной британской рок-группы Judas Priest – Breaking the Law («Нарушая закон»).