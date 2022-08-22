Десантный корабль «Иван Грен» отправился в поход из Североморска в поддержку армии России

Большой десантный корабль «Иван Грен» отправился в поход по Северному морскому пути в рамках акции «Сила в правде» в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Иван Грен», участник Главного военно-морского парада, отплыл из Североморска в День Государственного флага России. «Главное, что мы хотим сказать этой акцией – это то, что мы горячо и искренне поддерживаем наших военнослужащих, мужественно и героически решающих задачи специальной военной операции», – заявил в ходе церемонии отплытия корабля заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Экипаж «Ивана Грена» вместе с военным оркестром и ансамблем Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту совершит агитпоход по приморским городам и поселкам Крайнего Севера и российской Арктики. Плавание корабля продлится до начала октября, передает ТАСС.

Первым пунктом остановки 24 августа станет самый южный порт Мурманской области на Белом море – Кандалакша. Все желающие смогут взойти на борт и ознакомиться с историей Северного флота, уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. Также гости корабля смогут узнать о подвигах российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции в Донбассе и на Украине, увидеть военные трофеи.

После посещения Архангельска и арктического поселка Белушья Губа (Новая Земля) корабль вернется в Североморск. С 19 сентября начнется второй этап похода уже по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России – поселка Диксон. Далее «Иван Грен» поднимется вверх по течению реки Енисей до порта Дудинка, где несколько дней будет открыт для посещения местными жителями.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 22 августа, в День государственного флага, на Северном флоте стартует первая масштабная морская тематическая акция «Сила в правде». В ее рамках большой десантный корабль «Иван Грен» совершит поход по Северному морскому пути и зайдет в отдаленные города и гарнизоны.